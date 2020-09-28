Минобразования планирует реформировать систему дошкольного образования
Министерство образования и науки Украины планирует реформировать систему дошкольного образования, приведя ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.
"Концепция Новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерством определены амбициозную цель - реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики", - отметил он.
По его словам, всегда детский сад символизировал начало самостоятельной жизни ребенка, открывал двери к безграничному и удивительному миру грядущих поколений.
"И сегодня дошкольное образование ассоциируется с новыми идеями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, интересным поиском и верой в будущее. В нашей стране действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования, в которых 137 000 педагогов обучают и воспитывают 1 253 000 детей ", - сообщил Шкарлет.
Он отметил, что сейчас в мире нет более важной задачи, чем сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.
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"Темная" - одна из лучших традиций "отечественной" педагогики, т.к. у нас дошкольное образование от совкового недалеко ушло.
Так что, пример неудачный.
https://hvylya.net/news/216279-ukraincev-zhdet-povyshenie-tarifov-na-kommunalku Украинцев ждет повышение тарифов на коммуналку
Спасибо, что радостью поделился.
И при нем Украина была Украиной!
А значит все менялось в лучшую сторону, потому как нет ничего лучше для Украины как независимость от тюрьмы народов
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
Не тратьте попусту время, пишите на КОрре там куча ватанов тусуется или даже на Укр.правде там читатель проукраинский а редакция скрыто промосковсая им будет "приятно"
Возьмите Швейцарскую или Японскую систему и внедряйте.