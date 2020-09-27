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Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188

Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188
Фото: Суспільне

Количество больных, отравившихся в столовой коломыйского завода "Леони", достигло 188 человек.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации, передает Цензор.НЕТ.

По последним данным в больницах Прикарпатья находится 58 пациентов, на амбулаторном лечении - 130 с предварительными диагнозами: пищевая токсикоинфекция, пищевое отравление, острый гастроэнтероколит, гастроэнтероколит, сальмонеллез и др.

Заболевшие проживают в 37 населенных пунктах Коломыйского, Снятинского, Надворнянского, Городенковского, Тлумачского и Косовского районов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шестеро детей и трое взрослых госпитализированы с пищевым отравлением на Буковине, - полиция

Основная причина вспышки и обстоятельства заболевания устанавливаются.

Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

Напомним, 21 сентября информацию об отравлении на заводе в Коломые получили в Госпродпотребслужбе. По состоянию на 25 сентября в Ивано-Франковской области в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек. Все употребляли пищу в столовой г. Коломыя.

Автор: 

Коломыя (42) отравление (1584) Ивано-Франковская область (926)


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Топ комментарии
+12
Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

======
Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
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27.09.2020 21:22
+11
Бо дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента України.
Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 3519
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27.09.2020 21:22
+11
В них нова фішка, вони голосували не за зєлєнського, а проти Порошенка.
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27.09.2020 21:42
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Бо дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента України.
Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 3519
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27.09.2020 21:22 Ответить
Клятий Зе власноручно готував їжу для працівників "Леоні"... Так я і знав...
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27.09.2020 21:32 Ответить
Твій комент заслуговує всесвітньої поваги

Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 212
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27.09.2020 21:38 Ответить
рашковський менталітет - рашику потрібен ідол. Вони без цього не можуть. Їм потрібен Голобородько.
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27.09.2020 21:39 Ответить
В них нова фішка, вони голосували не за зєлєнського, а проти Порошенка.
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27.09.2020 21:42 Ответить
Дегенерати, інакше не скажеш. Мозком не користуються.
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27.09.2020 21:48 Ответить
Як можна користуватися тим чого не має...)))
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27.09.2020 22:31 Ответить
Так і було!!
Вийшла б фороффка в другий тур-за неї
б проголосували!!
І зробили б вірно!!
Тільки не Юлька!!
Хавайте не вдавитеся, смачного!!
Так і було задумано!!
🤑
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27.09.2020 21:52 Ответить
А твої діти вже полетіли в Турeчину відпочивати?
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27.09.2020 21:56 Ответить
Таки так!!
І фотки вже скинули!!
))
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27.09.2020 21:58 Ответить
Так вони поїхали по безвізу невгодного тобі Порошенка? Як ти це дозволив ?!!!!!!
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27.09.2020 22:05 Ответить
Ойц!! Нам він і не був потрібен.. Візи були не тільки в Турцію..
В Мене на півСвіту було , задовго до безвісу..))
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27.09.2020 22:09 Ответить
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27.09.2020 22:13 Ответить
...відкриваєш паспорт, а там візи на півСвіту...
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27.09.2020 22:16 Ответить
Таки так і було..Сторінок не вистачало марки та штампи ліпити..Міняв без проблем..))
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27.09.2020 22:20 Ответить
То есть по твоему безвиз это плохо?
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27.09.2020 23:04 Ответить
Ні..Дуже добре!!
Але це не заслуга якогось ***********- а Народу України!!
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27.09.2020 23:07 Ответить
Так, а что ты поешь тогда про то что это бесполезная для тебя вещь? Или ты отдельно живешь от "Народа"?
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27.09.2020 23:15 Ответить
Ваше хамство напишіть на Українській Мові, будьласка!
))
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27.09.2020 23:21 Ответить
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27.09.2020 23:27 Ответить
очевидно ,що заслугою якогось недомірка- *********** буде ,коли український народ залишиться безвізу,котрий він сам собі заслужив і допомогла його оформити влада президента ,котрий як Ти "свистиш друже" не заслужив і не докладався до отримання бевізу українським народом???
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27.09.2020 23:36 Ответить
??
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27.09.2020 23:39 Ответить
рашковський менталітет - лохам потрібен ідол. Вони не можуть без Потрошенка.
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27.09.2020 21:43 Ответить
Ну у вас є ідол, а мене людина та патріот України.
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27.09.2020 21:57 Ответить
ШоКАЛадну ПОПу, напевно, смачно лизати!!
))
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27.09.2020 22:01 Ответить
збоченцю, зав'язуй нав'язувати власні утіхи...
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27.09.2020 22:16 Ответить
Молодець Сашко. Дотепно, можеш продовжувати.
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27.09.2020 21:44 Ответить
Не переживай , далі буде.
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27.09.2020 21:47 Ответить
От і добре.
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27.09.2020 21:49 Ответить
щоб потім все взяти під особистий контроль" і пропіаритись...
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27.09.2020 22:56 Ответить
А при якому хозяйствєнніку в нас підірвали пять військових арсеналів? А кому хазяйствєннік відрубав руки? А ти тут вже наваляв купу більшу чим ті 188 засранців!)))
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27.09.2020 21:34 Ответить
Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

