Міносвіти планує реформувати систему дошкільної освіти

Міністерство освіти і науки України планує реформувати систему дошкільної освіти, привівши її до загальноєвропейського рівня, з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Концепція Нової української школи змінила підходи до освітнього процесу. Міністерство визначило амбітну мету - реально реформувати систему дошкільної освіти, уніфікувавши загальні підходи виховання і навчання дітей дошкільного віку із загальноєвропейськими з урахуванням найкращих традицій вітчизняної педагогіки", - зазначив він.

За його словами, завжди дитячий садочок символізував початок самостійного життя дитини, відчиняв двері до безмежного й дивовижного світу прийдешніх поколінь.

Читайте також: В Україні проведуть дослідження якості дошкільної освіти на основі міжнародної методики ECERS-3, - Мандзій

"І сьогодні дошкільна освіта асоціюється з новими ідеями, сміливими експериментами, радісними відкриттями, цікавим пошуком і вірою в майбутнє. У нашій країні діють майже 15 тис. закладів дошкільної освіти, в яких 137 тис. педагогів навчають і виховують 1,253 млн дітей", - повідомив Шкарлет.

Він наголосив, що наразі у світі немає важливішого завдання, ніж збереження життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу.