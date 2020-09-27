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Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188

Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188
Фото: Суспільне

Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу "Леоні", досягла 188 осіб.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Усього у лікарнях Прикарпаття перебуває 58 пацієнтів, на амбулаторному лікуванні - 130 з попередніми діагнозами: харчова токсикоінфекція, харчове отруєння, гострий гастроентероколіт, гастроентероколіт, сальмонельоз тощо.

Захворілі проживають у 37-ми населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького та Косівського районів.

Основна причина спалаху та обставини захворювання встановлюються.

Їдальню на заводі обслуговує ТОВ "Фабрика їжі". Продукцію, з якої готували обід, поставляло ТОВ "ІКО ІФ".

Нагадаємо, 21 вересня інформацію про отруєння на заводі в Коломиї отримали в Держпотребслужбі. Станом на 25 вересня в Івано-Франківській області в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 людина. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.

Коломия (35) отруєння (945) Івано-Франківська область (956)


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Топ коментарі
+12
Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

======
Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
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27.09.2020 21:22
+11
Бо дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента України.
Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 3519
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27.09.2020 21:22
+11
В них нова фішка, вони голосували не за зєлєнського, а проти Порошенка.
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27.09.2020 21:42
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Бо дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента України.
Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 3519
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27.09.2020 21:22 Відповісти
Клятий Зе власноручно готував їжу для працівників "Леоні"... Так я і знав...
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27.09.2020 21:32 Відповісти
Твій комент заслуговує всесвітньої поваги

Количество случаев отравления на заводе в Коломые достигло 188 - Цензор.НЕТ 212
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27.09.2020 21:38 Відповісти
рашковський менталітет - рашику потрібен ідол. Вони без цього не можуть. Їм потрібен Голобородько.
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27.09.2020 21:39 Відповісти
В них нова фішка, вони голосували не за зєлєнського, а проти Порошенка.
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27.09.2020 21:42 Відповісти
Дегенерати, інакше не скажеш. Мозком не користуються.
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27.09.2020 21:48 Відповісти
Як можна користуватися тим чого не має...)))
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27.09.2020 22:31 Відповісти
Так і було!!
Вийшла б фороффка в другий тур-за неї
б проголосували!!
І зробили б вірно!!
Тільки не Юлька!!
Хавайте не вдавитеся, смачного!!
Так і було задумано!!
🤑
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27.09.2020 21:52 Відповісти
А твої діти вже полетіли в Турeчину відпочивати?
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27.09.2020 21:56 Відповісти
Таки так!!
І фотки вже скинули!!
))
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27.09.2020 21:58 Відповісти
Так вони поїхали по безвізу невгодного тобі Порошенка? Як ти це дозволив ?!!!!!!
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27.09.2020 22:05 Відповісти
Ойц!! Нам він і не був потрібен.. Візи були не тільки в Турцію..
В Мене на півСвіту було , задовго до безвісу..))
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27.09.2020 22:09 Відповісти
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27.09.2020 22:13 Відповісти
...відкриваєш паспорт, а там візи на півСвіту...
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27.09.2020 22:16 Відповісти
Таки так і було..Сторінок не вистачало марки та штампи ліпити..Міняв без проблем..))
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27.09.2020 22:20 Відповісти
То есть по твоему безвиз это плохо?
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27.09.2020 23:04 Відповісти
Ні..Дуже добре!!
Але це не заслуга якогось ***********- а Народу України!!
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27.09.2020 23:07 Відповісти
Так, а что ты поешь тогда про то что это бесполезная для тебя вещь? Или ты отдельно живешь от "Народа"?
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27.09.2020 23:15 Відповісти
Ваше хамство напишіть на Українській Мові, будьласка!
))
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27.09.2020 23:21 Відповісти
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27.09.2020 23:27 Відповісти
очевидно ,що заслугою якогось недомірка- *********** буде ,коли український народ залишиться безвізу,котрий він сам собі заслужив і допомогла його оформити влада президента ,котрий як Ти "свистиш друже" не заслужив і не докладався до отримання бевізу українським народом???
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27.09.2020 23:36 Відповісти
??
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27.09.2020 23:39 Відповісти
рашковський менталітет - лохам потрібен ідол. Вони не можуть без Потрошенка.
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27.09.2020 21:43 Відповісти
Ну у вас є ідол, а мене людина та патріот України.
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27.09.2020 21:57 Відповісти
ШоКАЛадну ПОПу, напевно, смачно лизати!!
))
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27.09.2020 22:01 Відповісти
збоченцю, зав'язуй нав'язувати власні утіхи...
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27.09.2020 22:16 Відповісти
Молодець Сашко. Дотепно, можеш продовжувати.
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27.09.2020 21:44 Відповісти
Не переживай , далі буде.
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27.09.2020 21:47 Відповісти
От і добре.
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27.09.2020 21:49 Відповісти
щоб потім все взяти під особистий контроль" і пропіаритись...
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27.09.2020 22:56 Відповісти
А при якому хозяйствєнніку в нас підірвали пять військових арсеналів? А кому хазяйствєннік відрубав руки? А ти тут вже наваляв купу більшу чим ті 188 засранців!)))
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27.09.2020 21:34 Відповісти
Столовую на заводе обслуживает ООО "Фабрика еды". Продукцию, с которой готовили обед, поставляло ООО "ИКО ИФ".

