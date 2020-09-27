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Новости Паводки на Западной Украине
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В Карпатах выпал первый снег, в ближайшие дни там пройдут ливни

В Карпатах выпал первый снег, в ближайшие дни там пройдут ливни
Фото: Facebook

На Черногорском хребте на горе Поп Иван утром 27 сентября выпал мокрый снег.

Об этом сообщил в Facebook Черногорский поисково-спасательный пост, информирует Цензор.НЕТ.

Пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр информирует, что 27 и 28 сентября в Карпатах пройдут значительные дожди, местами - сильные ливни, в результате чего уровень воды в реках может подняться на 0,3-1,5 метра.

Также там отмечают, что при сильных ливнях в горных районах возможно формирование значительного склонного стока и локальных селевых потоков.

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Утром 28 сентября на реке Прут в Черновцах синоптики ожидают дождевой паводок высотой 0,7-1,2 метра. Утверждается, что он ничем не угрожает.

Автор: 

Карпаты (306) непогода (817) паводок (294)


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Топ комментарии
+8
Нет горы "Поп Иван". В русской транскрипции -"Пип Иван". Собственные имена не переводятся! Журналисты-ау!
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27.09.2020 23:46
+2
Розумію все, але топографічні чи власні назви я би залишав в їх реальному звучанні.
Ми ж не будемо перекладати Гутин Томнатик чи Мунчель з мадярської. Так само і Піп Іван.
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27.09.2020 23:38
+2
Знов вирубаний ліс в Карпатах нагадає про себе.
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27.09.2020 23:45
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видимо только снег может привнести в нашу жизнь что-то чистое и свежее, а ливень - смыть грязные следы
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27.09.2020 23:38 Ответить
Розумію все, але топографічні чи власні назви я би залишав в їх реальному звучанні.
Ми ж не будемо перекладати Гутин Томнатик чи Мунчель з мадярської. Так само і Піп Іван.
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27.09.2020 23:38 Ответить
Кримчани вже знають? А про дощі та зливи?
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27.09.2020 23:42 Ответить
а зачем предателям вода?

Им светит спаSSкая… звезда!
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27.09.2020 23:44 Ответить
Та я знаю, що вони звіздануті тільки не так трішки пишиться.
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27.09.2020 23:55 Ответить
А тиждень тому бачив в лісополосі акація зацвіла!!
Кременчук..
))
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27.09.2020 23:43 Ответить
Знов вирубаний ліс в Карпатах нагадає про себе.
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27.09.2020 23:45 Ответить
Нет горы "Поп Иван". В русской транскрипции -"Пип Иван". Собственные имена не переводятся! Журналисты-ау!
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27.09.2020 23:46 Ответить
Трускавецькі університети.
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28.09.2020 00:00 Ответить
У мене магнолія другий раз на рік зацвіла. Я своїм очам не повірила, коли побачила квіти. Їх було мало, не так як на весні, але ж вони були. Великі та ароматні квіти магнолії - це щось казкове та нереально прекрасне. Я можу безкінечно стояти біля дерева та вдихати цей аромат, його ні з чим не можна порівняти. Ніякий парфум не зможе передати справжню красу цих квітів.
А взагалі-то «Зима близько».
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28.09.2020 01:08 Ответить
 
 