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Больница должна бесплатно делать ИФА-тест при плановой госпитализации пациента, - Степанов
При плановой госпитализации в больницу пациентам должны делать бесплатные ИФА-тесты на коронавирус.
Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается ИФА-тестирования, то при обновлении наших стандартов медицинской помощи мы четко определили, что при плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать ИФА-тестирование", - сказал Степанов.
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+4 Леонід Мефодовський
показать весь комментарий27.09.2020 11:48 Ссылка
+3 Сергей Павлович #475080
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+3 алексей свиридов #474753
показать весь комментарий27.09.2020 11:49 Ссылка
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В эту среду маме делали плановую операцию по замене хрусталика в глазу при катаракте.
В понедельник она делала ИФА тест, что бы допустили к операции.
ИФА тест делали ей в городской поликлинике, откуда и направляли на операцию. Стоимость - 370 гривень
И ведь сам же всё знает.
"ДО УВАГИ ПАЦІЄНТІВ ! :
Без ІФА або ПЛР -тестів на планову госпіталізацію не приймаємо"
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!