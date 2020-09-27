Украина призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу, - МИД
Министерство иностранных дел Украины призывает Армению и Азербайджан вернуться к мирному диалогу на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В ведомстве изучают обстоятельства конфликта.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"МИД Украины глубоко обеспокоен в связи с обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты. 12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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Аналогично, как и сейчас в Украине никакого мира не будет, пока рашка продолжает оккупацию Крыма и Донбасса.
Українці підтримують братів з Азербайджану !
Зі своїм спочатку розбирітесь, миротворці хрєнові..
Армения ранее оккупировала часть Азербайджана, как сейчас и рашка оккупировала часть Украины.
И если Азербайджан силой вернёт себе оккупированные Арменией азербайджанские территории, то это станет прямым примером Украине, как нужно возвращать оккупированные рашистами украинские территории - Донбасс и Крым.
Так на чей ты стороне?
Чем больше она вляпается - тем нам лучше.
Шлите азерам Нептуны и Стугны.
А еще - пошлите послом в Баку известного Шнауцера-Дыпломата Чубаку.
Он им всем сделает Анал-Табу.
И азерам и хачикам это близко.
Так и помирятся!
Азербайджан переходит в наступление. ВС Азербайджана нанесли удары также по территории Армении, в частности в направлении города Варденис.
«Мотострелковые и бронетанковые части противника атаковали с севера, юга и юго-востока», - говорится в сообщении «минобороны» https://haqqin.az/nagornyj-karabakh/ карабах ских сепаратистов.
В сообщении указывается, что армянская армия пытается остановить продвижение азербайджанской армии и ведет лишь оборонительные бои.Ну а вообще как-то так - В ходе войсковой операции подразделений азербайджанских Вооруженных сил в направлении Агдеринского (Мардакертского) района уничтожены боевые посты оккупационной армянской армии. В настоящее время идут ожесточенные сражения за стратегические высоты на Муровдагском перевале.
6 лет мирного диалога - тысяча убитых патриотов и тысячи раненных... плюс отжатый Крым и наполовину расхреняченный срашкой руцкаязычный Донбасс во имя защиты руцкого языка
Вимога може буде тільки одна, щоб агресор вивів свої війська з Азербайджана, і виплатив репарації Азербайджану.
Министерство иностранных дел России также 27 сентября отреагировало на события вокруг Нагорного Карабаха. В коротком заявлении МИД России констатировал, что "резко обострилась ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта". "Призываем стороны немедленно прекратить огонь и начать переговоры с целью стабилизации ситуации", - указано в сообщении.",
- украинская власть поставленная Россией в Украине слово в слово повторяет российских "братьев", совпадение не думаю.
у них мир, когда своим войскам запрещено стрелять во врага.
бендюхи