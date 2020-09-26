Боррель отказался от заявления, что "Евросоюз - не банкомат"
Европейский союз решил убрать из статьи Высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля фразу о том, что Украина не должна воспринимать ЕС как "банкомат".
Об этом сообщает "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующие изменения внесены в текст статьи на сайте Европейской службы внешних действий; также изменение позиционной статьи подтвердили в представительстве ЕС.
Из статьи убрали следующее предложение: "Как я уже сказал президенту, ЕС не является благотворительной организацией или банкоматом". Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.
Читайте на Цензор.НЕТ: Я сказал Зеленскому, что ЕС - не банкомат, - Боррель
Остальной текст статьи Высокого представителя остался без изменений.
Статья под названием "Олигархи, коррупция и COVID-19: о чем я говорил с президентом Зеленским" авторства Борреля была ранее опубликована на сайте "Европейской правды".
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Барышня, барышня, дайте мне Петроград. Что значит не отвечает?! Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Петроград! Але, это Петроград?
Барышня, дайте Смольный. Что значит - занято?! Да вы знаете, кто с вами
говорит?! Это революционный матрос Железняк! Немедленно дайте Смольный!
Але, это Смольный? Дайте Владимира Ильича. Что значит - обедает?!
- Да вы знаете, кто с вами говорит?! Это революционный матрос Железняк!
Немедленно дайте Владимира Ильича! Але, Владимир Ильич? Это революционный матрос Железняк... Что значит - нах*й?...
Один из источников "Европейской правды" также утверждает, что не слышал такой фразы от Борреля во время его встречи с президентом Зеленским.Источник: https://censor.net/ru/n3221399
тому і не чув.
фразу убрали по дипломатическим соображениям. не более того
виривати з контексту будемо?
Все сходится.
втім алкашу завжди ж мало
дипломатия она такая.
(ты ему скажи что мы не банкомат, мы потом сотрем твои слова)))))
От слов своих отказывается.
ЕС - не банкомат??? Ну, извините...
Многовато новостей выпадает в осадок.
Вам так не кажется?
"Европейский союз решил убрать фразу из статьи..." и "Боррель отказался от заявления..." - это нифига не одно и то же.
Заявление Борелем было сделано прямо в лицо *******. И отказаться от сказанного уже нельзя.
Только только Арахамия умеет вупучить галаза и заявить, что его вырвало из контекста.