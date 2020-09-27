В Карпатах выпал первый снег, в ближайшие дни там пройдут ливни

На Черногорском хребте на горе Поп Иван утром 27 сентября выпал мокрый снег.

Об этом сообщил в Facebook Черногорский поисково-спасательный пост, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр информирует, что 27 и 28 сентября в Карпатах пройдут значительные дожди, местами - сильные ливни, в результате чего уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,5 метра.

Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

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Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.