======
Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
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27.09.2020 21:22 Ответить
Диверсія виключається?
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27.09.2020 21:25 Ответить
Разв что от конкурента ООО "Завод помоев"
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27.09.2020 21:27 Ответить
А чим, по твоєму, займаються російські спецслужби в Україні? Чи їх, по твоєму, в Україні нема?
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27.09.2020 21:44 Ответить
Не тот уровень...
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27.09.2020 21:47 Ответить
А Ющенка хто отруїв? Чи його не труїли?
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27.09.2020 22:00 Ответить
А насчет Юща это еще вопрос...там мутно...травили его или омолаживали неправильно...
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27.09.2020 22:06 Ответить
І Навального теж, мабуть, омолоджували...
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27.09.2020 22:30 Ответить
Чому вони до сих пір не отруїли новичком чи полонієм надпотужного полководця Порошенка, якщо в нас навіть перекладач Гройсмана й той був агентом ФСБ? Бо Порошенко не становив ніякої загрози!
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27.09.2020 21:48 Ответить
А хто для НИХ є загрозою?
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27.09.2020 22:02 Ответить
реальні вороги
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27.09.2020 22:06 Ответить
Логика уровня стратега ставки фюрера в 45-м.
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27.09.2020 22:15 Ответить
Это называется "аутсорсинг". Так проще пилить бабло. Завод платит энную сумму по договору этой конторе - "Фабрика еды". Где и какие продукты они закупают - по факту никто не контролирует. Может они где-то у знакомых в магазинах специально собирают просрочку, с хорошей скидкой. А контора принадлежит кому-то из руководства завода.

