На попытку повышения тарифов на электроэнергию должен резко отреагировать АМКУ, - эксперт

Антимонопольный комитет должен жестко отреагировать на попытку повысить тариф на транспортировку электроэнергии, поскольку никто не должен пользоваться своим монопольным положением на рынке.

 Об этом заявил эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, комментируя намерение НКРЭКУ повысить почти в три раза тариф "Укрэнерго" на передачу электроэнергии.

"Тариф на транспортировку электрической энергии – это тариф монопольный. Вы другим путем как через наши сети никоим образом протранспортировать электрическую энергию не сможете. Поэтому, естественно, здесь должно быть жесткое вмешательство Антимонопольного комитета", - сказал Пендзин.

Он также подчеркнул, что резкое повышение тарифа на транспортировку электроэнергии ударит по промышленности и приведет к повышению себестоимости их продукции. "Повышение цен на транспортировку электрической энергии очень сильно ударит по себестоимости промышленного сектора. А он и так сегодня еле сводит концы с концами", - объяснил Пендзин.

Напомним, ранее сообщалось, что НЭК "Укрэнерго" предлагает с 1 ноября повысить тариф на транспортировку электроэнергии с 240,23 грн / МВт-час до 640,23 грн / МВт-ч. Народный депутат Украины Алексей Кучеренко назвал намерение НКРЭКУ втрое поднять тариф "Укрэнерго" на передачу тока схемой грабежа потребителей электроэнергии.

повышения тарифов на электроэнергию/Какое такое повышение.Зеленский "Роттердам+" отменил а зелёную энергетику удушил.Тариф должен уменьшиться в разы АВТОМАТИЧЕСКИ!
25.09.2020 16:56 Ответить
Продам електростанції від 1,5-2МВт на біопаливі турбінах або парових двигунах, ціна від 2 млн доларів за 1,5-2 МВт
25.09.2020 19:52 Ответить
Продам електростанції від 1,5-2МВт на біопаливі турбінах/-Очевидно,турбинах газовых.Это редкость.Чаще используют газопоршневые двигатели (ГПД) Ге рмании или первомайского завода. Лет пять назад немец на городской свалке высотой 25 метров просверлил в ней скважины и биогаз из них подаёт в ГПД 1000 квт. ГПД стучит, денежки идут, у него всё
хорошо./ціна від 2 млн доларів за 1,5-2 МВт.- Стоимость установленного 1 квт ТЭС и АЭС 2000-3000 долларов.Т.е. такая же.Но зелёной энергетике не нужен уголь и уран.Поэтому владельцы угольных шахт против зелёной энергетики.
25.09.2020 21:14 Ответить
Если эксперт делает такое предположение, это не эксперт!
В Украине АМКУ так же защищает права граждан от действий монополий, как американские профсоюзы 30-х годов, защищали права рабочих!
25.09.2020 17:38 Ответить
 
 