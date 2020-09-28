Число отравившихся в заводской столовой в г. Коломыя достигло 194 человек
Количество больных, отравившихся в столовой коломыйского завода, достигло 194 человек.
Как игнформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"В период с 24 по 27 сентября в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратились 194 человека (за сутки 6 человек), из которых 59 человек госпитализированы и 135 человек находятся на амбулаторном лечении (употребляли пищу в столовой ООО "Леон" г. Коломыя)", - сказано в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий.
Топ комментарии
+7 Майкл Дорси
показать весь комментарий28.09.2020 08:17 Ссылка
+7 SergTranscarpathian
показать весь комментарий28.09.2020 08:43 Ссылка
+4 5 копійок
показать весь комментарий28.09.2020 08:41 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Главное, на них не ровнять ся.
Компанія LEONI в Коломиї запрошує на роботу інженерів зі знанням іноземних мов (англійської і/або німецької). Крім того, LEONI у Коломиї оголошує також набір на посади:
- Монтер кабельного виробництва;
- Оператор технологічних установок;
- Оператор верстатів з програмним керуванням.
Потенційним працівникам пропонують:
- Стабільну заробітну плату (~ 6000 грн);
- Безкоштовний доїзд з/до місця праці;
- Пільги на комплексні обіди (~ 6 грн/обід);
Так хто там скакав?