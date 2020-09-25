На спробу підвищення тарифів на електроенергію має різко відреагувати АМКУ, - експерт

Антимонопольний комітет повинен жорстко відреагувати на спробу підвищити тариф на транспортування електроенергії, оскільки ніхто не може користуватися своїм монопольним становищем на ринку.

Про це заявив експерт Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, коментуючи намір НКРЕКП підвищити майже втричі тариф "Укренерго" на передачу електроенергії.

"Тариф на транспортування електричної енергії - це тариф монопольний. Ви іншим шляхом як через наші мережі жодним чином транспортувати електричну енергію не зможете. Тому, звісно, тут має бути жорстке втручання Антимонопольного комітету", - сказав Пендзин.

Він також підкреслив, що різке підвищення тарифу на транспортування електроенергії вдарить по промисловості і призведе до підвищення собівартості їх продукції. "Підвищення цін на транспортування електричної енергії дуже сильно вдарить по собівартості промислового сектора. А він і так сьогодні ледве зводить кінці з кінцями", - пояснив Пендзин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НЕК "Укренерго" пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-година до 640,23 грн/МВт-год. Народний депутат України Олексій Кучеренко назвав намір НКРЕКП втричі підняти тариф "Укренерго" на передачу струму схемою грабунку споживачів електроенергії.

