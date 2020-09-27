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Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве изучают обстоятельства конфликта.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Заявляют о жертвах среди мирных жителей

Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД 01

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) МИД (6987) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+24
Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД - Цензор.НЕТ 5726
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27.09.2020 13:40
+23
Ой бл**** призывалкины, У самих уже война 7 лет и никаких видимых сдвигов и надежд на деокупацию, а они еще других призывают к переговорам
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27.09.2020 13:42
+21
ну да .... просто перестать стрелять ****.
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27.09.2020 13:35
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Правила форума Совет форумчан
ну да .... просто перестать стрелять ****.
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27.09.2020 13:35 Ответить
пришло время поднимать цены на нефть...азербайджано армянский конфликт - один из регуляторов мировых цен на нефть
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27.09.2020 15:26 Ответить
еще 30 лет мирного диалога?
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27.09.2020 13:35 Ответить
34 года воюют пора уже перейти к мирному диалогу.
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27.09.2020 13:50 Ответить
пока не будет восстановлена территориальная целостность Азербайджана и Армения не уберётся с оккупированных ей территорий Азербайджана... никакого мира не будет.
Аналогично, как и сейчас в Украине никакого мира не будет, пока рашка продолжает оккупацию Крыма и Донбасса.
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27.09.2020 13:57 Ответить
Спочатку перемога, а вже потім "мирний діалог".
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28.09.2020 08:09 Ответить
Ну правильно ,так и надо говорить ..только надо не забывать при этом добавить ,что конфликт контролируется полностью ********** и потребовать введения в связи с этим новых санкций .
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27.09.2020 13:35 Ответить
Я как порохобот призываю Азербайджан ипануть из всего что есть по этим руснявым хачикам и забыть за них.....
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27.09.2020 13:38 Ответить
бюджет азербайджанской армии равен бюджету всей армении
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27.09.2020 15:35 Ответить
Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД - Цензор.НЕТ 5726
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27.09.2020 13:40 Ответить
ссучий зиленый голуб мира задрал свом миром. иди в сраку
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27.09.2020 15:15 Ответить
Лучше бы было,если бы сегодняшнее МИД Украины своё рыло туда не совало
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27.09.2020 13:41 Ответить
Так они и не суют. Выразили обесплкоенность и всё. У Европы научились.
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27.09.2020 14:34 Ответить
Короче Алиев должен, как упертый, смотреть поверх голов армяшек, в глаза кремлевского маньяка.
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27.09.2020 13:41 Ответить
Ой бл**** призывалкины, У самих уже война 7 лет и никаких видимых сдвигов и надежд на деокупацию, а они еще других призывают к переговорам
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27.09.2020 13:42 Ответить
А кто вам сказал,что Украине нужны эти ватные ОРДЛО и Крым ? Кошка бросила котят - пусть ипутся как хотят.....
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27.09.2020 15:01 Ответить
Я вам говорю. Украине нужны ОРДЛО и крым только в качестве буферной зоны между Украиной и РФ. Если Украина откажется от етих территорий то завтра с етих территорий начнутся, как говорил Жириновский, беспокоящие обстрелы уже Харькова, Мариуполя, Одессы, Запорожья и Днепра. А ***** скажет мол РФ деюре здесь непричем, мол ето все *молодые республики* с ними и договаривайтесь. Нен задумывались почему РФ за столько времени не признала официально и не забрала к себе на свой баланс ни абхазию, ни осетию, ни преднистровье ни даже ОРДЛО. РФ не нужны алкаши и нарокманы на своем балансе. РФ нужно раковая опухоль которой они будут сгрызать другие страны и держать в нищите десятилетиями и даже веками.
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27.09.2020 15:29 Ответить
Як це не взяла на баланс? Ці "молоді республіки" фактично і існують переважно за рахунок раші, якби вона їх не підтримувала, вони б і три місяці не впоралися самі.
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28.09.2020 08:16 Ответить
Не нужно вообще туда лезть .
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27.09.2020 13:48 Ответить
Та мы всех помирим, у нас такой огромный опыт, Дедов надо отправить на урегулирование конфликта.
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27.09.2020 13:51 Ответить
Ага. Отправить туда Кучму и Фокина с Ермаком, пускай азерам расскажут что нужн простоотвести войска, дать второй рузкий язык Азербайджану и пустить рузгих миротворцев. Сколько минут продет прежде чем етим советчикам отрежут головы и выбросят на мусорку
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27.09.2020 13:59 Ответить
Да нихто никого никуда не пошлёт. Просто выразили обеспокоенность.
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27.09.2020 14:36 Ответить
А чому "не пошлют"? Послали б авакяна, він би там швидко розібрався))
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28.09.2020 08:19 Ответить
Без Макарыча не потянут.
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27.09.2020 15:09 Ответить
🤣🤣
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27.09.2020 13:48 Ответить
Україна повинна підтримати Азербайджан і засудити Арменію !


