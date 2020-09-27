У Карпатах випав перший сніг, найближчими днями там пройдуть зливи
На Чорногірському хребті на горі Піп Іван вранці 27 вересня випав мокрий сніг.
Про це повідомив у фейсбуці Чорногорський пошуково-рятувальний пост, інформує Цензор.НЕТ.
Пресслужба ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр інформує, що 27 і 28 вересня в Карпатах пройдуть значні дощі, місцями - сильні зливи, в результаті чого рівень води в річках може піднятися на 0,3-1,5 метра.
Також там зазначають, що при сильних зливах в гірських районах можливе формування значного схилового стоку і локальних селевих потоків.
Вранцi 28 вересня на р. Прут - м. Чернiвцi очiкується проходження максимального рiвня дощового паводку висотою 0,7-1,2 м над фактичним рівнем станом на 8 ранку 27 вересня, без загрози негативних наслідків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми ж не будемо перекладати Гутин Томнатик чи Мунчель з мадярської. Так само і Піп Іван.
Им светит спаSSкая… звезда!
Кременчук..
))
А взагалі-то «Зима близько».