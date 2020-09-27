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Новини Революція в Білорусі
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Лукашенку доведеться піти, - Макрон

Лукашенку доведеться піти, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував ситуацію в Білорусі. На його думку, Олександр Лукашенко має добровільно піти із захопленої ним посади "президента" РБ.

"Очевидно, йому (Лукашенку. - Ред.) доведеться піти", - цитує DW слова Макрона в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, передає Цензор.НЕТ.

За словами французького лідера, ситуація в Білорусі - це "криза авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою".

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Макрон зазначив, що його дивує мужність громадян Білорусі, які беруть участь у протестах.

"Вони знають про те, на який ризик наражаються, виходячи щотижня, у вихідні, на демонстрації, і однак вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя у  демократію цієї країни, яку так давно придушували", - сказав французький лідер.

За словами Макрона, особливої ​​поваги заслуговують жінки, які беруть участь у протестах.

Автор: 

Білорусь (7960) Лукашенко Олександр (2659) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+20
Лукашенко придется уйти, - Макрон - Цензор.НЕТ 7562
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27.09.2020 10:58
+12
Таки да. ***** делает рокировку своих кукол. Старую и протухшую на более свежую.
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27.09.2020 10:45
+8
Ты так добазаришься, что и ***** надо будет уйти с захваченной должности. "А за это и партбилет можно положить на стол" (С)
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27.09.2020 10:45
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да кому нужны?путин,лукашенко,пашинян,додон,одного поля летчики.
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27.09.2020 12:02 Відповісти
Логика "демократии" это манипулируемая масонами охлократия.
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27.09.2020 12:40 Відповісти
Лукашенку доведеться піти, - Макрон - Цензор.НЕТ 543
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27.09.2020 12:47 Відповісти
Макрон - закадычный бойфренд кремлёвской крысы.... Поэтому говорит только то,что любит слушать плешивый педофил....Значит кремлёвский шизоидный гельминт решил поменять Луку на "новое лицо", типа , нашего голобородьки....
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27.09.2020 13:10 Відповісти
Что то подобное лет 8 назад мы уже слышали, Асад должен уйти, быстрее Макарон уйдёт чем Батька
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27.09.2020 13:36 Відповісти
вот так как хочет макрон,и америка, должна делать беларусь и украина?
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27.09.2020 13:47 Відповісти
москалю! Ми, Українці хочемо так як хоче Америка і Макрон бо ми Європейці. А ти, moron, SHOT UP твій писок...
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27.09.2020 14:44 Відповісти
Сам Лукашенко не уйдет.
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27.09.2020 14:26 Відповісти
Макрон не может у себя во Франции навести порядок, но поддерживает глупых белоруссов )))
Александр Григорьевич будет править Белорссью много лет и благополучно вложит её в РФ.
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27.09.2020 15:44 Відповісти
До чого тут твої фантазії?)) білорасєя ніколи з расєї і не виходила...
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27.09.2020 21:29 Відповісти
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