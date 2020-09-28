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Міносвіти планує реформувати систему дошкільної освіти

Міносвіти планує реформувати систему дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки України планує реформувати систему дошкільної освіти, привівши її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерство визначило амбітну мету - реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку із загальноєвропейськими з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки", - зазначив він.

За його словами, завжди дитячий садочок символізував початок самостійного життя дитини, відчиняв двері до безмежного й дивовижного світу прийдешніх поколінь.

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"І сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, сміливими експериментами, радісними відкриттями, цікавим пошуком і вірою в майбутнє. У нашій країні діють майже 15 тис. закладів дошкільної освіти, в яких 137 тис. педагогів навчають і виховують 1,253 млн дітей", - повідомив Шкарлет.

Він наголосив, що наразі у світі немає важливішого завдання, ніж збереження життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу.

Автор: 

дитячий садок (364) Міносвіти (1420) реформи (3209) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+6
все к чему прикасаются зеленожопые обезьяны превращается в дерьмо
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28.09.2020 08:57
+3
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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28.09.2020 09:38
+2
Нариду Украины нельзя доверять украинское,они привыкли к совковому всему.
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28.09.2020 09:09
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все к чему прикасаются зеленожопые обезьяны превращается в дерьмо
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28.09.2020 08:57 Відповісти
с учетом лучших традиций отечественной педагогики. Источник: https://censor.net/ru/n3221520

"Темная" - одна из лучших традиций "отечественной" педагогики, т.к. у нас дошкольное образование от совкового недалеко ушло.
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28.09.2020 08:59 Відповісти
скорее всего введут повышенную плату с родителей под видом реформ на том все и закончится.Система образования - вся от ясель до универа с 1992 года только получает мощные удары в голову.
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28.09.2020 09:24 Відповісти
Куда уже выше? Слышу про суммы "вступительных" по 2 тыщи + ремонты + на нужды...
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28.09.2020 09:27 Відповісти
Нариду Украины нельзя доверять украинское,они привыкли к совковому всему.
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28.09.2020 09:09 Відповісти
Помню пришёл к ребёнку в садик, а воспитательница собрала детей возле портрета ленина и дети подходят до табуретки ,которая стояла под портретом,положили цветы цветы и кланяются , потом букет передают другому... вот такое обучение я увидел.
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28.09.2020 09:07 Відповісти
Это в Тамбове или в Пензе?
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28.09.2020 09:14 Відповісти
Это было в 1989 г на юго востоке Украины. Я думаю что там мало что поменялось, возьмите оккупированную часть Донбасса там всё это сейчас есть и там где ещё ждут рюский мир,то может и это вернуться.
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28.09.2020 09:20 Відповісти
В 1989 юг Украины был, как и вся Украина, ссср-ом.
Так что, пример неудачный.
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28.09.2020 09:22 Відповісти
Не знаю как там юг Украины, но в Киеве даже в самые дремучие советские времена таких ужасов не помню
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28.09.2020 09:31 Відповісти
В ЛДНР это всё есть ,вы помните писали о пионерах "Захаровцах"? ,
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28.09.2020 09:37 Відповісти
Я тебе поверил.
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28.09.2020 09:56 Відповісти
Вибачте, що пишу сюди, але новина аж підняла настрій зедебілам сподобається
https://hvylya.net/news/216279-ukraincev-zhdet-povyshenie-tarifov-na-kommunalku Украинцев ждет повышение тарифов на коммуналку
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28.09.2020 09:13 Відповісти
Тебе это "сподобалось" самому первому.
Спасибо, что радостью поделился.
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28.09.2020 09:16 Відповісти
оооо зебелятко - божої роси попив, а то скоро подорожчає холодна вода
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28.09.2020 15:17 Відповісти
когда китайцы желают плохого, они желают жить во время перемен... в Украине перемены 30 лет... спасибо пердизентам...
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28.09.2020 09:15 Відповісти
"Спасибо" тем выборцам, которые голосуют за януковичей-зеленских
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28.09.2020 09:32 Відповісти
Я бы немного продолжил этот ряд кравчук-кучма-ющенко-янукович-порошенко-зеленский. При любом из них для украинцев в лучшую сторону ничего не менялось.
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28.09.2020 09:59 Відповісти
Из этого ряда Порошенко был лучшим
И при нем Украина была Украиной!
А значит все менялось в лучшую сторону, потому как нет ничего лучше для Украины как независимость от тюрьмы народов
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28.09.2020 10:17 Відповісти
При Порошенко что для украинцев изменилось в лучшую сторону относительно цен, курса доллара, тарифов ЖКХ, качества образования, качества дошкольного воспитания, доступности медицины? А за независимость мы проголосовали еще при Кравчуке в 1991 году.
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28.09.2020 10:55 Відповісти
А хороші кадри підібрав собі торчок в команду ! Всє сплошь проукраінскіє.
https://www.facebook.com/******.velichko.7
Знайомтесь.
На фото - батько голови офісу президента Андрія Єрмака.
Його звати Борис Єрмак, і він - співробітник Головного розвідувального управлінні Російської Федерації у відставці.
Із 1999 року бізнес-партнером Андрія Єрмака у ТОВ "Інтерпромфінанс Україна" є громадянин Російської Федерації Рахамім Емануїлов, а директором компанії є батько Андрія Єрмака Борис Єрмак.
Також Андрій Єрмак керував компанією ТОВ "Медійна група Європейського партнерства" в той час, як її співвласником був Рахахім Емануїлов.
Але Рахамім Емануїлов - не просто росіянин. Він є радником голови Ради Федерації - верхньої палати російського парламенту, частину членів якої призначає президент РФ Володимир Путін.
А родину Єрмаків об'єднує не лише спільний бізнес з Емануїловим. Про своє тепле ставлення та спільний світогляд із Рахамімом Яшаєвичем у соцмережі фейсбук на його сторінці відкрито пише Борис Єрмак (орфографія збережена): "Ромуля! С наступающим Новым годом и Рождеством Тебя и Твою семью! (…) Иногда смотрю твои посты и с большим уважением отношусь к твоей позиции и сегодняшним событиям. Обнимаю!"
Про те, як Андрій Єрмак відпрацьовує інтереси росії в Україні за великі гроші, читайте тут https://novynarnia.com/2020/09/22/vagnerivtsi-2/
А тим часом йшов сьомий рік російсько-української війни.
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28.09.2020 09:38 Відповісти
Вот как раз на ЦЕнзоре все прекрасно понимают кто такой Ермак.
Не тратьте попусту время, пишите на КОрре там куча ватанов тусуется или даже на Укр.правде там читатель проукраинский а редакция скрыто промосковсая им будет "приятно"
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28.09.2020 10:35 Відповісти
Писал и буду писать и говорить об этом, чтоб как можно больше украинцев знали об этом
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28.09.2020 10:45 Відповісти
А что со школьным образованием,? тоже обещали начальную школу реформировать, чтобы не обучать детей наших по советской трации "выученной беспомощности" пока не вижу изменений. Что среди вчителей что среди выховатэльок доминируют совки, даже в Киеве. Но младшая школа это самое страшное, знаю с каким ужасом многие родители ее ожидают реально психологически часто калечат детей именно в начальной школе.
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28.09.2020 10:32 Відповісти
Реформировать можно то, что уже есть!
Возьмите Швейцарскую или Японскую систему и внедряйте.
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28.09.2020 10:54 Відповісти
 
 