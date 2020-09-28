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Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного у відновленні бойових дій у понеділок вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міноборони Азербайджану заявляє про те, що вранці 28 вересня вірменські збройні сили обстрілюють місто Тартар.

"Керівництво Міноборони востаннє попередило іншу сторону, що ми будемо вживати адекватні заходи", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що бойові дії протягом ночі на понеділок відбувалися з різною інтенсивністю.

Також читайте: У Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії

"Рано-вранці противник відновив наступальні дії із застосуванням артилерії, бронетехніки, в тому числі важкої вогнеметної системи "ТОС". Вірменські підрозділи холоднокровно протистоять зазіханням азербайджанських ЗС, вживають відповідних заходів, завдаючи противнику значні втрати в живій силі і техніці", - заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Водночас повідомляється про збільшення кількості загиблих.

Як передає "Інтерфакс", за даними невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, в ході боїв на лінії зіткнення з вірменської сторони загинула 31 особа.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих, до цього кількість жертв становила 16 осіб.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+101
Я человек простой, та сторона которая признала Крым российским те и ******** (:

Азербайджан НЕ признал..
https://myrotvorets.news/pidtrymuiemo-azerbaidzhan-u-pytanniakh-v/

Нагадаємо, що на відміну від Азербайджану, 27 березня 2014 року на 68-й сесії Генеральної Асамблеї ООН під час голосування за резолюцію № 68/262 про територіальну цілісність України,
ВІРМЕНІЯ ПІДТРИМАЛА РОСІЙСЬКУ АГРЕСІЮ ПРОТИ УКРАЇНИ.
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28.09.2020 09:21
+62
Бажаю збройним силам Азербайджану якнайшвидшого звільнення всіх окупованих територій.
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28.09.2020 09:17
+49
Я с детства болею заАзербайджан!!! Удачи мужики. Давите кацапов и их подстилок!!!
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28.09.2020 09:15
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У азерів на все декілька днів, поки ***** не прийде до тями. Було б добре, якби вишвирнули армяшек нафіг.
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28.09.2020 10:58 Відповісти
Не факт, что ***** впряжется.
И так деньга уходит водопадом на Сирии, Ливии, Африку, Донбабве.
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28.09.2020 11:00 Відповісти
Та здохло воно вже швидше б. Так там же черга ще виродкуватіших стоїть. А одно в Шаріте лежить.
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28.09.2020 11:05 Відповісти
В Шарите лежит красивый путь к оступлению Роиси - либеральная версия ***** в белом польте.

