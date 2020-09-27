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Лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест у разі планової госпіталізації пацієнта, - Степанов
У разі планової госпіталізаціїї до лікарні пацієнтам мають робити безкоштовні ІФА-тести на коронавірус.
Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується ІФА-тестування, то під час оновлення наших стандартів медичної допомоги ми чітко визначили, що у разі планової госпіталізації необхідно робити ІФА-тест. Лікарня під час госпіталізації має безкоштовно робити ІФА-тестування", - сказав Степанов.
Топ коментарі
+4 Леонід Мефодовський
показати весь коментар27.09.2020 11:48 Посилання
+3 Сергей Павлович #475080
показати весь коментар27.09.2020 11:40 Посилання
+3 алексей свиридов #474753
показати весь коментар27.09.2020 11:49 Посилання
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В эту среду маме делали плановую операцию по замене хрусталика в глазу при катаракте.
В понедельник она делала ИФА тест, что бы допустили к операции.
ИФА тест делали ей в городской поликлинике, откуда и направляли на операцию. Стоимость - 370 гривень
И ведь сам же всё знает.
"ДО УВАГИ ПАЦІЄНТІВ ! :
Без ІФА або ПЛР -тестів на планову госпіталізацію не приймаємо"
-Лечение бесплатное-вылечивание платное!