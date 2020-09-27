В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів
Президент Ільхам Алієв підписав указ про введення з 28 вересня воєнного стану на всій території Азербайджану.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"З урахуванням провокації ВС Вірменії на лінії зіткнення і контрнаступальних операцій, що проводяться для запобігання вірменської агресії, з 00:00 28 вересня 2020 року на всій території Азербайджану вводиться воєнний стан", - заявив помічник президента, завідувач відділом з питань зовнішньої політики адміністрації президента Азербайджану Хікмет Гаджієв.
За його словами, комендантська година з 21:00 до 6:00 вводиться в основних містах, а також в містах і районах Азербайджану, що розтшовані поблизу лінії зіткнення військ і держкордону з Вірменією.
"У період комендантської години громадянам заборонено перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціального дозволу та документів, що засвідчують особу. Згідно з указом, також будуть застосовані обмеження на в'їзд і виїзд та на рух транспортних засобів", - заявив Гаджієв.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream
https://twitter.com/travel_ANDdream https://twitter.com/travel_ANDdream
Тепер слідкуйте за своїми грішми і дітьми, щоб деякі "українські" патріоти їх на захист пашинянів не відправили
Ну й бажано біглих пашинянів в себе не приймати, бо їх буде багато, їхній засланий в нас міністром працює, паспорти - хороший бізнес, але нам армовати і так вистачає
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
«18:16, 27 сентября 2020
Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе.
Премьер-министр Армении https://lenta.ru/tags/persons/pashinyan-nikol/ Никол Пашинян позвонил президенту России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Нагорном-Карабахе. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.»
Ну то хай вовка піднімає своє ОДКБ .. і хай білоруські...киргизські... казахські війська допоможуть бідній Вірменії... Та й самі россіянці хай заступяться за вірменів!!! Таджики теж хай свої війська використають. А може ОДКБ розшифровувається..як ОТАРА ДУРНІВ, КОЗЛІВ І БАРАНІВ? Одного дурня бьють... а козли та барани мовчать?! А пастух так вже накерував... що сам не знає що робити!?
Вона оно в Ічкєрії обіралась іина Донбасі.
Куди їй проти Турції?
Хіба що помідори перестануть купляти.
'
Армения развязала войну и захватила территорию Азербайджана геноцидя местное население, попутно перекрывая поставки углеводородов в Европу при поддержке московщины.
В 1988 году россия ночами бомбила города и села и тех и других, что-бы они друг друга возннавидели. Вот они теперь и имеют то, что имеют. За то россия "друг" и тем и другим.