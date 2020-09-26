Российские наемники один раз нарушили режим тишины, потерь нет, - штаб ООС

С начала текущих суток, 26 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Об этом штаб ООС сообщает в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Так, неприцельными выстрелами из станкового автоматического гранатомета противник пытался спровоцировать наших воинов вблизи Новолуганского, что в Донецкой области", - сказано в сообщении.

Вражеские выстрелы не представляли угрозы для украинских военнослужащих, поэтому оружие в ответ они не применяли.

В результате обстрела боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

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