Китай признал Лукашенко президентом Беларуси
В МИД Китая заявили о признании президентом Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают США, страны ЕС и Украина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы уважаем выбор, сделанный народом Беларуси", - заявил на брифинге в четверг, 24 сентября, представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, комментируя церемонию инаугурации Александра Лукашенко, которая состоялась накануне.
"Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность", - сказал чиновник.
Дипломат также отметил, что "Китай решительно поддерживает усилия Беларуси по поддержке национальной безопасности, суверенитета и развития". По его словам, Китай "решительно выступает против того, чтобы внешние силы провоцировали раскол и беспорядки в белорусском обществе".
Напомним, 23 сентября в Беларуси прошла тайная "инаугурация" Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.
Глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.
Кроме того, ЕС в четверг объявил о непризнании легитимности захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
---------------------------------------------------
Комрад , ван **** , Народ Беларуси выбрал Тихановскую , с какого перепуга поставщики короновируса поздравляют лукашеску ?
Маоїсти ******* диктаторів, бо самі з того ж лайна зліплені
Пока есть Лукашекно - Китай его "признал", а не станет - и проблемы больше нет.
Луке осталось всего-ничего.