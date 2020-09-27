Лікарня має безкоштовно робити ІФА-тест у разі планової госпіталізації пацієнта, - Степанов

У разі планової госпіталізаціїї до лікарні пацієнтам мають робити безкоштовні ІФА-тести на коронавірус.

Про це на брифінгу в неділю сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується ІФА-тестування, то під час оновлення наших стандартів медичної допомоги ми чітко визначили, що у разі планової госпіталізації необхідно робити ІФА-тест. Лікарня під час госпіталізації має безкоштовно робити ІФА-тестування", - сказав Степанов.

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