Когда совсем прижмет, вытащат из нафталина Небутерброд и скажут "Глядите, какой у нас теперь демократический президент будет".
Это головешка типа Пашиняна и Тихановской - те же совковые яйца в огламуренной версии.
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28.09.2020 11:14 Відповісти
Нам з того ні холодно, ні жарко. Оте в пальтє кричить "Кримнаш".
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28.09.2020 11:41 Відповісти
Так отож. надо, шоб все в Украине это понимали - либеральный кацап он все равно кацап.
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28.09.2020 11:51 Відповісти
Иран поможет.
Бизнес то общий - торговля героином, транзит героина в Европу через Гарабах.
Иран против Турции замес получается.
Ежкин кот.
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28.09.2020 16:19 Відповісти
Азербайджанці вже звільнили 9 населених пунктів які перебували в окупації 30 років і їх за це не штрафують...
☝️вчися_сцикун!!!!
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28.09.2020 10:48 Відповісти
Сколько должно погибнуть, что бы власть насытила свою жажду мести?
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28.09.2020 10:53 Відповісти
Ви про кого?
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28.09.2020 11:06 Відповісти
ХЙЛО ГОВНО ТВАРИНА ОБОСРАННАЯ СЕБЕ КОРИДОР ДО КИТАЯ ХОЧЕТ ПРОБИТЬ ЧТОБ СДРЫСНУТЬ !!!
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28.09.2020 11:07 Відповісти
Срочно Фокина туда командировать!
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28.09.2020 11:24 Відповісти
а его ары не того?
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28.09.2020 20:24 Відповісти
Азербайджанці вже звільнили 9 населених пунктів які перебували в окупації 30 років і їх за це не штрафують...
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28.09.2020 11:57 Відповісти
Армения в ОДКБ? Почему Россия не вступается? Кто объяснит?
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28.09.2020 12:14 Відповісти
А разве на Армению напали? Армения сама не признает Карабах и другие оккупированные территории частью Армении, не признают этого ни Россия, ни другие страны ОДКБ, поэтому юридически задействовать пункт договора о коллективной безопасности невозможно. Если Азербайджан атакует территорию Армении в ее признанных границах, тогда другое дело. Как-то гибридно россияне может будут помогать, но официально в полную мощь и открыто не смогут. Разве что признают Карабах частью Армении. Но это вряд ли.
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28.09.2020 13:04 Відповісти
Ясно, спасибо. А местное население на чьей стороне? Там живут только армяне? Там, вообще, кто-то живет?
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28.09.2020 13:34 Відповісти
Там нет никого кроме армян из-за зачисток. В лучшем случае давали людям пару дней, чтобы собрали вещи и уехали, в худшем просто выгоняли как есть. Хотя, нет, в худшем там были события, как в Ходжалы, когда просто убивали. В Армении и оккупированной ею части осталось 0 азербайджанцев, а в Азербайджане осталось 0 армян. Дипломатических отношений нет, торговых отношений нет, граница перекрыта наглухо, даже для граждан других стран. Попасть туристу из Армении в Азербайджан и наоборот можно только через другие страны, например, Грузию. Визы друг другу не выдают. Могут не выдать визу даже гражданину другой страны, если он этнический армянин/азербайджанец. Исключения делали только для больших соревнований, когда в Баку был турнир крупный, армянам гарантировали безопасность. Но не помню, поехали они или нет.
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28.09.2020 14:34 Відповісти
Живут те, кому деваться некуда.
Если вы видите территорию, на которой нет никаких полезных искомаемых, вообще ничего нет, одни булыжники, однако за эту территорию идет война, то знайте, что эта территория - транзитная зона.
Транзит чего идет через Гарабах?
Иранского и афганского героина в Европу, конечно.
Крышует этот бизнес армянская мафия.
Господам Эрдогану и Алиеву этот наркобизнес не нужен (строителям государств наркоторговля - главная угроза безопасности, это параллельная система в стране), пожелаем им успеха.
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28.09.2020 16:12 Відповісти
Почему же он нужен *****? А ведь это валюта для оплаты легальных и нелегальных агентов в цивилизованных странах...
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28.09.2020 18:27 Відповісти
А кто же наркотой то швыряется.
Это же деньги!
А себе?
А семье?
Не на грибы же переходить, Вы прикиньте.
А население в скотов превращать?
Не только же "Боярышник".
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29.09.2020 11:43 Відповісти
Азербайджан один из лидеров по потреблению наркотиков в регионе .
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28.09.2020 23:43 Відповісти
А я не пишу о том, где потребляют.
Я пишу о том, какие страны на наркоте денги делают, чтобы население других стран в скотов превратилось.

Вы на Иран работаете за деньги или задаром, по потребностям, так сказать, душевным?
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29.09.2020 11:42 Відповісти
Страны где производят наркоту там народ тоже произведен в скот....
Колумбия в поселке нет света..колумбиец меняет пол-кило сырца кокаина на бутылку пива...продавец отказывает...говорит мало
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29.09.2020 18:31 Відповісти
Бо Карабах - не Арменія
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28.09.2020 15:46 Відповісти
Давай Алиев !! дави россию и черножопого Пашиняна!! А то он так уже путину вылизал все заветные места, что дальше некуда!! а ведь обещал народу армении совсем другой вектор политики!!, пока не получил портфель руководителя страны!! точь в точь как наш зеленский!! Два сапонга пара по вранью!!
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28.09.2020 12:45 Відповісти
Давай Алиев !! дави россию и черножопого Пашиняна.

А Алиев голубоглазый блондин?
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28.09.2020 20:42 Відповісти
Где приходит русский там смерть, война и разрушения. Читаешь историю и офигиваешь. русским походу все равно кого поддерживать главное что бы там была война. Так и живут грабя и убивая. И заражая этим другие народности...
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28.09.2020 12:50 Відповісти
Иран перебрасывает технику в Армению пишет-- Спротив
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28.09.2020 13:26 Відповісти
Иран по отношению к Азербайджану такой же захватчик, как была Российская империя. Не смогла каждая из империй завоевать всю страну, в итоге поделили ее по реке Аракс. Весь север нынешнего Ирана - азербайджанское население. Правда там по религии есть отличия. В Азербайджане много суннистов, а иранском Азербайджане почти все - шииты. Иран может видеть угрозу в усилении Азербайджана, что могут в будущем заговорить о воссоединении. Ну и плюс там исторические сильные терки Ирана с Турцией. Как итог Иран помогает не мусульманскому Азербайджану, а христианской Армении.
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28.09.2020 14:40 Відповісти
"Как итог Иран помогает не мусульманскому Азербайджану, а христианской Армении."

