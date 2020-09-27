Україна закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу, - МЗС
Міністерство закордонних справ України закликає Вірменію та Азербайджан повернутися до мирного діалогу на тлі загострення конфлікту в Нагірному Карабасі. У відомстві вивчають обставини конфлікту.
Про це йдеться в повідомленні МЗС України у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"МЗС України глибоко стурбоване у зв'язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Уважно вивчаємо обставини, які призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
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Аналогично, как и сейчас в Украине никакого мира не будет, пока рашка продолжает оккупацию Крыма и Донбасса.
Українці підтримують братів з Азербайджану !
Зі своїм спочатку розбирітесь, миротворці хрєнові..
Армения ранее оккупировала часть Азербайджана, как сейчас и рашка оккупировала часть Украины.
И если Азербайджан силой вернёт себе оккупированные Арменией азербайджанские территории, то это станет прямым примером Украине, как нужно возвращать оккупированные рашистами украинские территории - Донбасс и Крым.
Так на чей ты стороне?
Чем больше она вляпается - тем нам лучше.
Шлите азерам Нептуны и Стугны.
А еще - пошлите послом в Баку известного Шнауцера-Дыпломата Чубаку.
Он им всем сделает Анал-Табу.
И азерам и хачикам это близко.
Так и помирятся!
Азербайджан переходит в наступление. ВС Азербайджана нанесли удары также по территории Армении, в частности в направлении города Варденис.
«Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с севера, юга и юго-востока», - говорится в сообщении «минобороны» https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ карабах ских сепаратистов.
В сообщении указывается, что армянская армия пытается остановить продвижение азербайджанской армии и ведет лишь оборонительные бои.Ну а вообще как-то так - В ходе войсковой операции подразделений азербайджанских Вооруженных сил в направлении Агдеринского (Мардакертского) района уничтожены боевые посты оккупационной армянской армии. В настоящее время идут ожесточенные сражения за стратегические высоты на Муровдагском перевале.
6 лет мирного диалога - тысяча убитых патриотов и тысячи раненных... плюс отжатый Крым и наполовину расхреняченный срашкой руцкаязычный Донбасс во имя защиты руцкого языка
Вимога може буде тільки одна, щоб агресор вивів свої війська з Азербайджана, і виплатив репарації Азербайджану.
Министерство иностранных дел России также 27 сентября отреагировало на события вокруг Нагорного Карабаха. В коротком заявлении МИД России констатировал, что "резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта". "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации", - указано в сообщении.",
- украинская власть поставленная Россией в Украине слово в слово повторяет российских "братьев", совпадение не думаю.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи