В Азербайджане вводится военное положение и комендантский час в ряде регионов
Президент Ильхам Алиев подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
По его словам, комендантский час с 21:00 до 6:00. вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.
"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
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Тепер слідкуйте за своїми грішми і дітьми, щоб деякі "українські" патріоти їх на захист пашинянів не відправили
Ну й бажано біглих пашинянів в себе не приймати, бо їх буде багато, їхній засланий в нас міністром працює, паспорти - хороший бізнес, але нам армовати і так вистачає
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта
Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
«18:16, 27 сентября 2020
Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе.
Премьер-министр Армении https://lenta.ru/tags/persons/pashinyan-nikol/ Никол Пашинян позвонил президенту России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Нагорном-Карабахе. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.»
Ну то хай вовка піднімає своє ОДКБ .. і хай білоруські...киргизські... казахські війська допоможуть бідній Вірменії... Та й самі россіянці хай заступяться за вірменів!!! Таджики теж хай свої війська використають. А може ОДКБ розшифровувається..як ОТАРА ДУРНІВ, КОЗЛІВ І БАРАНІВ? Одного дурня бьють... а козли та барани мовчать?! А пастух так вже накерував... що сам не знає що робити!?
Вона оно в Ічкєрії обіралась іина Донбасі.
Куди їй проти Турції?
Хіба що помідори перестануть купляти.
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Армения развязала войну и захватила территорию Азербайджана геноцидя местное население, попутно перекрывая поставки углеводородов в Европу при поддержке московщины.
В 1988 году россия ночами бомбила города и села и тех и других, что-бы они друг друга возннавидели. Вот они теперь и имеют то, что имеют. За то россия "друг" и тем и другим.