Українці підтримують братів з Азербайджану !


Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД - Цензор.НЕТ 3477
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27.09.2020 13:49 Ответить
Смішно. Реально.
Зі своїм спочатку розбирітесь, миротворці хрєнові..
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27.09.2020 13:50 Ответить
Украине самое прямое дело к армяно- азербайджансому конфлику.
Армения ранее оккупировала часть Азербайджана, как сейчас и рашка оккупировала часть Украины.
И если Азербайджан силой вернёт себе оккупированные Арменией азербайджанские территории, то это станет прямым примером Украине, как нужно возвращать оккупированные рашистами украинские территории - Донбасс и Крым.
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27.09.2020 13:54 Ответить
Так же как и Армения незаконно оттяпала часть Азербайдажана...
Так на чей ты стороне?
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27.09.2020 13:59 Ответить
имеет прямое отношение... Армения голосовала против осуждения рашки за оккупацию Крыма
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27.09.2020 14:22 Ответить
когда армяне по баку лупанут, по нефте добычи, ты на чьей стороне будешь? За 2000 километров хорошо быть за войну.
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27.09.2020 14:03 Ответить
Если они лупанут по Баку и промыслам, то в этот день закончится история Армении.
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27.09.2020 14:07 Ответить
Не лупанут. За спиной Азербайджана стоит Турция. А за спиной Армении- РФ.
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27.09.2020 14:40 Ответить
Только логистическое плечо и общие границы - будет решающим фактором в этой войне в пользу Азербайджана и Турции.
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27.09.2020 15:11 Ответить
Зачем? Ведь там паРаша!
Чем больше она вляпается - тем нам лучше.
Шлите азерам Нептуны и Стугны.
А еще - пошлите послом в Баку известного Шнауцера-Дыпломата Чубаку.
Он им всем сделает Анал-Табу.
И азерам и хачикам это близко.
Так и помирятся!
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27.09.2020 13:50 Ответить
Армения сбила два вертолёта на границе с Азербайджаном и уничтожила несколько танков. В стране объявлено военное положение и частичная мобилизация. Улицы приграничных городов заполонила военная техника.

