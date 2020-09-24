РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4013 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
8 569 117

Китай признал Лукашенко президентом Беларуси

Китай признал Лукашенко президентом Беларуси

В МИД Китая заявили о признании президентом Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают США, страны ЕС и Украина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы уважаем выбор, сделанный народом Беларуси", - заявил на брифинге в четверг, 24 сентября, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась накануне.

"Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о непризнании его легитимности: "Мы никого и не просили"

Дипломат также отметил, что "Китай решительно поддерживает усилия Беларуси по поддержке национальной безопасности, суверенитета и развития". По его словам, Китай "решительно выступает против того, чтобы внешние силы провоцировали раскол и беспорядки в белорусском обществе".

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

Также читайте: Украина солидарна с позицией ЕС относительно происходящего в Беларуси, - Зеленский

Автор: 

Беларусь (7974) Китай (3131) Лукашенко Александр (3641)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Так они уважают выбор беларуского народа или признают Лукашенко президентом?
показать весь комментарий
24.09.2020 16:12 Ответить
+14
Китай "грає в свою гру" ... дуже довгострокову...
Захопити пів росії без війни,прикидуючись другом...


Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 8456
показать весь комментарий
24.09.2020 16:24 Ответить
+7
....выпей лекарство.... пропустил....
показать весь комментарий
24.09.2020 16:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Чого мовчить Гандурас???
показать весь комментарий
24.09.2020 19:06 Ответить
Слаб человек. Постепенно через годик все признают
показать весь комментарий
24.09.2020 19:07 Ответить
кому он с дуба упал признавать ? путин его поставил на колени . в течении годика его уберет.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:05 Ответить
Все признают - нелегитимным.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:36 Ответить
"Мы уважаем выбор, сделанный народом Беларуси", - заявил на брифинге в четверг, 24 сентября, представитель МИД Китая Ван Вэньбин

---------------------------------------------------
Комрад , ван **** , Народ Беларуси выбрал Тихановскую , с какого перепуга поставщики короновируса поздравляют лукашеску ?
показать весь комментарий
24.09.2020 20:03 Ответить
Кто там еще в очереди на признание -РФ, Китай, КНДР, "Абхазия", "Юж. Осетия", " Приднестровье"," Днр", " Лнр", Кадырреспублика", Казахстан, Узбекистан,Таджикистан, Киргистан ,Молдова, братские Сирия и Турция, Венесуэла, Никарагуа, братские Азербайджан и Армения - "революционная" , с Карабахом, Вьетнам. Наверное на подходе Куба ( остров революции), раньше была бы и Боливия ( но там президент дал деру) Еще всякие там Бурунди, Науру, Камбоджа, Эритрея, Судан, Мьянма, Уганда, Зимбабве Как там говорится-" скажи кто твой друг и скажу кто ты."
показать весь комментарий
24.09.2020 20:13 Ответить
Тихенько вимальовується нова карта світу...
показать весь комментарий
24.09.2020 20:15 Ответить
Рибак рибака бачить здалека.
Маоїсти ******* диктаторів, бо самі з того ж лайна зліплені
показать весь комментарий
24.09.2020 20:20 Ответить
А не нужно было прощать Китаю массовое убийство своих граждан на площади Тяньаньмень, не говоря уже про десятки миллионов убитых во время мерзкой "культурной революции", убийство сотен тысяч уйгуров, оккупацию Тибета, создание и поддержка варварского режима Пол Пота, даже удар в спину американцам во время корейской войны не нужно было прощать, комуняк нужно уничтожать в зародыше. Вместо этого вложили в комуняцких варваров триллионы, передали варварам технологии, а ТЕПЕРЬ о чем говорить? Теперь китайцы и в Америке платят левакам и любого рода экстремистам, цель - уничтожить США.
показать весь комментарий
24.09.2020 20:30 Ответить
Просто надо вспомнить сколько усатый таракан у Китая денег выклянчил. Китай вероятно пытается защитить свои инвестиции, заодно подыграть РФ дешевым согласием, типа союзник.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:01 Ответить
Звісно)) калхозенфюрер грошенят у китайців на бороду набрав...)))
показать весь комментарий
24.09.2020 22:08 Ответить
Так Китай и Крым не признал российским - кому от этого холодно или жарко ?
Пока есть Лукашекно - Китай его "признал", а не станет - и проблемы больше нет.
Луке осталось всего-ничего.
показать весь комментарий
24.09.2020 23:40 Ответить
даешь поднебесную от хабаровска до немана!
показать весь комментарий
25.09.2020 00:46 Ответить
Я даже и не сомневался! Идет сценарий коммунистического концлагеря под названием Земля!
показать весь комментарий
25.09.2020 05:37 Ответить
А где признание? Китай уважает выбор беларусского народа. А кого народ выбрал пока непонятно.
показать весь комментарий
25.09.2020 09:23 Ответить
Та пусть там хоть таукитайцы делают аналогичные намеки, главное, шо пересiчний братушка скажет.
показать весь комментарий
25.09.2020 13:01 Ответить
А Сев. Корея и Конго еще не признали?
показать весь комментарий
25.09.2020 15:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 