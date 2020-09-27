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У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян

У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян

Рішенням уряду Вірменії в республіці оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, повідомив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"Наразі рішенням уряду Вірменії в республіці оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Рішення набуває чинності з моменту публікації. Прикріпленому до військ особовому складу необхідно з'явитися в територіальні військові комісаріати", - заявив Пашинян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кілька сотень представників опозиційної у Вірменії партії "Дашнакцутюн" організували в центрі Єревану мітинг і збір добровольців, які мають намір поїхати в зону карабаського конфлікту.

Дивіться також: Війна в Нагірному Карабасі: Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення військової техніки Азербайджану. ВIДЕО

Десятки мирних жителів зазнали поранень у Карабасі унаслідок обстрілів з азербайджанського боку, двох людей було вбито, заявив "прессекретар" "президента" невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" ("НКР") Ваграм Погосян у неділю.

"Є десятки поранених серед мирного населення. Противник з артилерії переважно вражав населені пункти. На жаль, у нас є і дві жертви - жінка і дитина", - сказав Погосян представникам місцевих ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Автор: 

Вірменія (738) мобілізація (3100) воєнний стан (575) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+37
Это нормально?
Армения обьявила войну Азербайджану, оккупировали часть его территории, ведёт боевые действия на территории Азербайджана и ещё обьявили всеобщую мобилизацию.
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27.09.2020 12:20
+36
Карабах = ДНР и ЛНР
Азербайджан делает то, что должна была сделать Украина
Эрдогану и Алиеву - респект. Раскатайте армян и русню
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27.09.2020 12:22
+30
какую границу они перешли, кацап?
Нагорный Карабах - территория в составе Азербайджана, признанная ООН.
Границы Азербайдажана признаны ООН.
А вот армяне перешли свои границы и оккупировали часть Азербайджана.
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27.09.2020 12:23
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Во всех этих конфликтах в бывших республиках серсерсера без лаптей не обошлось, кацапсины насрали во всех этих государствах образовавшихся после распада совка.
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27.09.2020 13:21 Відповісти
Не образовавшихся, а освободившихся.
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27.09.2020 13:41 Відповісти
Засветился лаптеногий!
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27.09.2020 13:55 Відповісти
Ары опять в Украину побегут.
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27.09.2020 13:37 Відповісти
є така проблема
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27.09.2020 15:01 Відповісти
Они что, хуже орловских грузин?
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27.09.2020 15:07 Відповісти
Вах-вах-вах. Какой грозный толстозадый ара!

Звери порвут хачиков - и Турция поможет.
Вот горе то для нашего фейсбучно-рюкзачного неукраинца!
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27.09.2020 13:39 Відповісти
Не знаю не одного армяна , который бы не радовался , как Крым отжали!Говорили это наша судьба быть с Россией ,они нас когда-то от турков спасли?!??!!
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27.09.2020 14:11 Відповісти
******* Вірменія створена Російською Імперією. Де гора Арарат? Правильно! В Турції. Вірменія була повністю знищена Османською Імперією і "недорізані" вірмени стали паріями на Кавказі і в цілому на Сході. Розповзлись аж до Песії і Марокко. І всюди були найбільш зневаженими, бідними і втратившими разом з Батьківщиною гідність людьми... Загарбницька політика кацапів на Кавказі потребувала заселення окупованих азербайджанських князівств переселенцями, але спроби заселити цю територію кацапами провалились. Тому кацапи стали безкоштовно пропонувати наділи загарбаної у азербайджанців землі вірменським біженцям всього регіону. Вірменам запропонували створити для них "державу" під кацапським протекторатом на державній кацапській землі. І вірмени, стомившись від презирства, бідності і зневаги погодились заселити окуповані кацапією землі Азербайджану. А що їм ще залишалось? Зникнути і розчинитись в історії або шанс на відродження. І вони цим шансом скористались. Почалось вигадування "нової історії Вірменії"... але інтереси імперії завжди були пріоритетними, а покірність кацапам безумовною... В результаті Вірменії таки вже по факту не існує. Війну з Азербайджаном через анексію Вірменією Нагірного Карабаху (вірменське населення там складало всього 15%) розпочала 365 армія і ця війна вже йде 30 років, але кацапи мають в Вірменії найбільшу свою військову базу на Кавказі. Вірменія це колонія, де сьогодні всі ресурси належать кацапам і з якої тікають всі хто опинився під кацапською пятою - на шість жінок один чоловік. Постійні ротації, загибель чоловіків, вдови, сироти... Думаю що остаточний аншлюс відбудеться саме зараз.
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27.09.2020 14:48 Відповісти
Арахамия, "припадочная рептилия"(С), давай, записывайся добровольцем, а то Пашинян повестку пришлет.
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27.09.2020 16:39 Відповісти
Зашевелились хутинские пуесосы. Надеюсь Эрдоган поможет дать вам мзды
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27.09.2020 16:52 Відповісти
" Напомните, где я остановился?"
" Мы в дерьме!"
" Точно! Мы в дерьме!".(с)
Это был ваш выбор союзников, господа Армяне! Да я понимаю, конфликты были в прошлом между Арменией и Турцией, и Айзербоджаном, причем, на религиозной почве. Но в 21 веке был шанс, остановить все и жить мирно, вы пошли на Военный Союз с Россией, оправдывали захват Крыма, оккупацию части Донбасса, и ...за все нужно платить! Я так думаю что Диаспора на этот раз вам ничем не поможет.
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27.09.2020 17:37 Відповісти
Ну и правильно! Азербаджан вернет себе Карабах, кацапы ввяжутся в войну и нарвутся на турков!
Слава Украине!
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27.09.2020 17:38 Відповісти
У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5187
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27.09.2020 20:20 Відповісти
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