Все правильно, ведь бизнес то общий: транзит иранского героина через Гарабах в Европу армянской мафией (в Иране имеется армянская община).
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28.09.2020 16:13 Відповісти
Карабахской теме уже более 30 лет и никакие международные усилия, направленные на Армению (РФ), чтобы та образумилась, так и не подействовали. Такая маленькая и экономически отсталая страна просто не могла бы противостоять давлению мирового сообщества, не засунь ей сзади руку Кремль. Это показывает, что известный нам лозунг «Война на Донбассе не имеет военного решения» или «Деоккупация Крыма не имеет решения», опровергается опытом Карабаха.
На самом деле, такие проблемы не имеют никакого другого решения, кроме военного. Оккупант должен быть изгнан силой или уничтожен. А если кто-то имеет иное мнение, пускай вспомнит Вторую Мировую и можно ли было просить Гитлера не баловаться и не шалить? Путин - не Гитлер, но очень хотел бы им стать. Поэтому ничего, кроме решительной силы, он не поймет и ни одна проблема не будет решена кроме как силой оружия.
Второй вариант решения этих проблем оптом - уничтожение или разрушение Московии. Если ее сегодня до 0 часов не станет, то завтра утром кончится большая часть войн и конфликтов, начнет резко сокращаться количество терактов и более того, исчезнут многие смертельные болезни. - https://defence-line.org/2020/09/vospominaniya-i-razmyshleniya-chast-1/
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28.09.2020 13:49 Відповісти
Самое время возврощать свои территории
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28.09.2020 13:56 Відповісти
Тот кто хорошо знает армян и азербайджанцев, тот прекрасно понимает, что мира между ними не будет. К тому же, Азербайджан намного сильнее Армении. Тут, последнее слово все же будет за Турцией и Московией.
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28.09.2020 14:23 Відповісти
навіть, якщо завтра мордора не стане - проблема Караабаха залишиться І вона буде існувати до повного знищення однієї із сторін - там ненависть на генному рівні-це як протистояння ізраїлю з арабським оточенням. Але мордор все одно має бути знищено.
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28.09.2020 15:39 Відповісти
"Тут, последнее слово все же будет за Турцией и Московией.

Нет, за Армению впрягается Иран.
Это война между Турцией и Ираном, сунниты vs шииты, строители государств (Алиев, Эрдоган) против наркоторговцев (Корпус Стражей Иранской революции).
Такие, дела.
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28.09.2020 16:22 Відповісти
Тому це протистояннє буде існувати до повного знищення однієї із сторін. Мордор ніколи не впишеться у цей конфлікт офіційно- він вже офіційно заявив що Карабах не нідпадає до Умов ОДКБ
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29.09.2020 16:06 Відповісти
Народ везде разный, армяне живут бедно, беднейшая страна - Армения.
А вот то, что армяне Москвы, Ростова, Краснодара, Сочи, Адлера относятся к своим соплеменникам, как к грязи - вот это вот достоверный факт.
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28.09.2020 20:00 Відповісти
https://world.fakty.ua/356977-turciya-vydvinula-armenii-*******-ultimatum Турция выдвинула Армении военный ультиматум

Официальная Анкара считает, что армяно-азербайджанский военный конфликт прекратится только после того, как Армения уйдет с территории Азербайджана. Такую позицию министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу озвучил после визита к заместителю председателя правящей Партии справедливости и развития Нуману Куртулмушу и послу Азербайджана в Анкаре Хазару Ибрагиму.
«У этой проблемы есть только одно решение. Армения уйдет с территории Азербайджана. Пока этого не произойдет, проблема не будет решена», - сказал он. «Мы стоим рядом с Азербайджаном на поле и за столом. Мы хотим полностью решить эту проблему», - подчеркнул глава турецкой дипломатии.
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29.09.2020 15:22 Відповісти
доказ мого комента вишче. азерботи і турки - це один нарід.- Турція офіційно це стверджує. І
Тут У весь зріст повстає давня проблема геноциду вірменів Османською імперією за часів 1-ї світової війни у 1915-17 р.р. Це й досить є величезна проблема і гра у визнання-невизнання геноциду - Визнання геноциду вірмен є обов'язковою умовою для вступу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Туреччини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%A1 ЄС .-тому Турки ніколи не будуть у ЄС.
Тому це протистояннє буде існувати до повного знищення однієї із сторін. Мордор ніколи не впишеться у цей конфлікт офіційно- він вже офіційно заявив що Карабах не нідпадає до Умов ОДКБ- але якщо це зробить Туреччина - то Вірменія зникне з мапи за декілька днів. Але хто ж дозволить їй зробити це?
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29.09.2020 16:00 Відповісти
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