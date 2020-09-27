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Новини Коронавірус і карантин
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Лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест у разі планової госпіталізації пацієнта, - Степанов

Лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест у разі планової госпіталізації пацієнта, - Степанов

У разі планової госпіталізаціїї до лікарні пацієнтам мають робити безкоштовні ІФА-тести на коронавірус.

Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується ІФА-тестування, то під час оновлення наших стандартів медичної допомоги ми чітко визначили, що у разі планової госпіталізації необхідно робити ІФА-тест. Лікарня під час госпіталізації має безкоштовно робити ІФА-тестування", - сказав Степанов.

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Автор: 

карантин (18172) лікування (607) Степанов Максим (2197) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А кловани повинні у цирку виступати... Ну, чи у кварталі...
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27.09.2020 11:48
+3
Больница должна бесплатно делать ИФА-тест при плановой госпитализации пациента, но за деньги.
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27.09.2020 11:40
+3
Должна, но не обязана, розовый ты наш "мечтатель" и лапшевешатель степашка.
И ведь сам же всё знает.
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27.09.2020 11:49
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Больница должна бесплатно делать ИФА-тест при плановой госпитализации пациента, но за деньги.
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27.09.2020 11:40 Відповісти
Полная брехня со стороны Степанова.
В эту среду маме делали плановую операцию по замене хрусталика в глазу при катаракте.
В понедельник она делала ИФА тест, что бы допустили к операции.
ИФА тест делали ей в городской поликлинике, откуда и направляли на операцию. Стоимость - 370 гривень
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27.09.2020 11:55 Відповісти
ну так беріть слова Степанова і тикайти ними тим у рило, хто вимагає грошей.
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27.09.2020 11:56 Відповісти
При плановой госпитализации больной должен поступать СО ВСЕМИ АНАЛИЗАМИ, это аксиома , чтобы начать лечение с первого дня. А Степанов деньги на анализы дал ?
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27.09.2020 13:36 Відповісти
не бачу логічного зв"язку твого першого речення з моїм коментарем.
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27.09.2020 17:15 Відповісти
А кловани повинні у цирку виступати... Ну, чи у кварталі...
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27.09.2020 11:48 Відповісти
а шо так можна?... какая разница!...
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27.09.2020 11:48 Відповісти
Должна, но не обязана, розовый ты наш "мечтатель" и лапшевешатель степашка.
И ведь сам же всё знает.
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27.09.2020 11:49 Відповісти
від того, що знає, тому так і каже. Та сама фігня з вчителями. там теж самі собі видумують хотєлки від батьків. Хтось же повинен сказати як повинно бути. Ось і верхівка і сказала. тепер ти можеш роздрукувати його слова і тикать у наглі рила ними. Мо що вийде.
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27.09.2020 11:58 Відповісти
По факту - больницы требуют наличие этого теста перед госпитализацией.
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27.09.2020 11:58 Відповісти
не бальница, а то отделение, куда ложат. Значит должньі дать направление на тест, и по єтому направлению должно бьіть бесплатно.
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27.09.2020 12:00 Відповісти
оголошення(стандартне).

"ДО УВАГИ ПАЦІЄНТІВ ! :
Без ІФА або ПЛР -тестів на планову госпіталізацію не приймаємо"
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27.09.2020 12:15 Відповісти
планова госпіталізація - це направлення сімейного лікаря з тестом на іфа. направлення на іфа дає сімейний лікар. якщо хворий госпіталізований і є підстави для іфа, його роблять в стаціонарі безкоштовно. в заголовку до статті журналісти обьеднали два речення.
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27.09.2020 12:16 Відповісти
-У вас лечение платное?
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!
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27.09.2020 12:16 Відповісти
Спасибо, хоть плановые операции не все отменены
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27.09.2020 12:17 Відповісти
Для економіки поняття безкоштовно має бути відсутнім. Необхідно чітко вказувати джерело фінансування (субвенція, НСЗУ чи власні кошти медичного закладу), тоді буде зрозуміло, хто несе відповідальність..
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27.09.2020 12:18 Відповісти
Дико плюсую. вся наша "безкоштовна" медицина тому і в дупі, бо невідомо хто скільки за що платить
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27.09.2020 13:33 Відповісти
после реального"навар", появилась фикция"должна бесплатно"
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27.09.2020 12:40 Відповісти
все читают и возмущаются а что толку Степанов как и зе-гарант говорит то что надо говорить а вот реалии все и они в том числе знают -нет слов где б..ть гарант зеленый ?трепло- слуги дьявола в открытую говорят что чем меньше будет людей в Украине тем меньше платить разные соц выплаты так что иллюзии в сторону -гнать эту свору вместе с моникой -зе. иного выхода нет.
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27.09.2020 12:59 Відповісти
И лечение от "ковида" тоже бесплатное - если верить степашке-говоруну.
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27.09.2020 12:59 Відповісти
 
 