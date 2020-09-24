УКР
Новини
Програма кредитування "5-7-9" буде продовжена на наступний рік, - Шмигаль

Програма кредитування

Програма "Доступні кредити "5-7-9%" буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму й для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, і мати їх на 2-3 місяці — беззмістовно. Відповідно, ми вже заклали гроші в проект Держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування", — зазначив глава уряду.

Читайте також: За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 8 мільярдів, - Марченко

Нагадуємо, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

+4
В конце года Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
"Молодые, прикольные" запасы из госрезерва, повывозили туда, куда бежать собираются 😀
показати весь коментар
24.09.2020 20:48 Відповісти
+3
... потом у каломойши они долго ржали, вспоминая этот пассаж...
показати весь коментар
24.09.2020 20:21 Відповісти
+3
показати весь коментар
24.09.2020 20:40 Відповісти
Потрібно збільшувати розміри кредитів до 30-60 млн. грн.
показати весь коментар
24.09.2020 20:14 Відповісти
Ошибочка и с этим ......м,5,7,9,50,100...шо за галюны у ээтого реФИГ.нансиста?
показати весь коментар
24.09.2020 20:20 Відповісти
Идите вы в жопу с вашими программами. Знаем мы ваши программы типо *теплые кредиты*, *молодежное кредитование*, где нужно давать или сумашедшие откаты, делающие ети кредиты бессмысленными или иметь хорошие связи с банкирами. Почему нельзя один закон для всех написать?
показати весь коментар
24.09.2020 20:25 Відповісти
ця програма особлива, можеш взяти кредит під низькі відсотки і почати вирощувати, наприклад, ось такі гарбузи. Може ще заробиш Мічурінську премію

Программа кредитования "5-7-9" будет продолжена на следующий год, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7815
показати весь коментар
24.09.2020 20:28 Відповісти
Скорее ети аграрии нам такую продукцию поставлять будут.
А пока что они нас имеют. Берут льготные кредиты за счет наших карманов и засевают все поля рапсом и соей которую вывозят за бугор. А мы гречку вынуждены из Китая и Рашки покупать. Всех знакомых обзвонил и все базары обходил ниукого нету гречаного меда. Продается один желтый мазут видимо из рапса и другого гавна. Дожили мля в аграрной стране
показати весь коментар
24.09.2020 20:39 Відповісти
Выдают исключительно своим, которые тут же эти кредитные деньги кладут на депозит и на ровном месте имеют бабки. Для экономики -ноль, а деньги вытягиваются из бюджета.
показати весь коментар
24.09.2020 20:28 Відповісти
брешеш як завжди
показати весь коментар
24.09.2020 20:29 Відповісти
В конце года Украину ждет повышение цен на муку и хлебобулочную продукцию.
"Молодые, прикольные" запасы из госрезерва, повывозили туда, куда бежать собираются 😀
показати весь коментар
24.09.2020 20:48 Відповісти
///
А теперь еще и Минэнерго напомнило, что с 1 октября правило первых 100 киловатт уже не будет действовать. То есть, если ранее потребители платили за 100 киловатт электроэнергии по 90 копеек, и лишь все, что свыше этого показателя, оплачивалось по цене 1,68 гривны за киловатт, то теперь все потребленные киловатты будут по 1,68. Цена за первую сотню киловатт оставалась неизменной еще с 2017 года. Поэтому настало время ее повысить
показати весь коментар
24.09.2020 21:42 Відповісти
Шмигаль стал рейдером. Сейчас идет https://www.youtube.com/watch?v=LmKGH3Xv26I&pp=wgIECgIIAQ%3D%3D&feature=push-sd&attr_tag=iRQyxwVW-kbDMv_L:6 рейдерский захват коледжа імені Івана Піддубного !
https://www.youtube.com/watch?v=bCSz0Y-nMRs Требования студентов !
показати весь коментар
25.09.2020 10:21 Відповісти
"Без обсуждения в режиме секретности, Кабинетом министров Украины выдано распоряжение №1083-р от 02.09.2020, которым согласована реорганизация Олимпийского колледжа им. Ивана Поддубного путем передачи его земли (16 га возле метро Лесная в Киеве) и имущества (в том числе спортивных манежей, бассейна, общежитий, учебных корпусов, реабилитационного центра, стадионов, кортов) НУФВиС (Национальному университету физического воспитания и спорта Украины)"
показати весь коментар
25.09.2020 10:26 Відповісти
 
 