Российские наемники один раз нарушили режим тишины, потерь нет, - штаб ООС
С начала текущих суток, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Об этом штаб ООС сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Так, неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского, что в Донецкой области", - сказано в сообщении.
Вражеские выстрелы не представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.
В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.
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Холостими стріляли? Чи з пневмата?
Так "перемирие" есть или его уже нет?
А может и не било?
Сумна звістка прийшла з лінії фронту.
На 27 році життя в зоні бойових дій загинув долинянин Огінський Сергій Леонідович, старший солдат 14-ї бригади, що дислокується в Луганській області.
Сергій ще раніше відслужив строкову службу, а не так давно, у червні 2020 року, вирішив піти добровольцем на фронт, сказавши рідній сестричці Іра Бойчук, що це його покликання...
Вічна і світла память Герою!
Співчуття родині, близьким та побратимам...
Володимир Гаразд
@aphareus
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8 год
На превеликий жаль у нас знову втрати: 26 вересня в зоні бойових дій, на території Луганської обл. загинув (причина смерті не повідомляється) ст. солдат підрозділу 14 ОМБр, Огінський Сергій Леонідович, 26 років, уродженець м.Долина, Івано-Франківська обл.. ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ!