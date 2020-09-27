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Новини Агресія Росії проти України
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В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів

В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів

Президент Ільхам Алієв підписав указ про введення з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням провокації ВС Вірменії на лінії зіткнення і контрнаступальних операцій, що проводяться для запобігання вірменської агресії, з 00:00 28 вересня 2020 року на всій території Азербайджану вводиться воєнний стан", - заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.

За його словами, комендантська година з 21:00 до 6:00 вводиться в основних містах, а також в містах і районах Азербайджану, що розтшовані поблизу лінії зіткнення військ і держкордону з Вірменією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На всій лінії зіткнення у Карабасі тривають бої, - прем'єр Вірменії Пашинян

"У період комендантської години громадянам заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціального дозволу та документів, що засвідчують особу. Згідно з указом, також будуть застосовані обмеження на в'їзд і виїзд та на рух транспортних засобів", - заявив Гаджієв.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) воєнний стан (574) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+18
Сейчас, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
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27.09.2020 18:28
+18
Ползать на коленях Україна почала з 21.04.2019
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
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27.09.2020 18:41
+16
Дурень, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается уже 32 года.
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27.09.2020 18:36
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https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

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Тепер слідкуйте за своїми грішми і дітьми, щоб деякі "українські" патріоти їх на захист пашинянів не відправили
Ну й бажано біглих пашинянів в себе не приймати, бо їх буде багато, їхній засланий в нас міністром працює, паспорти - хороший бізнес, але нам армовати і так вистачає
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27.09.2020 18:26 Відповісти
Доки фуйло по своїй звичці три дні буде сидіти під ліжком, Азербайджан вижене вірменів з Карабаху.
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27.09.2020 18:27 Відповісти
***** в бункере мнёт зрелого мальчика, ему некогда😂
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27.09.2020 18:30 Відповісти
Там вже навпаки скоріш.
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27.09.2020 18:42 Відповісти
Не факт. Але просратися дасть. Тут справа в трюому, щоб показати "партнерам" пуцина, що його заступництво - це фікція. Ілюзія. А Азербайджан ризику не так нарватися на злих кацапів (якщо такі є), як отримати окрик від кацапських бізнес партнерів з Євросоюзу, ОБСЄ і Радбезу ООН. Тому для Азербайджану все залежить від швидкості дій. Ну і від того, наскільки міцні турецькі гарантії. Хоча, знаючи Ердогана і його слово, за ці гарантії переживати мабудь не варто.
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27.09.2020 18:35 Відповісти
Сейчас, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
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27.09.2020 18:28 Відповісти
Пока Украина 7 лет ездила на переговоры в минск ползая на коленях выклянчивая мир и в результате етих переговоров сдавая город за городом, и рассказывая что деокупации военным путем не будет, азербайджанцы за ночь освободили от окупации десяток своих населенных пунктов.
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27.09.2020 18:32 Відповісти
Дурень, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается уже 32 года.
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27.09.2020 18:36 Відповісти
Если не 132 года.
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27.09.2020 21:14 Відповісти
Не 7 лет а полтара года. До этого освобождали Украинскую землю а Лаптестан сидел под санкциями!
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27.09.2020 18:37 Відповісти
Ползать на коленях Україна почала з 21.04.2019
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
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27.09.2020 18:41 Відповісти
Зачем так однобоко и зелено писать? То состояние армии, с которым она подошла к войне не позволила быстро и с минимальными потерями уничтожить сепаров, ихтамнетов и на финальной стадии - кацапских БТРГ напрямую. С учетом прямой артиллерийской поддержки с территории кацапии. Азербайджан это прошел в своей истории в начале 90-х. И планомерно 25 лет развивал армию, ОПК, экономику, что бы получить техническое преимущество и претендовать на возврат своего.
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27.09.2020 18:56 Відповісти
Йулежопные рыги за кого?
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27.09.2020 18:33 Відповісти
Азербайджан вернет все свои территории только в одном случае когда рухнет Раша и дальше силовым способом ( точно когда и Украина сможет вернуть Крым , а Грузия свои территории) других вариантов нет. Тем более им поможет Турция, а Грузия займет благожелательный нейтралитет, потому что у Армении есть территориальные претензии и к Грузии ( не говоря еще на 20-25% Турции)
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27.09.2020 18:34 Відповісти
В Кремле говорят что их кочевой народ московской Орды никто не любит и Московия старается везде закрепиться, где их не любят
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27.09.2020 18:34 Відповісти
продажные армяшки без кацев -нули... скоро будут кричать- "путенввыды "!
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27.09.2020 18:35 Відповісти
Уже челом бьёт пашинян *****😂
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27.09.2020 18:37 Відповісти
Та, да.