Азербайджан переходит в наступление. ВС Азербайджана нанесли удары также по территории Армении, в частности в направлении города Варденис.
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27.09.2020 13:51 Ответить
Вооруженные силы https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ карабах ских сепаратистов сообщили о попытках остановить продвижение азербайджанской армии.
«Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с севера, юга и юго-востока», - говорится в сообщении «минобороны» https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ карабах ских сепаратистов.
В сообщении указывается, что армянская армия пытается остановить продвижение азербайджанской армии и ведет лишь оборонительные бои.Ну а вообще как-то так - В ходе войсковой операции подразделений азербайджанских Вооруженных сил в направлении Агдеринского (Мардакертского) района уничтожены боевые посты оккупационной армянской армии. В настоящее время идут ожесточенные сражения за стратегические высоты на Муровдагском перевале.
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27.09.2020 14:11 Ответить
У них є президент, тому й воєнний стан і наступ, замість торгівлі на крові.
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28.09.2020 08:28 Ответить
Не этому МИДу что-то советовать. Их никто в мире не воспринимает серьёзно. Промолчали бы уже. Хотя бы до завтра.
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27.09.2020 13:53 Ответить
У кацапов столько врагов что если бы с ними не переговаривались а воевали все вместе то на углях кремля уже давно бы шашлыки жарили а о Растиковой Федораске уже бы история забыла.
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27.09.2020 13:56 Ответить
А всього 2 роки тому Україну представляли дипломати світового рівня.
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27.09.2020 13:56 Ответить
Тепер представляють найвідоміші кловуни всєя Галактики і єйо окресностєй.
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27.09.2020 14:04 Ответить
Кравчука с фокиным туда посредниками.
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27.09.2020 13:56 Ответить
там, где за одной из сторон торчат кацапские лапти, диалога никогда нет- есть только монолог с хотелками, пора это уже уяснить
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27.09.2020 13:57 Ответить
Ху%ло начинает поджигать по периметру, к президентским выборам в США..скоро, видимо, и "перемирие" кончится..под шумок и кутерьму, вероятно, будет что-то отжимать....
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27.09.2020 14:00 Ответить
Украина от Армении ничем не зависит...у них нет ресурсов...А вот турция и Азербайджан их имеют и торговля с ними довольно существенна...Поэтому поддержать турок и азеров просто необходимо, а Армению засудить как агрессора
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27.09.2020 14:00 Ответить
Лучше нейтралитет. А потом признать Карабах азербаджанским.
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27.09.2020 14:43 Ответить
Твари зеленые молчали бы во всех странах включая Азейрбайджан отстаивают свою землю и отвечают когда те обстреливают а к мирному только Бубочка может только когда на своей земле стреляют в тебя а ты запрещаеш стрелять гнида и не то что наступать чтоб отвоевать свои же земли у орков и более того называеш обстрелы неприцельными не имеющие значение а раненые сами виноваты что наступили на неизвестные устройства и вообще террористам нет притензий это сводка каждый день от ООС так с кем же у нас война?
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27.09.2020 14:00 Ответить
Пипец тут комментаторы... Одни дебилы за Армению, другие дебилы за Азеров... Надо быть за себя и за свои национальные и экономические интересы. Можно призывать к миру, но и оружие не забыть предложить у нас купить... для поддержания мира и нашего оборонпрома.
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27.09.2020 14:01 Ответить
может, конечно, в современных реалиях так и надо, но звучит все равно мерзко
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27.09.2020 14:08 Ответить
Та там и Турция справится. Хотя у нас с Турцией есть договоренности по оружию. Совместное производство. Так что все в порядке.
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27.09.2020 14:45 Ответить
ну...наш то МИД знает что говорить ))))
6 лет мирного диалога - тысяча убитых патриотов и тысячи раненных... плюс отжатый Крым и наполовину расхреняченный срашкой руцкаязычный Донбасс во имя защиты руцкого языка
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27.09.2020 14:03 Ответить
Та кремлевскому недомерку так неймется, чтобы с ним начали разговаривать в мире, хочется примерять стул Сралина на тегеранских, Ялтинских и потсдамских конференций по разделу миру, трясти своим металлоломом и пугать пушечным оголтелым мясом...
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27.09.2020 14:10 Ответить
Ну ваши то тоже не очень хотят приструнить недомерка.
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27.09.2020 14:14 Ответить
А может не нужно призывать к "мирному диалогу", если Азербайджан попрёт армян со своей земли, последовать их примеру и залохматить лугандонию?
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27.09.2020 14:10 Ответить
Так они же просто " выразили глубокую озабоченность". А мы знаем , что это означает. Да ничего это не означает.
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27.09.2020 14:49 Ответить
Что нашему МИД больше нечего делать как вмешиваться в чужие конфликты ничего неделая для разрешения своих?Вон с беларусью уже обо...лись да и нетолько.
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27.09.2020 14:11 Ответить
Вот- вот. И время как выбрали: пока РФ проводит Кавказ-2020 и все войска собраны возле Белоруси и Украины и в Крыму. И все гадают на Беларусь они пойдут или Украину. Не до Армении им. А тут очередной удар в спину .
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27.09.2020 14:53 Ответить
Який іще діалог вірменського агресора з Азербайджаном?
Вимога може буде тільки одна, щоб агресор вивів свої війська з Азербайджана, і виплатив репарації Азербайджану.
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27.09.2020 14:13 Ответить
танками современную войну не выйграть. не надо ребят посылать на верную смерть. https://www.youtube.com/watch?v=xJMWGEC2d0k&feature=emb_title&fbclid=IwAR1H1-pjidb-YwcENfvzStWLvXz0XRs_9FeZALi-kgZ1Q4mMR-z0NvzFG30
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27.09.2020 14:14 Ответить
30 лет призывали призывали и еще лет 200 пускай переговариваюся....
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27.09.2020 14:42 Ответить
....дэбильный совет ((((( договариваются с сильными , а люлей за звычай дают СЛАБОМУ !!! совет даю БЕСПЛАТНО !!!
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27.09.2020 14:45 Ответить
А озабоченность уже все выразили?
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27.09.2020 14:47 Ответить
Бараны,армяния первый союзник москвы,соответственно Украина должна оказывать всяческое содействие Азербайджану.
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27.09.2020 14:48 Ответить
могли бы ермака с кравчуком и фокиным в командировку закинуть с предложением инспекции ,разведением , и с формулой фрицовского "штангельма,ера"
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27.09.2020 14:53 Ответить
Народ Украины на нашей стороне, а МИД Украины послать далеко и надолго со своими призывами.
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27.09.2020 15:04 Ответить
армяне начали, армян и кончат
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27.09.2020 15:09 Ответить
Мид лучше бы молчало.
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27.09.2020 15:14 Ответить
"Конечно, Азербайджан воспользуется своим законным правом на защиту своего народа и территориальной целостности. Турция выражает полную поддержку Азербайджана в этом процессе. Мы призываем международное сообщество поддержать азербайджанский народ ", - заявил Аксой.
Министерство иностранных дел России также 27 сентября отреагировало на события вокруг Нагорного Карабаха. В коротком заявлении МИД России констатировал, что "резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта". "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации", - указано в сообщении.",

