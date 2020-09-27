В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів

Президент Ільхам Алієв підписав указ про введення з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З урахуванням провокації ВС Вірменії на лінії зіткнення і контрнаступальних операцій, що проводяться для запобігання вірменської агресії, з 00:00 28 вересня 2020 року на всій території Азербайджану вводиться воєнний стан", - заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.

За його словами, комендантська година з 21:00 до 6:00 вводиться в основних містах, а також в містах і районах Азербайджану, що розтшовані поблизу лінії зіткнення військ і держкордону з Вірменією.

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"У період комендантської години громадянам заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціального дозволу та документів, що засвідчують особу. Згідно з указом, також будуть застосовані обмеження на в'їзд і виїзд та на рух транспортних засобів", - заявив Гаджієв.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".