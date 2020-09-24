Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі

МЗС Китаю заявили про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнають США, країни ЄС і Україна.

"Ми поважаємо вибір, зроблений народом Білорусі", - заявив на брифінгу в четвер, 24 вересня, представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи церемонію інавгурації Олександра Лукашенка, яка відбулася напередодні.

"Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність", - сказав чиновник.

Дипломат також зазначив, що "Китай рішуче підтримує зусилля Білорусі з підтримки національної безпеки, суверенітету і розвитку". За його словами, Китай "рішуче виступає проти того, щоб зовнішні сили провокували розкол і заворушення в білоруському суспільстві".

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

