У Карпатах випав перший сніг, найближчими днями там пройдуть зливи

На Чорногірському хребті на горі Піп Іван вранці 27 вересня випав мокрий сніг.

Про це повідомив у фейсбуці Чорногорський пошуково-рятувальний пост, інформує Цензор.НЕТ.

Пресслужба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр інформує, що 27 і 28 вересня в Карпатах пройдуть значні дощі, місцями - сильні зливи, в результаті чого рівень води в річках може піднятися на 0,3-1,5 метра.

Також там зазначають, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.

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Вранцi 28 вересня на р. Прут - м. Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку висотою 0,7-1,2 м над фактичним рівнем станом на 8 ранку 27 вересня, без загрози негативних наслідків.