======
Фабрика говна....
если 180 отравилось значит завод не маленький...неужели нелья было свою столовую организовать и нормальные продукты закупать....?
Кто-то хороший откат получил от фабрики говна
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27.09.2020 21:22 Відповісти
Диверсія виключається?
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27.09.2020 21:25 Відповісти
Разв что от конкурента ООО "Завод помоев"
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27.09.2020 21:27 Відповісти
А чим, по твоєму, займаються російські спецслужби в Україні? Чи їх, по твоєму, в Україні нема?
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27.09.2020 21:44 Відповісти
Не тот уровень...
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27.09.2020 21:47 Відповісти
А Ющенка хто отруїв? Чи його не труїли?
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27.09.2020 22:00 Відповісти
А насчет Юща это еще вопрос...там мутно...травили его или омолаживали неправильно...
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27.09.2020 22:06 Відповісти
І Навального теж, мабуть, омолоджували...
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27.09.2020 22:30 Відповісти
Чому вони до сих пір не отруїли новичком чи полонієм надпотужного полководця Порошенка, якщо в нас навіть перекладач Гройсмана й той був агентом ФСБ? Бо Порошенко не становив ніякої загрози!
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27.09.2020 21:48 Відповісти
А хто для НИХ є загрозою?
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27.09.2020 22:02 Відповісти
реальні вороги
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27.09.2020 22:06 Відповісти
Логика уровня стратега ставки фюрера в 45-м.
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27.09.2020 22:15 Відповісти
Это называется "аутсорсинг". Так проще пилить бабло. Завод платит энную сумму по договору этой конторе - "Фабрика еды". Где и какие продукты они закупают - по факту никто не контролирует. Может они где-то у знакомых в магазинах специально собирают просрочку, с хорошей скидкой. А контора принадлежит кому-то из руководства завода.

