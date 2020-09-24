УКР
Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі

МЗС Китаю заявили про визнання президентом Білорусі Олександра Лукашенка, легітимність якого не визнають США, країни ЄС і Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми поважаємо вибір, зроблений народом Білорусі", - заявив на брифінгу в четвер, 24 вересня, представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, коментуючи церемонію інавгурації Олександра Лукашенка, яка відбулася напередодні.

"Ми сподіваємося і віримо, що під керівництвом Лукашенка Білорусь зможе відновити політичну стабільність", - сказав чиновник.

Читайте також: Лукашенко про невизнання його легітимності: "Ми нікого і не просили"

Дипломат також зазначив, що "Китай рішуче підтримує зусилля Білорусі з підтримки національної безпеки, суверенітету і розвитку". За його словами, Китай "рішуче виступає проти того, щоб зовнішні сили провокували розкол і заворушення в білоруському суспільстві".

Нагадаємо, 23 вересня в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Україна не визнає Лукашенка президентом Білорусі.

Крім того, ЄС у четвер оголосив про невизнання легітимності "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Також читайте: Україна солідарна з позицією ЄС щодо того, що відбувається в Білорусі, - Зеленський

Білорусь (8030) Китай (4829) Лукашенко Олександр (2687)
Топ коментарі
+22
Так они уважают выбор беларуского народа или признают Лукашенко президентом?
24.09.2020 16:12 Відповісти
+14
Китай "грає в свою гру" ... дуже довгострокову...
Захопити пів росії без війни,прикидуючись другом...


Китай визнав Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 8456
24.09.2020 16:24 Відповісти
+7
....выпей лекарство.... пропустил....
24.09.2020 16:23 Відповісти
Чого мовчить Гандурас???
24.09.2020 19:06 Відповісти
Слаб человек. Постепенно через годик все признают
24.09.2020 19:07 Відповісти
кому он с дуба упал признавать ? путин его поставил на колени . в течении годика его уберет.
24.09.2020 20:05 Відповісти
Все признают - нелегитимным.
24.09.2020 23:36 Відповісти
"Мы уважаем выбор, сделанный народом Беларуси", - заявил на брифинге в четверг, 24 сентября, представитель МИД Китая Ван Вэньбин

---------------------------------------------------
Комрад , ван **** , Народ Беларуси выбрал Тихановскую , с какого перепуга поставщики короновируса поздравляют лукашеску ?
24.09.2020 20:03 Відповісти
Кто там еще в очереди на признание -РФ, Китай, КНДР, "Абхазия", "Юж. Осетия", " Приднестровье"," Днр", " Лнр", Кадырреспублика", Казахстан, Узбекистан,Таджикистан, Киргистан ,Молдова, братские Сирия и Турция, Венесуэла, Никарагуа, братские Азербайджан и Армения - "революционная" , с Карабахом, Вьетнам. Наверное на подходе Куба ( остров революции), раньше была бы и Боливия ( но там президент дал деру) Еще всякие там Бурунди, Науру, Камбоджа, Эритрея, Судан, Мьянма, Уганда, Зимбабве Как там говорится-" скажи кто твой друг и скажу кто ты."
24.09.2020 20:13 Відповісти
Тихенько вимальовується нова карта світу...
24.09.2020 20:15 Відповісти
Рибак рибака бачить здалека.
Маоїсти ******* диктаторів, бо самі з того ж лайна зліплені
24.09.2020 20:20 Відповісти
А не нужно было прощать Китаю массовое убийство своих граждан на площади Тяньаньмень, не говоря уже про десятки миллионов убитых во время мерзкой "культурной революции", убийство сотен тысяч уйгуров, оккупацию Тибета, создание и поддержка варварского режима Пол Пота, даже удар в спину американцам во время корейской войны не нужно было прощать, комуняк нужно уничтожать в зародыше. Вместо этого вложили в комуняцких варваров триллионы, передали варварам технологии, а ТЕПЕРЬ о чем говорить? Теперь китайцы и в Америке платят левакам и любого рода экстремистам, цель - уничтожить США.
24.09.2020 20:30 Відповісти
Просто надо вспомнить сколько усатый таракан у Китая денег выклянчил. Китай вероятно пытается защитить свои инвестиции, заодно подыграть РФ дешевым согласием, типа союзник.
24.09.2020 22:01 Відповісти
Звісно)) калхозенфюрер грошенят у китайців на бороду набрав...)))
24.09.2020 22:08 Відповісти
Так Китай и Крым не признал российским - кому от этого холодно или жарко ?
Пока есть Лукашекно - Китай его "признал", а не станет - и проблемы больше нет.
Луке осталось всего-ничего.
24.09.2020 23:40 Відповісти
даешь поднебесную от хабаровска до немана!
25.09.2020 00:46 Відповісти
Я даже и не сомневался! Идет сценарий коммунистического концлагеря под названием Земля!
25.09.2020 05:37 Відповісти
А где признание? Китай уважает выбор беларусского народа. А кого народ выбрал пока непонятно.
25.09.2020 09:23 Відповісти
Та пусть там хоть таукитайцы делают аналогичные намеки, главное, шо пересiчний братушка скажет.
25.09.2020 13:01 Відповісти
А Сев. Корея и Конго еще не признали?
25.09.2020 15:09 Відповісти
