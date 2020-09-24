Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі
МЗС Китаю заявили про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнають США, країни ЄС і Україна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми поважаємо вибір, зроблений народом Білорусі", - заявив на брифінгу в четвер, 24 вересня, представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи церемонію інавгурації Олександра Лукашенка, яка відбулася напередодні.
"Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність", - сказав чиновник.
Дипломат також зазначив, що "Китай рішуче підтримує зусилля Білорусі з підтримки національної безпеки, суверенітету і розвитку". За його словами, Китай "рішуче виступає проти того, щоб зовнішні сили провокували розкол і заворушення в білоруському суспільстві".
Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.
Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Також читайте: Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
---------------------------------------------------
Комрад , ван **** , Народ Беларуси выбрал Тихановскую , с какого перепуга поставщики короновируса поздравляют лукашеску ?
Маоїсти ******* диктаторів, бо самі з того ж лайна зліплені
Пока есть Лукашекно - Китай его "признал", а не станет - и проблемы больше нет.
Луке осталось всего-ничего.