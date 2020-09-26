Боррель відмовився від заяви, що "Євросоюз - не банкомат"
Європейський союз вирішив прибрати зі статті Високого представника з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля фразу про те, що Україна не повинна сприймати ЄС як "банкомат".
Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Відповідні зміни внесено в текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті підтвердили в представництві ЄС.
Зі статті прибрали таке речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією чи банкоматом". Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що не чув такої фрази від Борреля під час його зустрічі з президентом Зеленським.
Решта тексту статті Високого представника залишилася без змін.
Стаття під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив з президентом Зеленським" авторства Борреля була раніше опублікована на сайті "Європейської правди".
тому і не чув.
фразу убрали по дипломатическим соображениям. не более того
виривати з контексту будемо?
Все сходится.
втім алкашу завжди ж мало
дипломатия она такая.
(ты ему скажи что мы не банкомат, мы потом сотрем твои слова)))))
От слов своих отказывается.
ЕС - не банкомат??? Ну, извините...
Многовато новостей выпадает в осадок.
Вам так не кажется?
"Европейский союз решил убрать фразу из статьи..." и "Боррель отказался от заявления..." - это нифига не одно и то же.
Заявление Борелем было сделано прямо в лицо *******. И отказаться от сказанного уже нельзя.
Только только Арахамия умеет вупучить галаза и заявить, что его вырвало из контекста.