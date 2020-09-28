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Минобразования планирует реформировать систему дошкольного образования

Минобразования планирует реформировать систему дошкольного образования

Министерство образования и науки Украины планирует реформировать систему дошкольного образования, приведя ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Концепция Новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерством определены амбициозную цель - реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики", - отметил он.

По его словам, всегда детский сад символизировал начало самостоятельной жизни ребенка, открывал двери к безграничному и удивительному миру грядущих поколений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине проведут исследование качества дошкольного образования на основе международной методики ECERS-3, - Мандзий

"И сегодня дошкольное образование ассоциируется с новыми идеями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, интересным поиском и верой в будущее. В нашей стране действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования, в которых 137 000 педагогов обучают и воспитывают 1 253 000 детей ", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что сейчас в мире нет более важной задачи, чем сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.

детсад (430) Минобразования (1739) реформы (3953) Шкарлет Сергей (297)


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Топ комментарии
+6
все к чему прикасаются зеленожопые обезьяны превращается в дерьмо
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28.09.2020 08:57
+3
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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28.09.2020 09:38
+2
Нариду Украины нельзя доверять украинское,они привыкли к совковому всему.
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28.09.2020 09:09
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все к чему прикасаются зеленожопые обезьяны превращается в дерьмо
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28.09.2020 08:57 Ответить
с учетом лучших традиций отечественной педагогики. Источник: https://censor.net/ru/n3221520

"Темная" - одна из лучших традиций "отечественной" педагогики, т.к. у нас дошкольное образование от совкового недалеко ушло.
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28.09.2020 08:59 Ответить
скорее всего введут повышенную плату с родителей под видом реформ на том все и закончится.Система образования - вся от ясель до универа с 1992 года только получает мощные удары в голову.
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28.09.2020 09:24 Ответить
Куда уже выше? Слышу про суммы "вступительных" по 2 тыщи + ремонты + на нужды...
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28.09.2020 09:27 Ответить
Нариду Украины нельзя доверять украинское,они привыкли к совковому всему.
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28.09.2020 09:09 Ответить
Помню пришёл к ребёнку в садик, а воспитательница собрала детей возле портрета ленина и дети подходят до табуретки ,которая стояла под портретом,положили цветы цветы и кланяются , потом букет передают другому... вот такое обучение я увидел.
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28.09.2020 09:07 Ответить
Это в Тамбове или в Пензе?
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28.09.2020 09:14 Ответить
Это было в 1989 г на юго востоке Украины. Я думаю что там мало что поменялось, возьмите оккупированную часть Донбасса там всё это сейчас есть и там где ещё ждут рюский мир,то может и это вернуться.
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28.09.2020 09:20 Ответить
В 1989 юг Украины был, как и вся Украина, ссср-ом.
Так что, пример неудачный.
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28.09.2020 09:22 Ответить
Не знаю как там юг Украины, но в Киеве даже в самые дремучие советские времена таких ужасов не помню
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28.09.2020 09:31 Ответить
В ЛДНР это всё есть ,вы помните писали о пионерах "Захаровцах"? ,
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28.09.2020 09:37 Ответить
Я тебе поверил.
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28.09.2020 09:56 Ответить
Вибачте, що пишу сюди, але новина аж підняла настрій зедебілам сподобається
https://hvylya.net/news/216279-ukraincev-zhdet-povyshenie-tarifov-na-kommunalku Украинцев ждет повышение тарифов на коммуналку
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28.09.2020 09:13 Ответить
Тебе это "сподобалось" самому первому.
Спасибо, что радостью поделился.
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28.09.2020 09:16 Ответить
оооо зебелятко - божої роси попив, а то скоро подорожчає холодна вода
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28.09.2020 15:17 Ответить
когда китайцы желают плохого, они желают жить во время перемен... в Украине перемены 30 лет... спасибо пердизентам...
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28.09.2020 09:15 Ответить
"Спасибо" тем выборцам, которые голосуют за януковичей-зеленских
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28.09.2020 09:32 Ответить
Я бы немного продолжил этот ряд кравчук-кучма-ющенко-янукович-порошенко-зеленский. При любом из них для украинцев в лучшую сторону ничего не менялось.
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28.09.2020 09:59 Ответить
Из этого ряда Порошенко был лучшим
И при нем Украина была Украиной!
А значит все менялось в лучшую сторону, потому как нет ничего лучше для Украины как независимость от тюрьмы народов
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28.09.2020 10:17 Ответить
При Порошенко что для украинцев изменилось в лучшую сторону относительно цен, курса доллара, тарифов ЖКХ, качества образования, качества дошкольного воспитания, доступности медицины? А за независимость мы проголосовали еще при Кравчуке в 1991 году.
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28.09.2020 10:55 Ответить
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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28.09.2020 09:38 Ответить
Вот как раз на ЦЕнзоре все прекрасно понимают кто такой Ермак.
Не тратьте попусту время, пишите на КОрре там куча ватанов тусуется или даже на Укр.правде там читатель проукраинский а редакция скрыто промосковсая им будет "приятно"
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28.09.2020 10:35 Ответить
Писал и буду писать и говорить об этом, чтоб как можно больше украинцев знали об этом
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28.09.2020 10:45 Ответить
А что со школьным образованием,? тоже обещали начальную школу реформировать, чтобы не обучать детей наших по советской трации "выученной беспомощности" пока не вижу изменений. Что среди вчителей что среди выховатэльок доминируют совки, даже в Киеве. Но младшая школа это самое страшное, знаю с каким ужасом многие родители ее ожидают реально психологически часто калечат детей именно в начальной школе.
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28.09.2020 10:32 Ответить
Реформировать можно то, что уже есть!
Возьмите Швейцарскую или Японскую систему и внедряйте.
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28.09.2020 10:54 Ответить
 
 