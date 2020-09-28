Армения и Азербайджан утром возобновили боевые действия, число погибших растет

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

Минобороны Азербайджана заявляет о том, что утром 28 сентября армянские вооруженные силы обстреливают город Тартар.

"Руководство Минобороны в последний раз предупредило другую сторону, что мы будем принимать адекватные ответные меры", - говорится в сообщении.

В свою очередь в Минобороны Армении заявляют, что боевые действия в течение ночи на понедельник происходили с разной интенсивностью.

"Рано утром противник возобновил наступательные действия с применением артиллерии, бронетехники, в том числе тяжелой огнеметной системы "ТОС". Армянские подразделения хладнокровно противостоят посягательствам азербайджанских ВС, принимают соответствующие меры, нанося противнику значительные потери в живой силе и технике", - заявила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

В то же время сообщается об увеличении количества погибших.

Как передает "Интерфакс", по данным непризнанной Нагорно-Карабахской республики, в ходе боев на линии соприкосновения с армянской стороны погиб 31 человек.

Ранее сообщалось о 15 погибших, до этого число жертв составляло 16 человек.

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