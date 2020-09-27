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Новини Паводки на Західній Україні
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У Карпатах випав перший сніг, найближчими днями там пройдуть зливи

У Карпатах випав перший сніг, найближчими днями там пройдуть зливи
Фото: Facebook

На Чорногірському хребті на горі Піп Іван вранці 27 вересня випав мокрий сніг.

Про це повідомив у фейсбуці Чорногорський пошуково-рятувальний пост, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр інформує, що 27 і 28 вересня в Карпатах пройдуть значні дощі, місцями - сильні зливи, в результаті чого рівень води в річках може піднятися на 0,3-1,5 метра.

Також там зазначають, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні через негоду знеструмлено 107 населених пунктів у чотирьох областях, - ДСНС

Вранцi 28 вересня на р. Прут - м. Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку висотою 0,7-1,2 м над фактичним рівнем станом на 8 ранку 27 вересня, без загрози негативних наслідків.

Карпати (264) негода (760) паводок (233)


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Топ коментарі
+8
Нет горы "Поп Иван". В русской транскрипции -"Пип Иван". Собственные имена не переводятся! Журналисты-ау!
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27.09.2020 23:46
+2
Розумію все, але топографічні чи власні назви я би залишав в їх реальному звучанні.
Ми ж не будемо перекладати Гутин Томнатик чи Мунчель з мадярської. Так само і Піп Іван.
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27.09.2020 23:38
+2
Знов вирубаний ліс в Карпатах нагадає про себе.
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27.09.2020 23:45
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видимо только снег может привнести в нашу жизнь что-то чистое и свежее, а ливень - смыть грязные следы
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27.09.2020 23:38 Відповісти
Розумію все, але топографічні чи власні назви я би залишав в їх реальному звучанні.
Ми ж не будемо перекладати Гутин Томнатик чи Мунчель з мадярської. Так само і Піп Іван.
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27.09.2020 23:38 Відповісти
Кримчани вже знають? А про дощі та зливи?
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27.09.2020 23:42 Відповісти
а зачем предателям вода?

Им светит спаSSкая… звезда!
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27.09.2020 23:44 Відповісти
Та я знаю, що вони звіздануті тільки не так трішки пишиться.
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27.09.2020 23:55 Відповісти
А тиждень тому бачив в лісополосі акація зацвіла!!
Кременчук..
))
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27.09.2020 23:43 Відповісти
Знов вирубаний ліс в Карпатах нагадає про себе.
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27.09.2020 23:45 Відповісти
Нет горы "Поп Иван". В русской транскрипции -"Пип Иван". Собственные имена не переводятся! Журналисты-ау!
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27.09.2020 23:46 Відповісти
Трускавецькі університети.
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28.09.2020 00:00 Відповісти
У мене магнолія другий раз на рік зацвіла. Я своїм очам не повірила, коли побачила квіти. Їх було мало, не так як на весні, але ж вони були. Великі та ароматні квіти магнолії - це щось казкове та нереально прекрасне. Я можу безкінечно стояти біля дерева та вдихати цей аромат, його ні з чим не можна порівняти. Ніякий парфум не зможе передати справжню красу цих квітів.
А взагалі-то «Зима близько».
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28.09.2020 01:08 Відповісти
 
 