- украинская власть поставленная Россией в Украине слово в слово повторяет российских "братьев", совпадение не думаю.
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27.09.2020 15:20 Ответить
Да Турция серьозно взялась за Россию! Азербаджан прекрыт с воздуха турецкой имтрибительной авиацией. Турция хочет вереуть свое влияние Кавказе и проводит очень жесткую политику против России. Армения- это сателит России. Это еще один пожар у границ Кассапии.
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27.09.2020 15:55 Ответить
З якого перепугу такі заяви?! Вірменія ніколи Україну не підтримувала в ООН, і дурню відомо, що на її боці рашка стоїть і звідки руки ростуть у тому "конфлікті"! Яке Мід має прво заявляти за всіх українців цю дурню?!
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27.09.2020 16:05 Ответить
Цуко... Лишь бы вякнуть. К сРашке еще обратитесь и призовите. И к лугандонам с даунбассцами.
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27.09.2020 17:22 Ответить
зеленский, ермак(швондер), кравчук, фокин языком освободят оккупированные территории.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи
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27.09.2020 17:23 Ответить
А могли б пасматрєть один одному в глаз и увідєлі б там мір.... Правда, зєлєпупіки ?
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27.09.2020 17:50 Ответить
Що за дич? Наш МЗС мало мовчати та споглядати хто переможе.
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27.09.2020 18:58 Ответить
Ой, ***, нашли кого учить. Пусть сами ведут диалог с Чепушилиным! Вечный **** диалог ни о чем!
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27.09.2020 20:08 Ответить
 
 