А вот если бы завод сам закупал продукты, то цепочка поставок была бы слишком прозрачной - а так сложнее воровать.
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27.09.2020 22:39 Ответить
Mr. Holmes, яка дедукція, БРАВО! (цікаво, а без глобусів України та Британії- де Коломия?)
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28.09.2020 00:30 Ответить
"Фірманка, фірманка, фірма-аночка... "(С)
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27.09.2020 21:31 Ответить
Во время войны за такое расстреливают.
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27.09.2020 21:32 Ответить
за пять арсеналів та два котли багато розстріляли?
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27.09.2020 21:35 Ответить
Хто підірвав п'ять арсеналів?
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27.09.2020 21:41 Ответить
твоя наівність граничить з ідіотизмом!
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27.09.2020 21:45 Ответить
?... то хто?
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27.09.2020 22:01 Ответить
Вірніше запитати - при якому головнокомандуючому їх підірвали? А також, чому не підірвано жодного складу з ************ за останні півтора роки?
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27.09.2020 21:47 Ответить
І як думаєш, чому?
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27.09.2020 22:31 Ответить
Цей завод відкрив німецький концерн.А що це таке ООО "Фабрика еды"? Схоже на якусь диверсійну підлість.
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27.09.2020 21:44 Ответить
Диверсант, тот кто откат олучил...А фабрика говна это куча манегеров, которые получали откаты от ООО "ИКО ИФ".
=====
В результате вместо качественного прдукта закупили говно, и начали изображать из него конфетку....и такое по всей стране...
Что по закупкам кабеля, труб, сырья, огнестойких материалов, пластиковых окон...что по продуктам...везьде откаты и закупка говна...
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27.09.2020 21:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/35164 Це хороший завод.В 2021 кількість працівників,має становити 5 тисяч.
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27.09.2020 21:59 Ответить
Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188 - Цензор.НЕТ 8048
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27.09.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/ru/user/457307 Де то місто Хмельницьк?
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27.09.2020 22:00 Ответить
Десь в збоченій уяві піарників Зе-команди. Вони області ці перейменовують та столиці держав переносять, тож вішадати місто та розмістити бігборд в Хмельницькому для них точно не проблема
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27.09.2020 22:06 Ответить
умиляет!!приезжают гости твердят мне что мы питаемся в (дойчланде)исключительно химией а вот в украине исключительно натуральные продукты(так как ,,химия"для тамошних производителей якобы дорогое удовольствие)не помню случая чтоб нашу химию отодвинули(и не ели)при отъезде закупают ,,химию"под завязку когда супруга отправляет передачу то прося то,ещё то и немножечко того!!(объясняя что всё это у них есть!!но ваше(читай химия)таки лучше))
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27.09.2020 22:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/288076 Мені таке ж говорили.Якщо німці їдять страшну хімію,то чому вони довше живуть?
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27.09.2020 22:16 Ответить
до безобразия просто(объясняется)первое химия,химии рознь.(качество химии как не странно но таки имеет значение)опять же контроль за её употреблением(что на упаковке написано то и в ней содержится,контролируется абсолютная безопасность для организма)и касаемо продолжительности жизни тут тоже никаких неожиданностей(так скажем)медицина безобразно дорогая,но и настолько же ,,безобразно"эффективна.
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27.09.2020 23:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/288076 В Україні звісно не найгірші продукти.Але казати,що німці їдять гірше від українців,це дурість.
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27.09.2020 23:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 Ну він не сказав дослівно,що українці багато їдять.
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28.09.2020 02:11 Ответить
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці, - Рева. ВІДЕО.
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video
))
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28.09.2020 01:26 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 Ну він ж саме так не сказав.А от сьогоднішньої влади зашквари,ви не хочете чомусь показувати.
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28.09.2020 02:14 Ответить
Всьому і Всім свій Час..))
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28.09.2020 02:18 Ответить
Дякую форумчанам за дедукційні міркування... Підсумую, отравилось 188 чоловік на заводі підприємства, бо:
-дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента.....;
-Вийшла б фороффка в другий тур-за неї б проголосували!! І зробили б вірно!! Тільки не Юлька!!
-Порошенко? Знайдено обгортки "Шалена бджілка"...
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27.09.2020 22:12 Ответить
Навіть страшно собі уявити, що б було, якби не було Юльки...Ющенко залишився б на другий строк...Порошенко залишився би на другий строк...
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27.09.2020 22:36 Ответить
Я щось пропустив, Порошенко вже один строк отримав?
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27.09.2020 22:50 Ответить
Я так розумію, що ти не лише це пропустив. За кого голосував?
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27.09.2020 23:00 Ответить
В Харкові в одній з шкіл теж отруєння. Дрищуть далі ніж бачать.
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27.09.2020 22:47 Ответить
Немає у нас культури харчування, труять людей неякісними та не свіжими харчами, сподіваючись, шо пронесе. От їх і проносить.
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27.09.2020 22:58 Ответить
чому у нас все роблять через одне місце? ЖОПУ
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28.09.2020 07:48 Ответить
 
 