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У Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії

У Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії

У ході бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Втрати серед військовослужбовців у Баку не уточнили.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в Міноборони Азербайджану.

Також у відомстві повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА", 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.

Також читайте: Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС

12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+50
А что войска Армении делают в непризнанном Нагорном Карабахе?
-----------------
То же что и российские на Донбассе - оккупируют чужую территорию.
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28.09.2020 08:58
+49
Жмите про *********...
Карабах это АЗЕЙБАРЖАН!
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28.09.2020 08:44
+31
Почему Аваков еще не вылетел на защиту своей родины?
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28.09.2020 08:50
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вот эти плебейские словесчи "поц затули пельку" ты как всегда, написал исключительно сам себе о себе. на здоровье.
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28.09.2020 09:29 Відповісти
Нечего сказать? Начинаем выкручиваться?
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28.09.2020 09:27 Відповісти
Нечего сказать? Начинаем выкручиваться?
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28.09.2020 09:30 Відповісти
типа сами лохи,поподписывали всякую противоречивую чепуху?
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28.09.2020 09:30 Відповісти
типа сами лохи, поподписывали всякую противоречивую чепуху?
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28.09.2020 09:31 Відповісти
чего не сделаешь ради восстановления территориальной целостности
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28.09.2020 10:19 Відповісти
угу. и получат они регион с 90% армян. Они там уже 25 веков живут. Эта война навсегда.
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28.09.2020 20:12 Відповісти
боюсь, что армян они добровольно-принудительно департируют или вынудят уехать
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28.09.2020 22:58 Відповісти
я ошибся. там 100% армян. те 20% остальных национальностей давно уехали.
Если будет выселение - это страшный международный скандал, проведут параллель с геноцидом столетней давности, возможны всякие проблемы.
у этой проблемы решения хорошего нет.
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28.09.2020 23:47 Відповісти
да это понятно, что нет решения хорошего, поэтому будут решать силовым методом, как в старину--кто сильнее, тот и прав
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28.09.2020 23:51 Відповісти
боюсь, там еще может резня начаться, причем не армией, а просто какими то парамилитарными структурами или же даже простыми гражданами, как в азербайджане уже бывало
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28.09.2020 23:53 Відповісти
это может быть "руанда". там армяне живут 25 веков.
там тройной конфликт, территориальный, национальный, религиозный.
тут уж точно "худой мир лучше доброй войны."
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29.09.2020 00:06 Відповісти
Палала танка, вах палала.
Палала Оса, вах палала.
В Еревани Пашиняня плакала,
Вах, плакала, х...лу звонила.
Зачем хачики в чужой дом зализали?
Тепер пердаки хачикянов палают.
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28.09.2020 09:14 Відповісти
Любая война - это страшно, это УБИЙСТВО ГРАЖДАН ОДНОГО ГОСУДАРСТВА ГРАЖДАНАМИ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА. В какие бы тоги не рядились лица, давшие команду на ее начало (освободителей, защитников, национальных патриотов, носителей демократии, борцов с диктатурами), умирать и становиться калеками будут другие. Сиротами станут дети солдат обеих армий, а не Пашиняна и Алиева. Война - это убитые дети и женщины, это разрушенные домашние очаги и экономика страны. Войну можно оправдать лишь защитой Родины, матери и отца, своей семьи. Украина имеет полное право на боевые действия на Донбассе, как и Азербайджан в Карабахе, оккупированном Арменией, но это не понимает руководство нашей страны. Я полностью поддерживаю Азербайджан, но меня не радуют обоюдные сообщения об убитых и раненных, как и не разделяю восторги некоторых украинских идиотов по поводу начала боевых действий.
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28.09.2020 09:15 Відповісти
Шо хотел сказать?
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28.09.2020 09:18 Відповісти
Я хотел сказать, что придуркам не хер тащиться от убийства людей.
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28.09.2020 09:22 Відповісти
Ну вот. Можешь ведь. Лаконично и без соплей.
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28.09.2020 09:24 Відповісти
К сожалению, одни и те же ликуют вторые сутки на каждой ветке форума по новостям из Карабаха. Стараюсь подробнее объяснить им, что убийство всегда для кого-то страшное горе и веселиться по этому поводу подло. Говорю это как бывший военный, знающий что такое война.
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28.09.2020 09:29 Відповісти
"нінада стрілять" азербайджанці слухають вде 26років.. Їм набридло вже читати як хамська бидлота залишить їхні хати і окуповану землю
пс Як ти бувший совок= віськовий то вдавись - ти просто пропукінське лайно.
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28.09.2020 09:33 Відповісти
Тогда тебе в церкву. Там читай проповеди.
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28.09.2020 09:33 Відповісти
Только прошедший войну может полностью оценить то, что сейчас там происходит, но не прыщавая шпана, зарабатывающая на ботофермах. А где мне быть, я решаю сам. И поверь мне, церковь - не самое плохое место на Земле. Она лучше, чем твоя ботоферма.
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28.09.2020 09:39 Відповісти
Шо ты гонишь? Воен обоссаный...Памперсы сменило?
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28.09.2020 10:06 Відповісти
Что, обосрался, суходрочник прыщявый?
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28.09.2020 10:16 Відповісти
я б особо не обращал внимание на местных троллей, с ними уже давно все ясно
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28.09.2020 10:21 Відповісти
Скажіть це кацапам які радіють анексією Криму, бомуванню Сирії і бойовим діям на Донбасі
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28.09.2020 11:27 Відповісти
А я навіть радію коли якогось кацапа, який прийшов на мою українську землю із зброєю, завалять в Лугандонії, або в Криму, або в іншому місці!!!
А за своїми вояками, які віддали життя за Україну ридаю, і проклинаю паРашу!!!
Видно я не правильний....((...
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28.09.2020 11:49 Відповісти
Можу Вас заспокоїти, я з Вами абсолютно згоден. Мені теж приємні наші перемоги та загибель наших ворогів. Ми їх не кликали до нас зі зброєю, тому і шлях у них один - у могилу. Але коли радіють чужій війні, смертям чужих людей, які не мають відношення до України, я вважаю це дурним.
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28.09.2020 12:11 Відповісти
Шкода звичайно загиблих азербайджанців, але в них немає іншого виходу для повернення своїх територій.
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28.09.2020 09:22 Відповісти
Абсолютно с Вами согласен, но запускать "салюты и шарики" по этому поводу на форумах не стоит. Хотя бы потому, что сейчас там умирают простые люди, а не вожди.
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28.09.2020 09:25 Відповісти
Ти з кацапоботом розмову ведеш шановний ) Він тут щоб інтереси Кремля захищати від імені армян
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28.09.2020 11:53 Відповісти
не надо сопли разводить, в принципиальных вопросам не должно быть никаких уступок, цена не важна!
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28.09.2020 09:26 Відповісти
Это ты с линии фронта в Карабахе вещаешь?
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28.09.2020 09:31 Відповісти
А що муже бути по іншому і на Землі не буде війн ? Щось ви товаріщ якийсь наївний, може із за таких як ви Крим і здали БЕЗ ЄДИНОГО ПОСТРІЛУ кацапам.
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28.09.2020 11:28 Відповісти
Медведчук тобі товариш. Ану, розкажи усім як ти героїчно боронив Крим. Мабуть, не мав часу, втікши за кордон, та працюючи прибиральнику у Європі. Зараз, після карантину багато таких з'явилось.
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28.09.2020 11:36 Відповісти
Заткни хавло кацап, мєтодічку про миття туалетів в ЄС зміни - з 2014 не мінялось
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28.09.2020 11:39 Відповісти
Беручи до уваги рівень знань з правопису, володіння рідною мовою, вас до відповідальної посади за кордоном не запросили б. Тому, пане прибиральник, повертайтесь до школи, аби продовжуйте мити "нічні вази" у Медведчука.
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28.09.2020 11:47 Відповісти
КАЦАП - пішов дупу лизати свому фюреру
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28.09.2020 11:51 Відповісти
Це у тебе є фюрери - медведчук і путин, лайно заробітчанське.
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28.09.2020 11:57 Відповісти
А ти, недорозуміння, щось інше робив за кордоном?
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28.09.2020 11:59 Відповісти
та та методичка ще з більш ранніх часів
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28.09.2020 19:30 Відповісти
стравить народы лобом в лоб
а потом среди трупов разберемся.
ульянов-ленин.1919г.
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28.09.2020 09:17 Відповісти
Какое отношение к новостям "армянского радио" имеют перечисленные рашколюбы?
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28.09.2020 09:35 Відповісти
ленин и вам все написал 100 лет назад.чукчи
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28.09.2020 09:18 Відповісти
А может Сократ написал? Или Диоген? Или Вася с Задрыщенска Мухосранской области Макшании?
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28.09.2020 09:21 Відповісти
маркс энгельс ленин вам гулаг подарили в 1922 году*?радутесь диогены сократы
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28.09.2020 09:23 Відповісти
Комуняки -авторитет? Засунь это в ...ты знаешь куда.
