Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188

Количество больных, отравившихся в столовой коломыйского завода "Леони", достигло 188 человек.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

По последним данным в больницах Прикарпатья находится 58 пациентов, на амбулаторном лечении - 130 с предварительными диагнозами: пищевая токсикоинфекция, пищевое отравление, острый гастроэнтероколит, гастроэнтероколит, сальмонеллез и др.

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надворнянского, Городенковского, Тлумачского и Косовского районов.

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Основная причина вспышки и обстоятельства заболевания устанавливаются.

Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

Напомним, 21 сентября информацию об отравлении на заводе в Коломые получили в Госпродпотребслужбе. По состоянию на 25 сентября в Ивано-Франковской области в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек. Все употребляли пищу в столовой г. Коломыя.