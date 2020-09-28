У Міноборони Азербайджану заявили про понад 550 убитих військовослужбовців Вірменії
У ході бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії. Втрати серед військовослужбовців у Баку не уточнили.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в Міноборони Азербайджану.
Також у відомстві повідомили, що Збройні сили Вірменії втратили 22 танки та іншої важкої бронетехніки, 15 одиниць зенітних ракетних комплексів "ОСА", 18 безпілотників, вісім артилерійських установок, а також три склади з боєприпасами.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено воєнний стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл з боку Вірменії. Пізніше він підписав указ про запровадження з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти.
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12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Если будет выселение - это страшный международный скандал, проведут параллель с геноцидом столетней давности, возможны всякие проблемы.
у этой проблемы решения хорошего нет.
там тройной конфликт, территориальный, национальный, религиозный.
тут уж точно "худой мир лучше доброй войны."
Палала Оса, вах палала.
В Еревани Пашиняня плакала,
Вах, плакала, х...лу звонила.
Зачем хачики в чужой дом зализали?
Тепер пердаки хачикянов палают.
пс Як ти бувший совок= віськовий то вдавись - ти просто пропукінське лайно.
А за своїми вояками, які віддали життя за Україну ридаю, і проклинаю паРашу!!!
Видно я не правильний....((...
а потом среди трупов разберемся.
ульянов-ленин.1919г.
До речі ... В багатьох країнах ООН направляє миротворців. І це допомагає.
2.Є Женевські угоди про правила ведення військових дій. Так всерівно її порушують.
«Искусственное увеличение численности армян в этом регионе обернулось в начале XX столетия погромами азербайджанцев со стороны армянских крайних националистов. В этот период армянские шовинисты, руководствуясь идеей «великой Армении», выдвинутой в программе партии «Дашнакцутюн», стали осуществлять политику этнической чистки и геноцида, направленную на изгнание азербайджанцев с их исконных земель.
Массовое истребление жителей карабахского городка Ходжалы расценивается как одно из самых тяжких доселе совершенных преступлений против человечества. Ходжалинская резня ничем не отличается от таких страшных трагедий, как события в Хатыни, Лидице, Орадуре, Сонгми, Руанде и Сребренице
Зараз бачите, як ми округляємо ...
И расовый эксперимент удался...