Боррель відмовився від заяви, що "Євросоюз - не банкомат"

Європейський союз вирішив прибрати зі статті Високого представника з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля фразу про те, що Україна не повинна сприймати ЄС як "банкомат".

Про це повідомляє "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Відповідні зміни внесено в текст статті на сайті Європейської служби зовнішніх дій; також зміну позиційної статті підтвердили в представництві ЄС.

Зі статті прибрали таке речення: "Як я вже сказав президенту, ЄС не є благодійною організацією чи банкоматом". Одне з джерел "Європейської правди" також стверджує, що не чув такої фрази від Борреля під час його зустрічі з президентом Зеленським.

Решта тексту статті Високого представника залишилася без змін.

Стаття під назвою "Олігархи, корупція і COVID-19: про що я говорив з президентом Зеленським" авторства Борреля була раніше опублікована на сайті "Європейської правди".

