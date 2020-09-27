Лукашенко придется уйти, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал ситуацию в Беларуси. По его мнению, Александр Лукашенко должен добровольно уйти с захваченной им должности "президента" РБ.

"Очевидно, ему [Лукашенко] придется уйти", - цитирует DW слова Макрона в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает Цензор.НЕТ.

По словам французского лидера, ситуация в Беларуси – это "кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой".

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Макрон отметил, что его восхищает мужество участвующих в протестах граждан Беларуси.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", - сказал французский лидер.

По словам Макрона, особого уважения при этом заслуживают участвующие в протестах женщины.