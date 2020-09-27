РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5758 посетителей онлайн
Новости Революция в Беларуси
17 823 110

Лукашенко придется уйти, - Макрон

Лукашенко придется уйти, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон прокомментировал ситуацию в Беларуси. По его мнению, Александр Лукашенко должен добровольно уйти с захваченной им должности "президента" РБ.

"Очевидно, ему [Лукашенко] придется уйти", - цитирует DW слова Макрона в интервью изданию Le Journal du Dimanche, передает Цензор.НЕТ.

По словам французского лидера, ситуация в Беларуси – это "кризис авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и которая удерживается силой".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси

Макрон отметил, что его восхищает мужество участвующих в протестах граждан Беларуси.

"Они знают о том, на какой риск идут, выходя каждую неделю, по выходным, на демонстрации, и все-таки они продолжают это делать, стремясь вдохнуть жизнь в столь давно подавляемую демократию в этой стране", - сказал французский лидер.

По словам Макрона, особого уважения при этом заслуживают участвующие в протестах женщины.

Автор: 

Беларусь (7914) Лукашенко Александр (3617) Макрон Эмманюэль (1355)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+20
Лукашенко придется уйти, - Макрон - Цензор.НЕТ 7562
показать весь комментарий
27.09.2020 10:58
+12
Таки да. ***** делает рокировку своих кукол. Старую и протухшую на более свежую.
показать весь комментарий
27.09.2020 10:45
+8
Ты так добазаришься, что и ***** надо будет уйти с захваченной должности. "А за это и партбилет можно положить на стол" (С)
показать весь комментарий
27.09.2020 10:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
да кому нужны?путин,лукашенко,пашинян,додон,одного поля летчики.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:02 Ответить
Логика "демократии" это манипулируемая масонами охлократия.
показать весь комментарий
27.09.2020 12:40 Ответить
Лукашенку доведеться піти, - Макрон - Цензор.НЕТ 543
показать весь комментарий
27.09.2020 12:47 Ответить
Макрон - закадычный бойфренд кремлёвской крысы.... Поэтому говорит только то,что любит слушать плешивый педофил....Значит кремлёвский шизоидный гельминт решил поменять Луку на "новое лицо", типа , нашего голобородьки....
показать весь комментарий
27.09.2020 13:10 Ответить
Что то подобное лет 8 назад мы уже слышали, Асад должен уйти, быстрее Макарон уйдёт чем Батька
показать весь комментарий
27.09.2020 13:36 Ответить
вот так как хочет макрон,и америка, должна делать беларусь и украина?
показать весь комментарий
27.09.2020 13:47 Ответить
москалю! Ми, Українці хочемо так як хоче Америка і Макрон бо ми Європейці. А ти, moron, SHOT UP твій писок...
показать весь комментарий
27.09.2020 14:44 Ответить
Сам Лукашенко не уйдет.
показать весь комментарий
27.09.2020 14:26 Ответить
Макрон не может у себя во Франции навести порядок, но поддерживает глупых белоруссов )))
Александр Григорьевич будет править Белорссью много лет и благополучно вложит её в РФ.
показать весь комментарий
27.09.2020 15:44 Ответить
До чого тут твої фантазії?)) білорасєя ніколи з расєї і не виходила...
показать весь комментарий
27.09.2020 21:29 Ответить
Страница 2 из 2
 
 