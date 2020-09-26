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Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат"

Боррель отказался от заявления, что

Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".

Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи подтвердили в представительстве ЕС.

Из статьи убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.

Читайте на Цензор.НЕТ: Я сказал Зеленскому, что ЕС - не банкомат, - Боррель

Остальной текст статьи Высокого представителя остался без изменений.

Статья под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским" авторства Борреля была ранее опубликована на сайте "Европейской правды".

Автор: 

дипломатия (1463) Евросоюз (17245) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+25
европейской правды... это те тридварасы, которые всем коллективом просили не давать Украине безвиз? Это там где работали тридварасы наем и бородатая сырожа?
Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат" - Цензор.НЕТ 3271
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26.09.2020 14:52
+21
ничего не меняет. главное не то что написано на сайте а то что таки сказал янелоху в морду.
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26.09.2020 14:46
+20
Таки банкомат?
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26.09.2020 14:45
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Таки банкомат?
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26.09.2020 14:45 Ответить
ЄС почало дозволяти собі зайвого і відкрито хамити в спілкуванні з керівництвом України. Гадаю що прийшов час відмовитись від формули Штайнмайєра як від неприйнятної для подальшого врегулювання російсько- української війни!
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26.09.2020 16:43 Ответить
С этой формулой не надо было соглашатся ослу сразу!!! А ЕС разноваривает так, потому что видит сепаратизм, продажность и полную коррупцию этой власти. Заслужили такой тон. Я бы сказал намного грубее и менее толерантно. Наркоман, марионетка ***** и бабломойского, коррупционер и тупая тварь зельц "вяликий" не заслужил вообще нормального отношения к себе от нормальных людей.
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26.09.2020 17:34 Ответить
Когда в Украине был настоящий президент, нашу страну уважали и с Порохом, НАШИМ президентом всегда говорили на равных. Я прекрасно помню по публикациям в СМИ, что Могда Меркель собиралась вести любые переговоры с Куйлом, она всегда общалась с Порохом, а потом ехала или приглашала к себе фюрера расеи. Так-же поступали все политики. Порох их приучил : ни слова об Украине без Украины. А теперь у нас приписдент какой-то ЗЕбанутый клоун, неизлечимый дебил и каждый политик в Европе считает своим долгом вытереть свою жопу ЗЕленым рылом бубочки.
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26.09.2020 18:45 Ответить
Таки дипломатія. Думають, що Бубачька зрозумів. Тим більше, що зміни внесли майже через добу. Дали час прочитати і зрозуміти.
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26.09.2020 17:28 Ответить
Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат" - Цензор.НЕТ 5597
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26.09.2020 14:46 Ответить
Суровые годы гражданской войны. Телефонный монолог:
Барышня, барышня, дайте мне Петроград. Что значит не отвечает?! Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград! Але, это Петроград?
Барышня, дайте Смольный. Что значит - занято?! Да вы знаете, кто с вами
говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!
Але, это Смольный? Дайте Владимира Ильича. Что значит - обедает?!
- Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк!
Немедленно дайте Владимира Ильича! Але, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк... Что значит - нах*й?...
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26.09.2020 19:03 Ответить
ничего не меняет. главное не то что написано на сайте а то что таки сказал янелоху в морду.
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26.09.2020 14:46 Ответить
На, получай.

Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.Источник: https://censor.net/ru/n3221399
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26.09.2020 14:48 Ответить
може йому позакладало на той час.
тому і не чув.
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26.09.2020 14:52 Ответить
Можэ не поможэ.
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26.09.2020 15:00 Ответить
Нет. Он просто музицировал в это время на рояле. Увлекся.
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26.09.2020 15:11 Ответить
Как ОБСЕ очи))
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26.09.2020 21:33 Ответить
европейской правды... это те тридварасы, которые всем коллективом просили не давать Украине безвиз? Это там где работали тридварасы наем и бородатая сырожа?
Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат" - Цензор.НЕТ 3271
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26.09.2020 14:52 Ответить
посрать на источник "европейской правды"
фразу убрали по дипломатическим соображениям. не более того
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26.09.2020 14:52 Ответить
але ж йдеться про статтю, де сам боррель то свтерджує... якщо він навіть не сказав це зЄ в очі (можливо з іншим формулюванням), проте заявив саме такими словами упячці...
виривати з контексту будемо?
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26.09.2020 19:08 Ответить
бгг, всегда найдется нужный свидетель, который слышал или не слышал что нужно, запись надо прослушивать разговора
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27.09.2020 05:47 Ответить
вместо тысячи слов
Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат" - Цензор.НЕТ 8089
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26.09.2020 14:57 Ответить
Боррель может тайный друг кацапов ? Я не в курсе
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26.09.2020 14:47 Ответить
почему? потому что денег не дает?
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26.09.2020 14:51 Ответить
О! тебя уже випустили из лепрозория?!
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26.09.2020 14:53 Ответить
какого еще лепрозория?
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26.09.2020 15:03 Ответить
Ретроградная амнезия.
Все сходится.
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26.09.2020 15:27 Ответить
а, понятно тогда, ну лечи свою амнезию, удачи
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26.09.2020 15:34 Ответить
Потому что пытается оттолкнуть Украину от ЕС.
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26.09.2020 15:20 Ответить
та негодяй, весь ЕС же работает на Украину, платит налоги чтобы ей было хорошо, а эта сволочь отталкивает ее
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26.09.2020 15:29 Ответить
Не помню я такого. Взаймы дают, это да. Под такие "условия", что люди скоро по миру пойдут. И что-то я не припомню, чтобы он Пеце "про банкомат" рассказывал. Когда коррупция цвела буйным цветом и никаких перемен даже не было на горизонте.
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26.09.2020 15:33 Ответить
так всему есть свой предел, даешь ты взаймы какому-то алкашу деньги, он вроде отдает, все нормально, но при этом берет все больше и больше, и в какой-то момент ты понимаешь что очередную сумму он уже не отдаст, не эту, так следующую, и тогда ты и говоришь ему что ты "не банкомат" и отказываешь.
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26.09.2020 15:39 Ответить
а чо мацква вже в борг бере... нібито ж гуляють на свої
втім алкашу завжди ж мало
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26.09.2020 19:11 Ответить
Скорей он тайный друг Украины. Ибо требовать реальных реформ и борьбы с коррупцией, в обмен на финансовую помощь - это благо для страны и это мотивирует
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26.09.2020 16:44 Ответить
Не думаю, просто он дал понять бубочке, что его в ЕС считают кучкой ЗЕленого говна.
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26.09.2020 18:47 Ответить
Лучше бы уже вообще не дергались
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26.09.2020 14:49 Ответить
Почему? Посыл сделан, намек понят. А потом вроде и не говорили. Дипломатия - она такая.
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26.09.2020 14:51 Ответить
да уж, от слов то можно отказаться, но из памяти уже не сотрёшь.
дипломатия она такая.
(ты ему скажи что мы не банкомат, мы потом сотрем твои слова)))))
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26.09.2020 14:53 Ответить
Правильно, это как Фокин. Вроде, мысль вкинули, а вроде - частная мысль.
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26.09.2020 16:17 Ответить
как-то еще более унизительно от этой дипломатии
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26.09.2020 14:56 Ответить
Ну так пусть буба думает. Вопрос к нему.
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26.09.2020 16:18 Ответить
Хорошо сказал..но нашему срать ему видемо на усё
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26.09.2020 14:49 Ответить
Видимо моника своим дебилизмом эмоционально вывела его из себя, а уже потом в Евросоюзе поняли, что прямую и доходчивую речь стоит перевести на "дипломатический язык"
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26.09.2020 14:49 Ответить
думаю из за самолета убрал -он первый посочувствовал, думает что жаба страдает
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26.09.2020 15:38 Ответить
👍
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26.09.2020 21:08 Ответить
А... Наладили стало быть. Ну пусть ещё раз зайдёт с кредиткой.
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26.09.2020 14:50 Ответить
Не такой он уже и высокий этот представитель.
От слов своих отказывается.
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26.09.2020 14:51 Ответить
почему отказывается -просто убрал из статьи) он уже бубочке все сказал
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26.09.2020 15:33 Ответить
Мне это напоминает бородатый анекдот про Вовочку. Примерно так:
ЕС - не банкомат??? Ну, извините...
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26.09.2020 14:52 Ответить
Для кого - банкомат, а для членограя - совсем не банкомат.
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26.09.2020 14:53 Ответить
"Но осадочек остался"
Многовато новостей выпадает в осадок.
Вам так не кажется?
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26.09.2020 14:53 Ответить
правильно, давно пора дефолт объявлять
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26.09.2020 14:54 Ответить
ну так и скажи своему пуйлу, пусть объявляет.
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26.09.2020 14:56 Ответить
Холява, ступай хворост на зиму собирать. Там и похрюкаешь.
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26.09.2020 19:12 Ответить
не хвороста, а валежника, разница немалая
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27.09.2020 05:48 Ответить
Уф, отлегло. Значит все правильно написала Мендель в пресс-релизе ОП после этой встречи что Боррель был чрезвычайно польщен аудиенцией с величайшим лидером современности, долго тряс ему руку, расхваливал проводимые под его мудрым руководством реформы и умолял взять у ЕС деньги
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26.09.2020 14:54 Ответить
Он умолял Зеленского, чтобы процветающая под его мудрым руководством Украина дала Европе денег...
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26.09.2020 15:00 Ответить
местные тролли приуныли - зрада отменяется (
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26.09.2020 14:57 Ответить
в смысле ,зесрань ,отменяется ?тот факт ,что Боррель обосрал жабеня прям в рожу ,уже знает весь мир)
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26.09.2020 15:30 Ответить
По вас, порохорань, судят о вашем боссе (шоколадном монархе). И чего он добился, набрав таких, как ты?
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26.09.2020 16:00 Ответить
вас, зесрань, судят по вашей жабе... и чего он добился ,кроме всемирных оплеух и клички, данной амкриканцами ,Моника)
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26.09.2020 16:59 Ответить
"Слово не воробей: вылетит - не поймаешь." (с)
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26.09.2020 15:00 Ответить
Человек слова этот барель...слово дал...слово забрал...принципиальный товаришЧ...
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26.09.2020 15:06 Ответить
Тогда пускай деньги дают! ЕС как-то непонятно себя ведёт. Банкомат... и всё тут!
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26.09.2020 15:14 Ответить
Боррелю наверное Байден позвонил и пояснил: денег нужно дать, но перед этим заткнуться.
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26.09.2020 15:16 Ответить
Самое смешное, что никто не сообщал об этой фразе и про нее все узнали только когда ее "убрали" из текста. Может именно в этом и была цель европейцев привлечь всеобщее внимание что они "не банкомат".
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26.09.2020 15:16 Ответить
сообщали вчера
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26.09.2020 15:26 Ответить
Просто смягчили отказ. Следующий раз будут бить в морду.
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26.09.2020 15:18 Ответить
Надеюсь Янелоха,потому ,что мы 23% за него точно не голосовали?
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26.09.2020 18:31 Ответить
Та все Боррель сказал вірно про банкомат !
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26.09.2020 15:23 Ответить
))))а жабеня все равно уже обосратое -толку убирать ,если уже все знают ,что ты зеле в тупую рожу сказал
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26.09.2020 15:28 Ответить
Ну фсе - Боррель молоток! Раз ЕС таки банкомат, то денюх давайте! Ё!
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26.09.2020 15:53 Ответить
Денег даст, но с карточек коломойского)
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26.09.2020 16:03 Ответить
Да нам пох с кого - хоть с карточки ***** Обнуленного. Деньги они из банкомата ****** не воняют.
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26.09.2020 16:06 Ответить
У Зе все равно карточки нет от этого банкомата, так что какая разница)
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26.09.2020 16:01 Ответить
ЕС должен Украине еще много денег за Евромайдан. Им надо перестать делать вид как будто они делают украинцам одолжение.
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26.09.2020 16:26 Ответить
Боррель не банкир мирового еврейского капитала а инженер, экономист, политик. Поэтому и сказал: ЄС - не банкомат . Но знающие ему подсказали: напечатать зелёные бумажки-не проблема.Напечатать же украинские чернозёмы невозможно. А неурожаи и голод -у порога многих стран. Боррель осознал и дал задний ход.
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26.09.2020 17:37 Ответить
И вот нафига Цензор откровенно врет? За ЗЕблюдка обидно стало?

