Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає
Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного у відновленні бойових дій у понеділок вранці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
Міноборони Азербайджану заявляє про те, що вранці 28 вересня вірменські збройні сили обстрілюють місто Тартар.
"Керівництво Міноборони востаннє попередило іншу сторону, що ми будемо вживати адекватні заходи", - йдеться в повідомленні.
У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що бойові дії протягом ночі на понеділок відбувалися з різною інтенсивністю.
"Рано-вранці противник відновив наступальні дії із застосуванням артилерії, бронетехніки, в тому числі важкої вогнеметної системи "ТОС". Вірменські підрозділи холоднокровно протистоять зазіханням азербайджанських ЗС, вживають відповідних заходів, завдаючи противнику значні втрати в живій силі і техніці", - заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.
Водночас повідомляється про збільшення кількості загиблих.
Як передає "Інтерфакс", за даними невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, в ході боїв на лінії зіткнення з вірменської сторони загинула 31 особа.
Раніше повідомлялося про 15 загиблих, до цього кількість жертв становила 16 осіб.
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И так деньга уходит водопадом на Сирии, Ливии, Африку, Донбабве.
Когда совсем прижмет, вытащат из нафталина Небутерброд и скажут "Глядите, какой у нас теперь демократический президент будет".
Это головешка типа Пашиняна и Тихановской - те же совковые яйца в огламуренной версии.
Бизнес то общий - торговля героином, транзит героина в Европу через Гарабах.
Иран против Турции замес получается.
Ежкин кот.
☝️вчися_сцикун!!!!
Если вы видите территорию, на которой нет никаких полезных искомаемых, вообще ничего нет, одни булыжники, однако за эту территорию идет война, то знайте, что эта территория - транзитная зона.
Транзит чего идет через Гарабах?
Иранского и афганского героина в Европу, конечно.
Крышует этот бизнес армянская мафия.
Господам Эрдогану и Алиеву этот наркобизнес не нужен (строителям государств наркоторговля - главная угроза безопасности, это параллельная система в стране), пожелаем им успеха.
Это же деньги!
А себе?
А семье?
Не на грибы же переходить, Вы прикиньте.
А население в скотов превращать?
Не только же "Боярышник".
Я пишу о том, какие страны на наркоте денги делают, чтобы население других стран в скотов превратилось.
Вы на Иран работаете за деньги или задаром, по потребностям, так сказать, душевным?
Колумбия в поселке нет света..колумбиец меняет пол-кило сырца кокаина на бутылку пива...продавец отказывает...говорит мало
А Алиев голубоглазый блондин?
Все правильно, ведь бизнес то общий: транзит иранского героина через Гарабах в Европу армянской мафией (в Иране имеется армянская община).
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
Нет, за Армению впрягается Иран.
Это война между Турцией и Ираном, сунниты vs шииты, строители государств (Алиев, Эрдоган) против наркоторговцев (Корпус Стражей Иранской революции).
Такие, дела.
А вот то, что армяне Москвы, Ростова, Краснодара, Сочи, Адлера относятся к своим соплеменникам, как к грязи - вот это вот достоверный факт.
Официальная Анкара считает, что армяно-азербайджанский военный конфликт прекратится только после того, как Армения уйдет с территории Азербайджана. Такую позицию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил после визита к заместителю председателя правящей Партии справедливости и развития Нуману Куртулмушу и послу Азербайджана в Анкаре Хазару Ибрагиму.
«У этой проблемы есть только одно решение. Армения уйдет с территории Азербайджана. Пока этого не произойдет, проблема не будет решена», - сказал он. «Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле и за столом. Мы хотим полностью решить эту проблему», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.
Тут У весь зріст повстає давня проблема геноциду вірменів Османською імперією за часів 1-ї світової війни у 1915-17 р.р. Це й досить є величезна проблема і гра у визнання-невизнання геноциду - Визнання геноциду вірмен є обов'язковою умовою для вступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС .-тому Турки ніколи не будуть у ЄС.
Тому це протистояннє буде існувати до повного знищення однієї із сторін. Мордор ніколи не впишеться у цей конфлікт офіційно- він вже офіційно заявив що Карабах не нідпадає до Умов ОДКБ- але якщо це зробить Туреччина - то Вірменія зникне з мапи за декілька днів. Але хто ж дозволить їй зробити це?