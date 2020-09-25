РУС
В Украине проведут исследование качества дошкольного образования на основе международной методики ECERS-3, - Мандзий

Министерство образования и науки в 2021 году впервые проведет в Украине исследования качества дошкольного образования на основе международной методики Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3).

Об этом рассказала заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ближайшей перспективе мы проведем оценку качества образовательного процесса в учреждениях дошкольного образования с использованием методики ECERS. Этот шаг направлен на обеспечение качества дошкольного образования. Это ни в коем случае не для контроля или проверки, а исследования качества образовательного процесса дошкольного образования. ... Мы не оцениваем результаты детей, а оцениваем то, что влияет на развитие ребенка, его здоровья, благополучие, удовлетворенность, организацию образовательной среды, виды учебно-познавательной деятельности и характер взаимодействия между воспитателем и детьми", - отметила Мандзий.

По ее словам, исследование будет проведено в 2020/2021 учебном году в 200 учреждениях дошкольного образования, и будет проводиться на основе наблюдения независимыми экспертами.

Читайте: С начала года в детских садах Украины созданы 2,4 тыс. новых мест, - Минобразования

Заместитель министра подчеркнула, что экземпляры методики ECERS получат все учреждения дошкольного образования. Они смогут самостоятельно оценить свою работу, сравнить с показателями методики, а также сделать выводы и принять решение о том, какие изменения нужно ввести.

Как отметил глава Украинского института развития образования Вадим Карандий, исследование будет проводиться в несколько этапов, первый этап - пилотный. Для проведения исследования будут подготовлены около 80 экспертов, которые затем проведут подготовительные тренинги для региональных экспертов.

Читайте также: Новые правила для детсадов: мягкие игрушки, ковры и полотенца - под запретом

Методика Early Childhood Environment Rating Scale (ECERS-3) используется в более чем 30 странах мира. Это инструмент комплексного измерения качества дошкольного образования как на уровне учреждения, так и в национальном масштабе. Методика имеет практический характер и может использоваться самыми заведениями дошкольного образования для принятия решений по улучшению качества образовательного процесса, органами управления разного уровня для анализа и принятия управленческих решений, экспертизы и мониторинга качества образования в целом.

детсад (430) образование (2276) Минобразования (1743) Мандзий Любомира (56)
