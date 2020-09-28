Число отравившихся в заводской столовой в г. Коломыя достигло 194 человек

Количество больных, отравившихся в столовой коломыйского завода, достигло 194 человек.

Как игнформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека (за сутки 6 человек), из которых 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г. Коломыя)", - сказано в сообщении.

Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.

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