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28.09.2020 09:25 Відповісти
баран.читай булгакова.собачье сердце.
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28.09.2020 09:26 Відповісти
Как по мне, то изначально большая глупость заложена в принципах международной политики. Одна страна захватывает часть другой, а потом все кричат что надо мир, надо переговариваться-договариваться.Это только стимулирует агрессоров. Должно быть требования востановить "статус кво",а стороны отойти на исходные рубежи, чего бы это не стоили, а вот уже потом договариваться. И наказывать ту сторону, которая находится на чужой территории, а не ту, которая применяет оружие
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28.09.2020 09:23 Відповісти
1. А хто буде арбітром ? По ідеї повинна бути ООН. Але, ми ж бачимо, як вона виконує свої функції.
До речі ... В багатьох країнах ООН направляє миротворців. І це допомагає.
2.Є Женевські угоди про правила ведення військових дій. Так всерівно її порушують.
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28.09.2020 10:18 Відповісти
Потому что всем нас#ать на статус кво-они хотят чтоб их соседи перестали драться и плодить мигрантов у их границ. Єто неправильно но так работает. Точно так же нам плевать кто прав в споре между єритреей и єфиопией-главное подавать им танки но чтоб был мир и к нам не езали нелегалы
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28.09.2020 10:33 Відповісти
Али Гасанов приводит исторические факты, которые свидетельствуют о том, что еще в начале XIX века, после аннексии Россией Южного Кавказа, было осуществлено массовое переселение армян из Ирана и Турции в стратегически важную нагорную часть Карабаха, являющуюся исторической областью Азербайджана.
«Искусственное увеличение численности армян в этом регионе обернулось в начале XX столетия погромами азербайджанцев со стороны армянских крайних националистов. В этот период армянские шовинисты, руководствуясь идеей «великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцутюн», стали осуществлять политику этнической чистки и геноцида, направленную на изгнание азербайджанцев с их исконных земель.
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28.09.2020 10:57 Відповісти
Геноцид в Ходжалы - тягчайшее преступление, совершенное армянскими агрессорами против азербайджанского народа в конце XX века.
Массовое истребление жителей карабахского городка Ходжалы расценивается как одно из самых тяжких доселе совершенных преступлений против человечества. Ходжалинская резня ничем не отличается от таких страшных трагедий, как события в Хатыни, Лидице, Орадуре, Сонгми, Руанде и Сребренице
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28.09.2020 10:58 Відповісти
За те не забувають волати про геноцид армян від турків, такі вони армяне, трохи з подвійною мораллю.
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28.09.2020 11:30 Відповісти
одне не виключає ІНШЕ. Геноцид вірменів БУВ.. і геноцид азербайджанців теж БУВ.
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28.09.2020 14:07 Відповісти
кацарылые вон с крыма и донбасса
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28.09.2020 09:32 Відповісти
Вооруженные силы Российской Фидарации потеряли 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц зенитных ракетных комплексов "ОСА", 18 беспилотников, восемь артиллерийских установок, а также три склада с боеприпасами.Источник: https://censor.net/ru/n3221519
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28.09.2020 09:49 Відповісти
Тусик,Карабах считается оккупированной территорией не только Азербайджаном,весь мир так считает,включая Украину, армяшки здесь в гордом одиночестве.
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28.09.2020 09:32 Відповісти
Нє, не усі країни так стверджують. Вкл. РФ і Китай ... Ну і ще деякі.
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28.09.2020 10:13 Відповісти
Не ври мразота путинская.
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28.09.2020 10:15 Відповісти
Тю ... Загугли ...
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28.09.2020 10:18 Відповісти
надеюсь что среди этих 500 есть "заблудившиеся отпускники" с российскими паспортами....
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28.09.2020 09:35 Відповісти
там, скорее всего раз в 10 потери противника увеличили, и норм
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28.09.2020 10:23 Відповісти
Коэффициент вранья у азеров - 3, у ар - 17.
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28.09.2020 11:25 Відповісти
В моем детстве наш дом часто посещал бывший житель Еревана, который под влиянием коммунистической пропаганды возвратился из парижской эмиграции в СССР. Однажды он произнес фразу, которая запомнилась мне на всю жизнь: «Где армянин пройдет, там еврею делать уже нечего». В Ереване мне пришлось покупать у мужчины-продавца пачку папирос «Беломор-канал». Она стоила тогда 00 рублей 22 копейки. Я протянул джигиту советский рубль, он дал мне пачку папирос, а сдачи 00.78 копеек (килограмм сахара песка) «забыл» дать. В Армении при Брежневе сдачи покупателям не давали.
