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В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

Решением правительства Армении в республике объявлено военное положение и всеобщая мобилизация, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян.

"Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты", - заявил Пашинян, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Несколько сотен представителей оппозиционной в Армении партии "Дашнакцутюн" организовали в центре Еревана митинг и сбор добровольцев, которые намерены поехать в зону карабахского конфликта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Война в Нагорном Карабахе: Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения военной техники Азербайджана. ВИДЕО

Десятки мирных жителей получили ранения в Карабахе в результате обстрелов с азербайджанской стороны, два человека были убиты, заявил "пресс-секретарь" "президента" непризнанной "Нагорно-Карабахской республики" ("НКР") Ваграм Погосян в воскресенье.

"Есть десятки раненых среди мирного населения. Противник из артиллерии в основном поражал населенные пункты. К сожалению, у нас есть и две жертвы - женщина и ребенок", - сказал Погосян представителям местных СМИ.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Армения (829) мобилизация (2800) военное положение (512) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+37
Это нормально?
Армения обьявила войну Азербайджану, оккупировали часть его территории, ведёт боевые действия на территории Азербайджана и ещё обьявили всеобщую мобилизацию.
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27.09.2020 12:20
+36
Карабах = ДНР и ЛНР
Азербайджан делает то, что должна была сделать Украина
Эрдогану и Алиеву - респект. Раскатайте армян и русню
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27.09.2020 12:22
+30
какую границу они перешли, кацап?
Нагорный Карабах - территория в составе Азербайджана, признанная ООН.
Границы Азербайдажана признаны ООН.
А вот армяне перешли свои границы и оккупировали часть Азербайджана.
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27.09.2020 12:23
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Во всех этих конфликтах в бывших республиках серсерсера без лаптей не обошлось, кацапсины насрали во всех этих государствах образовавшихся после распада совка.
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27.09.2020 13:21 Ответить
Не образовавшихся, а освободившихся.
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27.09.2020 13:41 Ответить
Засветился лаптеногий!
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27.09.2020 13:55 Ответить
Ары опять в Украину побегут.
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27.09.2020 13:37 Ответить
є така проблема
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27.09.2020 15:01 Ответить
Они что, хуже орловских грузин?
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27.09.2020 15:07 Ответить
Вах-вах-вах. Какой грозный толстозадый ара!

Звери порвут хачиков - и Турция поможет.
Вот горе то для нашего фейсбучно-рюкзачного неукраинца!
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27.09.2020 13:39 Ответить
Не знаю не одного армяна , который бы не радовался , как Крым отжали!Говорили это наша судьба быть с Россией ,они нас когда-то от турков спасли?!??!!
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27.09.2020 14:11 Ответить
******* Вірменія створена Російською Імперією. Де гора Арарат? Правильно! В Турції. Вірменія була повністю знищена Османською Імперією і "недорізані" вірмени стали паріями на Кавказі і в цілому на Сході. Розповзлись аж до Песії і Марокко. І всюди були найбільш зневаженими, бідними і втратившими разом з Батьківщиною гідність людьми... Загарбницька політика кацапів на Кавказі потребувала заселення окупованих азербайджанських князівств переселенцями, але спроби заселити цю територію кацапами провалились. Тому кацапи стали безкоштовно пропонувати наділи загарбаної у азербайджанців землі вірменським біженцям всього регіону. Вірменам запропонували створити для них "державу" під кацапським протекторатом на державній кацапській землі. І вірмени, стомившись від презирства, бідності і зневаги погодились заселити окуповані кацапією землі Азербайджану. А що їм ще залишалось? Зникнути і розчинитись в історії або шанс на відродження. І вони цим шансом скористались. Почалось вигадування "нової історії Вірменії"... але інтереси імперії завжди були пріоритетними, а покірність кацапам безумовною... В результаті Вірменії таки вже по факту не існує. Війну з Азербайджаном через анексію Вірменією Нагірного Карабаху (вірменське населення там складало всього 15%) розпочала 365 армія і ця війна вже йде 30 років, але кацапи мають в Вірменії найбільшу свою військову базу на Кавказі. Вірменія це колонія, де сьогодні всі ресурси належать кацапам і з якої тікають всі хто опинився під кацапською пятою - на шість жінок один чоловік. Постійні ротації, загибель чоловіків, вдови, сироти... Думаю що остаточний аншлюс відбудеться саме зараз.
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27.09.2020 14:48 Ответить
Арахамия, "припадочная рептилия"(С), давай, записывайся добровольцем, а то Пашинян повестку пришлет.
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27.09.2020 16:39 Ответить
Зашевелились хутинские пуесосы. Надеюсь Эрдоган поможет дать вам мзды
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27.09.2020 16:52 Ответить
" Напомните, где я остановился?"
" Мы в дерьме!"
" Точно! Мы в дерьме!".(с)
Это был ваш выбор союзников, господа Армяне! Да я понимаю, конфликты были в прошлом между Арменией и Турцией, и Айзербоджаном, причем, на религиозной почве. Но в 21 веке был шанс, остановить все и жить мирно, вы пошли на Военный Союз с Россией, оправдывали захват Крыма, оккупацию части Донбасса, и ...за все нужно платить! Я так думаю что Диаспора на этот раз вам ничем не поможет.
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27.09.2020 17:37 Ответить
Ну и правильно! Азербаджан вернет себе Карабах, кацапы ввяжутся в войну и нарвутся на турков!
Слава Украине!
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27.09.2020 17:38 Ответить
У Вірменії оголошено військовий стан і загальну мобілізацію, - Пашинян - Цензор.НЕТ 5187
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27.09.2020 20:20 Ответить
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