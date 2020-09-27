У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян

Рішенням уряду Вірменії в республіці оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, повідомив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян.

"Наразі рішенням уряду Вірменії в республіці оголошується воєнний стан і загальна мобілізація. Рішення набуває чинності з моменту публікації. Прикріпленому до військ особовому складу необхідно з'явитися в територіальні військові комісаріати", - заявив Пашинян, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кілька сотень представників опозиційної у Вірменії партії "Дашнакцутюн" організували в центрі Єревану мітинг і збір добровольців, які мають намір поїхати в зону карабаського конфлікту.

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Десятки мирних жителів зазнали поранень у Карабасі унаслідок обстрілів з азербайджанського боку, двох людей було вбито, заявив "прессекретар" "президента" невизнаної "Нагірно-Карабаської Республіки" ("НКР") Ваграм Погосян у неділю.

"Є десятки поранених серед мирного населення. Противник з артилерії переважно вражав населені пункти. На жаль, у нас є і дві жертви - жінка і дитина", - сказав Погосян представникам місцевих ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Пізніше Міноборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".