Больница должна бесплатно делать ИФА-тест при плановой госпитализации пациента, - Степанов

При плановой госпитализации в больницу пациентам должны делать бесплатные ИФА-тесты на коронавирус.

Об этом на брифинге в воскресенье сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается ИФА-тестирования, то при обновлении наших стандартов медицинской помощи мы четко определили, что при плановой госпитализации необходимо делать ИФА-тест. Больница при госпитализации должна бесплатно делать ИФА-тестирование", - сказал Степанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки COVID-19 заболели 195 детей и 116 медработников, всего 13 080 детей и 14 799 медиков, - Степанов