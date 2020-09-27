Кількість випадків отруєння на заводі в Коломиї досягла 188

Кількість хворих, які отруїлися в їдальні коломийського заводу "Леоні", досягла 188 осіб.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Усього у лікарнях Прикарпаття перебуває 58 пацієнтів, на амбулаторному лікуванні - 130 з попередніми діагнозами: харчова токсикоінфекція, харчове отруєння, гострий гастроентероколіт, гастроентероколіт, сальмонельоз тощо.

Захворілі проживають у 37-ми населених пунктах Коломийського, Снятинського, Надвірнянського, Городенківського, Тлумацького та Косівського районів.

Основна причина спалаху та обставини захворювання встановлюються.

Їдальню на заводі обслуговує ТОВ "Фабрика їжі". Продукцію, з якої готували обід, поставляло ТОВ "ІКО ІФ".

Нагадаємо, 21 вересня інформацію про отруєння на заводі в Коломиї отримали в Держпотребслужбі. Станом на 25 вересня в Івано-Франківській області в лікувальні установи з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція звернулася 101 людина. Всі вживали їжу в їдальні м.Коломия.