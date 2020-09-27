Лукашенку доведеться піти, - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон прокоментував ситуацію в Білорусі. На його думку, Олександр Лукашенко має добровільно піти із захопленої ним посади "президента" РБ.
"Очевидно, йому (Лукашенку. - Ред.) доведеться піти", - цитує DW слова Макрона в інтерв'ю виданню Le Journal du Dimanche, передає Цензор.НЕТ.
За словами французького лідера, ситуація в Білорусі - це "криза авторитарної влади, яка не може прийняти логіку демократії і яка утримується силою".
Макрон зазначив, що його дивує мужність громадян Білорусі, які беруть участь у протестах.
"Вони знають про те, на який ризик наражаються, виходячи щотижня, у вихідні, на демонстрації, і однак вони продовжують це робити, прагнучи вдихнути життя у демократію цієї країни, яку так давно придушували", - сказав французький лідер.
За словами Макрона, особливої поваги заслуговують жінки, які беруть участь у протестах.
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