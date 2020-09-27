В Азербайджане вводится военное положение и комендантский час в ряде регионов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, комендантский час с 21:00 до 6:00. вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

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"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

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