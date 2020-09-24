Китай признал Лукашенко президентом Беларуси

В МИД Китая заявили о признании президентом Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают США, страны ЕС и Украина.

"Мы уважаем выбор, сделанный народом Беларуси", - заявил на брифинге в четверг, 24 сентября, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась накануне.

"Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность", - сказал чиновник.

Дипломат также отметил, что "Китай решительно поддерживает усилия Беларуси по поддержке национальной безопасности, суверенитета и развития". По его словам, Китай "решительно выступает против того, чтобы внешние силы провоцировали раскол и беспорядки в белорусском обществе".

Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.