А вот если бы завод сам закупал продукты, то цепочка поставок была бы слишком прозрачной - а так сложнее воровать.
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27.09.2020 22:39 Відповісти
Mr. Holmes, яка дедукція, БРАВО! (цікаво, а без глобусів України та Британії- де Коломия?)
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28.09.2020 00:30 Відповісти
"Фірманка, фірманка, фірма-аночка... "(С)
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27.09.2020 21:31 Відповісти
Во время войны за такое расстреливают.
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27.09.2020 21:32 Відповісти
за пять арсеналів та два котли багато розстріляли?
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27.09.2020 21:35 Відповісти
Хто підірвав п'ять арсеналів?
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27.09.2020 21:41 Відповісти
твоя наівність граничить з ідіотизмом!
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27.09.2020 21:45 Відповісти
?... то хто?
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27.09.2020 22:01 Відповісти
Вірніше запитати - при якому головнокомандуючому їх підірвали? А також, чому не підірвано жодного складу з ************ за останні півтора роки?
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27.09.2020 21:47 Відповісти
І як думаєш, чому?
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27.09.2020 22:31 Відповісти
Цей завод відкрив німецький концерн.А що це таке ООО "Фабрика еды"? Схоже на якусь диверсійну підлість.
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27.09.2020 21:44 Відповісти
Диверсант, тот кто откат олучил...А фабрика говна это куча манегеров, которые получали откаты от ООО "ИКО ИФ".
=====
В результате вместо качественного прдукта закупили говно, и начали изображать из него конфетку....и такое по всей стране...
Что по закупкам кабеля, труб, сырья, огнестойких материалов, пластиковых окон...что по продуктам...везьде откаты и закупка говна...
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27.09.2020 21:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/35164 Це хороший завод.В 2021 кількість працівників,має становити 5 тисяч.
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27.09.2020 21:59 Відповісти
Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188 - Цензор.НЕТ 8048
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27.09.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/ru/user/457307 Де то місто Хмельницьк?
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27.09.2020 22:00 Відповісти
Десь в збоченій уяві піарників Зе-команди. Вони області ці перейменовують та столиці держав переносять, тож вішадати місто та розмістити бігборд в Хмельницькому для них точно не проблема
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27.09.2020 22:06 Відповісти
умиляет!!приезжают гости твердят мне что мы питаемся в (дойчланде)исключительно химией а вот в украине исключительно натуральные продукты(так как ,,химия"для тамошних производителей якобы дорогое удовольствие)не помню случая чтоб нашу химию отодвинули(и не ели)при отъезде закупают ,,химию"под завязку когда супруга отправляет передачу то прося то,ещё то и немножечко того!!(объясняя что всё это у них есть!!но ваше(читай химия)таки лучше))
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27.09.2020 22:08 Відповісти
https://censor.net/ru/user/288076 Мені таке ж говорили.Якщо німці їдять страшну хімію,то чому вони довше живуть?
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27.09.2020 22:16 Відповісти
до безобразия просто(объясняется)первое химия,химии рознь.(качество химии как не странно но таки имеет значение)опять же контроль за её употреблением(что на упаковке написано то и в ней содержится,контролируется абсолютная безопасность для организма)и касаемо продолжительности жизни тут тоже никаких неожиданностей(так скажем)медицина безобразно дорогая,но и настолько же ,,безобразно"эффективна.
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27.09.2020 23:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/288076 В Україні звісно не найгірші продукти.Але казати,що німці їдять гірше від українців,це дурість.
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27.09.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/ru/user/99878 Ну він не сказав дослівно,що українці багато їдять.
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28.09.2020 02:11 Відповісти
Українці їдять багато, тому витрачають на їжу більше, ніж німці, - Рева. ВІДЕО.
https://censor.net/ua/video_news/451400/ukrayintsi_yidyat_bagato_tomu_vytrachayut_na_yiju_bilshe_nij_nimtsi_reva_video
))
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28.09.2020 01:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/99878 Ну він ж саме так не сказав.А от сьогоднішньої влади зашквари,ви не хочете чомусь показувати.
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28.09.2020 02:14 Відповісти
Всьому і Всім свій Час..))
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28.09.2020 02:18 Відповісти
Дякую форумчанам за дедукційні міркування... Підсумую, отравилось 188 чоловік на заводі підприємства, бо:
-дуже крєпкій хозяйствєннік вкинутий лялководами у крісло президента.....;
-Вийшла б фороффка в другий тур-за неї б проголосували!! І зробили б вірно!! Тільки не Юлька!!
-Порошенко? Знайдено обгортки "Шалена бджілка"...
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27.09.2020 22:12 Відповісти
Навіть страшно собі уявити, що б було, якби не було Юльки...Ющенко залишився б на другий строк...Порошенко залишився би на другий строк...
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27.09.2020 22:36 Відповісти
Я щось пропустив, Порошенко вже один строк отримав?
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27.09.2020 22:50 Відповісти
Я так розумію, що ти не лише це пропустив. За кого голосував?
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27.09.2020 23:00 Відповісти
В Харкові в одній з шкіл теж отруєння. Дрищуть далі ніж бачать.
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27.09.2020 22:47 Відповісти
Немає у нас культури харчування, труять людей неякісними та не свіжими харчами, сподіваючись, шо пронесе. От їх і проносить.
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27.09.2020 22:58 Відповісти
чому у нас все роблять через одне місце? ЖОПУ
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28.09.2020 07:48 Відповісти
 
 