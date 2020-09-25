ЕС не признает сфальсифицированные результаты выборов в Беларуси, - глава Евросовета Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не примет сфальсифицированных результатов президентских выборов в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В Беларуси были сфальсифицированы результаты президентских выборов, мы не примем эти результаты. Мы осуждаем насильственное подавление оппозиции и мирных демонстраций", - сказал Мишель, выступая в формате видеообращения в рамках 75-й сессии ГА ООН.
Он подчеркнул, что "подавление и запугивание должны быть остановлены, а виновные должны быть привлечены к ответственности и предстать перед правосудием".
"Мы готовы поддержать белорусский народ, он должен быть свободен от внешнего принуждения и свободно выбирать собственное будущее. Инклюзивный национальный диалог при содействии ОБСЕ - это единственная реалистичная дорога вперед", - заявил председатель Евросовета.