"Европейский союз решил убрать фразу из статьи..." и "Боррель отказался от заявления..." - это нифига не одно и то же.

Заявление Борелем было сделано прямо в лицо *******. И отказаться от сказанного уже нельзя.
Только только Арахамия умеет вупучить галаза и заявить, что его вырвало из контекста.
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26.09.2020 17:54 Ответить
убрали слова ,вместе с банкоматом и деньгами
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26.09.2020 18:05 Ответить
А может Боррель прочёл что "Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных людей в мире, "- Мендель. И ранее сказанного Зеленскому устыдился.
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26.09.2020 18:20 Ответить
Обосравшийся готов принять с любой стороны,но никто давать не хочет уже. Обосрался в турборежиме.
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26.09.2020 18:27 Ответить
Напоминает кацапа с плакатом "Путин - не Х#йло!"😝
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26.09.2020 18:57 Ответить
Мастера заголовка! В тексте сказано совершенно другое: "Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат"
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26.09.2020 19:05 Ответить
Ох уж эти толерасты
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26.09.2020 20:14 Ответить
Э...не.. слово не воробей!
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26.09.2020 20:18 Ответить
исправился и хорошо.
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26.09.2020 22:18 Ответить
Те що зі статті прибрали речення суті не міняє. Вище керівництво ЄС прямим текстом сказало Ваві, що Європейський союз не банкомат, що б там те "джерело" не казало. А Олену Притулу зрозуміти можна, вона налякана. На її очах вбили двох, Георгія Гонгадзе і Павла Шеремета, вона третьою бути не хоче.
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26.09.2020 23:53 Ответить
ЕС открытым текстом заявляет, что выбор украинцы сделали паршивый---зеленский НЕ СТАЛ президентом, а так и остался клоуном-барыгой, любителем пиара, в том числе и на крови, прислугой олигархов и игрушкой в руках врагов Украины!
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27.09.2020 00:37 Ответить
Зачем убрал? ЕС действительно не банкомат. Те кто желают в ЕС должны соответствовать требованиям. А затем думать , вступать или нет, как Швейцария.
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27.09.2020 05:10 Ответить
 
 