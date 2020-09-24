Програма кредитування "5-7-9" буде продовжена на наступний рік, - Шмигаль

Програма "Доступні кредити "5-7-9%" буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, у якому вона працює зараз.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Програма довго набирала обертів. І зараз вона себе виправдовує. На зустрічах із бізнесом нас просять продовжити програму й для цього є об’єктивні причини. Багато хто лише у вересні отримав кредити, і мати їх на 2-3 місяці — беззмістовно. Відповідно, ми вже заклали гроші в проект Держбюджету за цим напрямком на 2021 рік. Бізнес зможе взяти кредити, як для інвестицій та розвитку, так і для рефінансування", — зазначив глава уряду.

Читайте також: За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 8 мільярдів, - Марченко

Нагадуємо, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.