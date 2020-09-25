На попытку повышения тарифов на электроэнергию должен резко отреагировать АМКУ, - эксперт

Антимонопольный комитет должен жестко отреагировать на попытку повысить тариф на транспортировку электроэнергии, поскольку никто не должен пользоваться своим монопольным положением на рынке.

Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя намерение НКРЭКУ повысить почти в три раза тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

"Тариф на транспортировку электрической энергии – это тариф монопольный. Вы другим путем как через наши сети никоим образом протранспортировать электрическую энергию не сможете. Поэтому, естественно, здесь должно быть жесткое вмешательство Антимонопольного комитета", - сказал Пендзин.

Он также подчеркнул, что резкое повышение тарифа на транспортировку электроэнергии ударит по промышленности и приведет к повышению себестоимости их продукции. "Повышение цен на транспортировку электрической энергии очень сильно ударит по себестоимости промышленного сектора. А он и так сегодня еле сводит концы с концами", - объяснил Пендзин.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 640,23 грн / МВт-ч. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ втрое поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.