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28.09.2020 09:51 Відповісти
Бо прогресивні... Попереду усіх ...
Зараз бачите, як ми округляємо ...
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28.09.2020 10:14 Відповісти
Ну в Грузии положим тоже так было при совке. Копеек сдачи не давали с рубля.
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28.09.2020 10:26 Відповісти
Армяне на 30% генетические евреи...еврейскую кровь им принудительно влил Тигран Великий, так как считал, что армяне не умеют торговать...и тогда он завез в страну 1/3 евреев и заставил их как жениться на армянках, так и армян жениться на еврейках...
И расовый эксперимент удался...
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28.09.2020 19:51 Відповісти
Читая новости о численности убитых солдат противника, подбитой технике и т.д. Не покидает чувство казуистики востока... Там всегда любили громкие заумные фразы и приукрашали события. Так что вероятно там все нужно делить на два, а то и на три- четыре.
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28.09.2020 10:24 Відповісти
Причем тут Карабах? Армения под видом коридора в Карабах оккупировала территорию Азербаджана еще большую чем сам Карабах. За нее сейчас и ведутся бои в основном.
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28.09.2020 10:27 Відповісти
Армяне не праві у коріні - автономія Карабаху у складі Адзербаджану це одне, а от сепаратизм і анексія Карабаху це вже наглість у дусі кацапів, Кремль тут наслідив багато.
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28.09.2020 11:33 Відповісти
Як то Ви занадто по кацапському висвітлюєте події 1915 року. Питання віри, церков завжди другорядне, воно може бути як привід для чогось. А волання вірмен то таке... вони агресивні та не далекоглядні. Вони є втішались перемогами над айзерамиу 90-х роках, знаючи , що кацапи їм допоможуть і приймуть їх бік. Так, що правда у данному випадку на боці Азербайджану, та й сила.
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Геноцид был инициирован правительством Османской империи против греческого населения империи и включал в себя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F резню , принудительную депортацию, включавшую в себя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8 марши смерти , сводные высылки, деспотичные наказания, а также разрушением православных культурных, исторических и религиозных памятников. По данным различных источников, несколько сотен тысяч османских греков погибли во время этого периодаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-_7eda1d7e0c951c0d-2 [2] . Большинство беженцев и пострадавших бежали в Грецию (в общей сложности беженцы составили более четверти населения Греции до их начала)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-Greece_and_Her_Refugees-3 [3] . Некоторые, особенно жители в восточных провинций, укрылись в соседней https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи . Таким образом, к концу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 греко-турецкой войны 1919-1922 годов, большинство греков Малой Азии бежали или были убитыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2#cite_note-Gibney-4 [4] . Оставшиеся были переданы Греции в соответствии с условиями https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC обмена населением между Грецией и Турцией в 1923 году, который оформил исход и сделал невозможным возвращение беженцев. Другие этнические группы Османской империи также подверглись геноциду в этот период, в том числе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2 ассирийцы и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD армяне , и некоторые учёные и организации признали эти события как часть одной политики геноцида
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28.09.2020 19:57 Відповісти
Термин «геноцид» в своё время был предложен его автором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D1%8C_%D0%9B%D0%B5%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD Рафаэлем Лемкиным для обозначения массового уничтожения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5 армян в Османской империиhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Auron-7 [7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Charny-8 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Moses-9 [9] и евреев на территориях, оккупированных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85 нацистской Германией . Геноцид армян является вторым по изученности актом геноцида в истории после https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Холокоста https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-Rummel2-10 [10] . В совместной Декларации от https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%8F 24 мая https://ru.wikipedia.org/wiki/1915_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1915 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0 стран-союзниц (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Великобритания , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F Франция и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Россия ) массовые убийства армян впервые в истории были признаны https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 преступлением против человечности https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD#cite_note-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-753-11 [11] .
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28.09.2020 20:01 Відповісти
айзербони хотят кебаб, а ормяне говорят зря чтоли дикую собаку подкармливали год, шо возле мангала вилась
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28.09.2020 12:37 Відповісти
Больше интересует вопрос .скольких ихтамнетов отправили в ад..
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28.09.2020 12:55 Відповісти
Думаю, что немного...там своих хватает спецов...
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28.09.2020 19:54 Відповісти
Может быть но пушечное мясо тоже в избытке .
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28.09.2020 20:35 Відповісти
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