«18:16, 27 сентября 2020
Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе.

Премьер-министр Армении https://lenta.ru/tags/persons/pashinyan-nikol/ Никол Пашинян позвонил президенту России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Нагорном-Карабахе. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.»
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27.09.2020 18:39 Відповісти
Неужто серьезный замес намечается? А можно к этому еще Турцию и парашу подключить? Нехай там друг-дружку раздолбают.
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27.09.2020 18:38 Відповісти
Армян ничему геноцид не научил, судя по всему. Опять решили удачу попытать...
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27.09.2020 18:40 Відповісти
що ти верзеш? ця війна турецька ініціатива,пердоган марить османською імперією.
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27.09.2020 18:52 Відповісти
..що.. знову на мирну рашку напали? От що коїться!!! То Молдова нападе...то Грузія... потім Україна напала... і тепер і Турція з Азербайджаном!!!???
Ну то хай вовка піднімає своє ОДКБ .. і хай білоруські...киргизські... казахські війська допоможуть бідній Вірменії... Та й самі россіянці хай заступяться за вірменів!!! Таджики теж хай свої війська використають. А може ОДКБ розшифровувається..як ОТАРА ДУРНІВ, КОЗЛІВ І БАРАНІВ? Одного дурня бьють... а козли та барани мовчать?! А пастух так вже накерував... що сам не знає що робити!?
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27.09.2020 21:14 Відповісти
до чого тут рашка? турки з азерами напали на вірмен турок ердоган - диктатор як і путен
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27.09.2020 22:38 Відповісти
..От оно шо..!!!Айзери з турками..та ще й напали на мирних вірмен!? Вова... ти такий же дурнуватий..як і преЗЕдент ? Там вірмен ..на тих же ПВОшних комплексах... як і китайців у Верховній раді України!!! Кацапсини там сидять... У єреванський аеропорт сьогодні вночі вже прибули російські Іл-76. Чекаємо..коли Іл-76 Скальпель..літаючий госпіталь вирушить за іхтамнетами. Цей літак... дуже яскравий факт... відсутності іхтаметів. Як тільки він у небо... значить десь іхтамнетів жарять і у хвіст і у гриву. Не треба слухати ЗМІ..виступи політиків... Як тільки RA-86906 у небо... до бабки не ходи.... кацапсін десь зажарили!!!)))) Так до чого тут рашка?????
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28.09.2020 14:23 Відповісти
Параші нічого «подключать».
Вона оно в Ічкєрії обіралась іина Донбасі.
Куди їй проти Турції?
Хіба що помідори перестануть купляти.
'
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27.09.2020 18:45 Відповісти
Азербайджану надо бить по всей территории оккупанта, особенно коммуникации, склады и базы. В перспективе экономические обьекты - тоже законная мишень.
Армения развязала войну и захватила территорию Азербайджана геноцидя местное население, попутно перекрывая поставки углеводородов в Европу при поддержке московщины.
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27.09.2020 18:42 Відповісти
Ну что сказать, и в Азербайджане пророссийское правилельство любителей "русского мира" и и в Ереване прокремлевское провительство любителей "русского мира".
В 1988 году россия ночами бомбила города и села и тех и других, что-бы они друг друга возннавидели. Вот они теперь и имеют то, что имеют. За то россия "друг" и тем и другим.
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27.09.2020 18:48 Відповісти
Интересно что Азербайджан не объявил мобилизацию. Похоже ближайшие дни будут решающими. А может и сегодняшняя ночь.
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27.09.2020 19:08 Відповісти
В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів - Цензор.НЕТ 6835
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27.09.2020 19:23 Відповісти
Минская группа урегулирования конфликта в Карабахе(30 лет без малого),яркий пример в чем участвуют наши совковое пердуны-предатели Кравчук и Фокин в ТКГ по Донбассу!
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27.09.2020 19:53 Відповісти
А https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3863201427028728 МАУ відміняє рейси до Єревана
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27.09.2020 20:52 Відповісти
Печально это всё.
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27.09.2020 22:39 Відповісти
 
 