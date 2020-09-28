Армения и Азербайджан утром возобновили боевые действия, число погибших растет
Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
Минобороны Азербайджана заявляет о том, что утром 28 сентября армянские вооруженные силы обстреливают город Тартар.
"Руководство Минобороны в последний раз предупредило другую сторону, что мы будем принимать адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.
В свою очередь в Минобороны Армении заявляют, что боевые действия в течение ночи на понедельник происходили с разной интенсивностью.
"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
В то же время сообщается об увеличении количества погибших.
Как передает "Интерфакс", по данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погиб 31 человек.
Ранее сообщалось о 15 погибших, до этого число жертв составляло 16 человек.
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И так деньга уходит водопадом на Сирии, Ливии, Африку, Донбабве.
Когда совсем прижмет, вытащат из нафталина Небутерброд и скажут "Глядите, какой у нас теперь демократический президент будет".
Это головешка типа Пашиняна и Тихановской - те же совковые яйца в огламуренной версии.
Бизнес то общий - торговля героином, транзит героина в Европу через Гарабах.
Иран против Турции замес получается.
Ежкин кот.
☝️вчися_сцикун!!!!
Если вы видите территорию, на которой нет никаких полезных искомаемых, вообще ничего нет, одни булыжники, однако за эту территорию идет война, то знайте, что эта территория - транзитная зона.
Транзит чего идет через Гарабах?
Иранского и афганского героина в Европу, конечно.
Крышует этот бизнес армянская мафия.
Господам Эрдогану и Алиеву этот наркобизнес не нужен (строителям государств наркоторговля - главная угроза безопасности, это параллельная система в стране), пожелаем им успеха.
Это же деньги!
А себе?
А семье?
Не на грибы же переходить, Вы прикиньте.
А население в скотов превращать?
Не только же "Боярышник".
Я пишу о том, какие страны на наркоте денги делают, чтобы население других стран в скотов превратилось.
Вы на Иран работаете за деньги или задаром, по потребностям, так сказать, душевным?
Колумбия в поселке нет света..колумбиец меняет пол-кило сырца кокаина на бутылку пива...продавец отказывает...говорит мало
А Алиев голубоглазый блондин?
Все правильно, ведь бизнес то общий: транзит иранского героина через Гарабах в Европу армянской мафией (в Иране имеется армянская община).
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
Нет, за Армению впрягается Иран.
Это война между Турцией и Ираном, сунниты vs шииты, строители государств (Алиев, Эрдоган) против наркоторговцев (Корпус Стражей Иранской революции).
Такие, дела.
А вот то, что армяне Москвы, Ростова, Краснодара, Сочи, Адлера относятся к своим соплеменникам, как к грязи - вот это вот достоверный факт.
Официальная Анкара считает, что армяно-азербайджанский военный конфликт прекратится только после того, как Армения уйдет с территории Азербайджана. Такую позицию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил после визита к заместителю председателя правящей Партии справедливости и развития Нуману Куртулмушу и послу Азербайджана в Анкаре Хазару Ибрагиму.
«У этой проблемы есть только одно решение. Армения уйдет с территории Азербайджана. Пока этого не произойдет, проблема не будет решена», - сказал он. «Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле и за столом. Мы хотим полностью решить эту проблему», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.
Тут У весь зріст повстає давня проблема геноциду вірменів Османською імперією за часів 1-ї світової війни у 1915-17 р.р. Це й досить є величезна проблема і гра у визнання-невизнання геноциду - Визнання геноциду вірмен є обов'язковою умовою для вступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС .-тому Турки ніколи не будуть у ЄС.
Тому це протистояннє буде існувати до повного знищення однієї із сторін. Мордор ніколи не впишеться у цей конфлікт офіційно- він вже офіційно заявив що Карабах не нідпадає до Умов ОДКБ- але якщо це зробить Туреччина - то Вірменія зникне з мапи за декілька днів. Але хто ж дозволить їй зробити це?