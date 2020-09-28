Минобразования планирует реформировать систему дошкольного образования

Министерство образования и науки Украины планирует реформировать систему дошкольного образования, приведя ее до общеевропейского уровня, с учетом лучших традиций отечественной педагогики.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляет и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"Концепция Новой украинской школы изменила подходы к образовательному процессу. Министерством определены амбициозную цель - реально реформировать систему дошкольного образования, унифицировав общие подходы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с общеевропейскими с учетом лучших традиций отечественной педагогики", - отметил он.

По его словам, всегда детский сад символизировал начало самостоятельной жизни ребенка, открывал двери к безграничному и удивительному миру грядущих поколений.

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"И сегодня дошкольное образование ассоциируется с новыми идеями, смелыми экспериментами, радостными открытиями, интересным поиском и верой в будущее. В нашей стране действуют почти 15 000 учреждений дошкольного образования, в которых 137 000 педагогов обучают и воспитывают 1 253 000 детей ", - сообщил Шкарлет.

Он отметил, что сейчас в мире нет более важной задачи, чем сохранение жизни и здоровья всех участников образовательного процесса.