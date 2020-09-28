Вірменія та Азербайджан вранці відновили бойові дії, кількість загиблих зростає

Вірменія та Азербайджан звинувачують один одного у відновленні бойових дій у понеділок вранці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Міноборони Азербайджану заявляє про те, що вранці 28 вересня вірменські збройні сили обстрілюють місто Тартар.

"Керівництво Міноборони востаннє попередило іншу сторону, що ми будемо вживати адекватні заходи", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Міноборони Вірменії заявляють, що бойові дії протягом ночі на понеділок відбувалися з різною інтенсивністю.

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"Рано-вранці противник відновив наступальні дії із застосуванням артилерії, бронетехніки, в тому числі важкої вогнеметної системи "ТОС". Вірменські підрозділи холоднокровно протистоять зазіханням азербайджанських ЗС, вживають відповідних заходів, завдаючи противнику значні втрати в живій силі і техніці", - заявила речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Водночас повідомляється про збільшення кількості загиблих.

Як передає "Інтерфакс", за даними невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, в ході боїв на лінії зіткнення з вірменської сторони загинула 31 особа.

Раніше повідомлялося про 15 загиблих, до цього кількість жертв становила 16 осіб.