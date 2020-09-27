Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188
Количество больных, отравившихся в столовой коломыйского завода "Леони", достигло 188 человек.
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.
По последним данным в больницах Прикарпатья находится 58 пациентов, на амбулаторном лечении - 130 с предварительными диагнозами: пищевая токсикоинфекция, пищевое отравление, острый гастроэнтероколит, гастроэнтероколит, сальмонеллез и др.
Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надворнянского, Городенковского, Тлумачского и Косовского районов.
Основная причина вспышки и обстоятельства заболевания устанавливаются.
Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".
Напомним, 21 сентября информацию об отравлении на заводе в Коломые получили в Госпродпотребслужбе. По состоянию на 25 сентября в Ивано-Франковской области в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек. Все употребляли пищу в столовой г. Коломыя.
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Вийшла б фороффка в другий тур-за неї
б проголосували!!
І зробили б вірно!!
Тільки не Юлька!!
Хавайте не вдавитеся, смачного!!
Так і було задумано!!
🤑
І фотки вже скинули!!
))
В Мене на півСвіту було , задовго до безвісу..))
Але це не заслуга якогось ***********- а Народу України!!
))
))
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Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
А вот если бы завод сам закупал продукты, то цепочка поставок была бы слишком прозрачной - а так сложнее воровать.
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В результате вместо качественного прдукта закупили говно, и начали изображать из него конфетку....и такое по всей стране...
Что по закупкам кабеля, труб, сырья, огнестойких материалов, пластиковых окон...что по продуктам...везьде откаты и закупка говна...
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video
))
-дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента.....;
-Вийшла б фороффка в другий тур-за неї б проголосували!! І зробили б вірно!! Тільки не Юлька!!
-Порошенко? Знайдено обгортки "Шалена бджілка"...