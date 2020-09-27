Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188
Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу "Леоні", досягла 188 осіб.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Усього у лікарнях Прикарпаття перебуває 58 пацієнтів, на амбулаторному лікуванні - 130 з попередніми діагнозами: харчова токсикоінфекція, харчове отруєння, гострий гастроентероколіт, гастроентероколіт, сальмонельоз тощо.
Захворілі проживають у 37-ми населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького та Косівського районів.
Основна причина спалаху та обставини захворювання встановлюються.
Їдальню на заводі обслуговує ТОВ "Фабрика їжі". Продукцію, з якої готували обід, поставляло ТОВ "ІКО ІФ".
Нагадаємо, 21 вересня інформацію про отруєння на заводі в Коломиї отримали в Держпотребслужбі. Станом на 25 вересня в Івано-Франківській області в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 людина. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.
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Вийшла б фороффка в другий тур-за неї
б проголосували!!
І зробили б вірно!!
Тільки не Юлька!!
Хавайте не вдавитеся, смачного!!
Так і було задумано!!
🤑
І фотки вже скинули!!
))
В Мене на півСвіту було , задовго до безвісу..))
Але це не заслуга якогось ***********- а Народу України!!
))
))
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Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
А вот если бы завод сам закупал продукты, то цепочка поставок была бы слишком прозрачной - а так сложнее воровать.
=====
В результате вместо качественного прдукта закупили говно, и начали изображать из него конфетку....и такое по всей стране...
Что по закупкам кабеля, труб, сырья, огнестойких материалов, пластиковых окон...что по продуктам...везьде откаты и закупка говна...
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video
))
-дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента.....;
-Вийшла б фороффка в другий тур-за неї б проголосували!! І зробили б вірно!! Тільки не Юлька!!
-Порошенко? Знайдено обгортки "Шалена бджілка"...