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Новости Агрессия России против Украины
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В Азербайджане вводится военное положение и комендантский час в ряде регионов

В Азербайджане вводится военное положение и комендантский час в ряде регионов

Президент Ильхам Алиев подписал указ о введении с 28 сентября военного положения на всей территории Азербайджана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С учетом провокации ВС Армении на линии соприкосновения и проводимых для предотвращения армянской агрессии контрнаступательных операций, с 00:00 28 сентября 2020 года на всей территории Азербайджана вводится военное положение", - заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, комендантский час с 21:00 до 6:00. вводится в основных городах, а также в городах и районах Азербайджана, находящихся вблизи линии соприкосновения войск и госграницы с Арменией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Операция проходит успешно. Освобождены несколько населенных пунктов", - Алиев

"В период комендантского часа гражданам запрещено нахождение на улицах и в других общественных местах без специального разрешения и документов, удостоверяющих личность. Согласно указу, также будут применены ограничения на въезд и выезд и на движение транспортных средств", - заявил Гаджиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

Также читайте: В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

Автор: 

Азербайджан (794) военное положение (512) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+18
Сейчас, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
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27.09.2020 18:28
+18
Ползать на коленях Україна почала з 21.04.2019
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
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27.09.2020 18:41
+16
Дурень, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается уже 32 года.
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27.09.2020 18:36
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https://twitter.com/travel_ANDdream

https://twitter.com/travel_ANDdream Olduser @travel_ANDdream

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Тепер слідкуйте за своїми грішми і дітьми, щоб деякі "українські" патріоти їх на захист пашинянів не відправили
Ну й бажано біглих пашинянів в себе не приймати, бо їх буде багато, їхній засланий в нас міністром працює, паспорти - хороший бізнес, але нам армовати і так вистачає
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27.09.2020 18:26 Ответить
Доки фуйло по своїй звичці три дні буде сидіти під ліжком, Азербайджан вижене вірменів з Карабаху.
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27.09.2020 18:27 Ответить
***** в бункере мнёт зрелого мальчика, ему некогда😂
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27.09.2020 18:30 Ответить
Там вже навпаки скоріш.
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27.09.2020 18:42 Ответить
Не факт. Але просратися дасть. Тут справа в трюому, щоб показати "партнерам" пуцина, що його заступництво - це фікція. Ілюзія. А Азербайджан ризику не так нарватися на злих кацапів (якщо такі є), як отримати окрик від кацапських бізнес партнерів з Євросоюзу, ОБСЄ і Радбезу ООН. Тому для Азербайджану все залежить від швидкості дій. Ну і від того, наскільки міцні турецькі гарантії. Хоча, знаючи Ердогана і його слово, за ці гарантії переживати мабудь не варто.
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27.09.2020 18:35 Ответить
Сейчас, по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном.
Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта

Это всё что нужно знать о шестёрке пуйла Пашиняне и об Армении в целом.
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27.09.2020 18:28 Ответить
Пока Украина 7 лет ездила на переговоры в минск ползая на коленях выклянчивая мир и в результате етих переговоров сдавая город за городом, и рассказывая что деокупации военным путем не будет, азербайджанцы за ночь освободили от окупации десяток своих населенных пунктов.
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27.09.2020 18:32 Ответить
Дурень, конфликт между Азербайджаном и Арменией продолжается уже 32 года.
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27.09.2020 18:36 Ответить
Если не 132 года.
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27.09.2020 21:14 Ответить
Не 7 лет а полтара года. До этого освобождали Украинскую землю а Лаптестан сидел под санкциями!
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27.09.2020 18:37 Ответить
Ползать на коленях Україна почала з 21.04.2019
А до того ********* весною 2015, засекретив втрати своєї армії на Донбасі.
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27.09.2020 18:41 Ответить
Зачем так однобоко и зелено писать? То состояние армии, с которым она подошла к войне не позволила быстро и с минимальными потерями уничтожить сепаров, ихтамнетов и на финальной стадии - кацапских БТРГ напрямую. С учетом прямой артиллерийской поддержки с территории кацапии. Азербайджан это прошел в своей истории в начале 90-х. И планомерно 25 лет развивал армию, ОПК, экономику, что бы получить техническое преимущество и претендовать на возврат своего.
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27.09.2020 18:56 Ответить
Йулежопные рыги за кого?
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27.09.2020 18:33 Ответить
Азербайджан вернет все свои территории только в одном случае когда рухнет Раша и дальше силовым способом ( точно когда и Украина сможет вернуть Крым , а Грузия свои территории) других вариантов нет. Тем более им поможет Турция, а Грузия займет благожелательный нейтралитет, потому что у Армении есть территориальные претензии и к Грузии ( не говоря еще на 20-25% Турции)
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27.09.2020 18:34 Ответить
В Кремле говорят что их кочевой народ московской Орды никто не любит и Московия старается везде закрепиться, где их не любят
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27.09.2020 18:34 Ответить
продажные армяшки без кацев -нули... скоро будут кричать- "путенввыды "!
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27.09.2020 18:35 Ответить
Уже челом бьёт пашинян *****😂
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27.09.2020 18:37 Ответить
Та, да.

«18:16, 27 сентября 2020
Пашинян позвонил Путину из-за ситуации в Карабахе.

Премьер-министр Армении https://lenta.ru/tags/persons/pashinyan-nikol/ Никол Пашинян позвонил президенту России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиру Путину в связи с обострением ситуации в Нагорном-Карабахе. Об этом сообщает http://www.ria.ru/ РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта», - говорится в сообщении.»
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27.09.2020 18:39 Ответить
Неужто серьезный замес намечается? А можно к этому еще Турцию и парашу подключить? Нехай там друг-дружку раздолбают.
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27.09.2020 18:38 Ответить
Армян ничему геноцид не научил, судя по всему. Опять решили удачу попытать...
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27.09.2020 18:40 Ответить
що ти верзеш? ця війна турецька ініціатива,пердоган марить османською імперією.
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27.09.2020 18:52 Ответить
..що.. знову на мирну рашку напали? От що коїться!!! То Молдова нападе...то Грузія... потім Україна напала... і тепер і Турція з Азербайджаном!!!???
Ну то хай вовка піднімає своє ОДКБ .. і хай білоруські...киргизські... казахські війська допоможуть бідній Вірменії... Та й самі россіянці хай заступяться за вірменів!!! Таджики теж хай свої війська використають. А може ОДКБ розшифровувається..як ОТАРА ДУРНІВ, КОЗЛІВ І БАРАНІВ? Одного дурня бьють... а козли та барани мовчать?! А пастух так вже накерував... що сам не знає що робити!?
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27.09.2020 21:14 Ответить
до чого тут рашка? турки з азерами напали на вірмен турок ердоган - диктатор як і путен
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27.09.2020 22:38 Ответить
..От оно шо..!!!Айзери з турками..та ще й напали на мирних вірмен!? Вова... ти такий же дурнуватий..як і преЗЕдент ? Там вірмен ..на тих же ПВОшних комплексах... як і китайців у Верховній раді України!!! Кацапсини там сидять... У єреванський аеропорт сьогодні вночі вже прибули російські Іл-76. Чекаємо..коли Іл-76 Скальпель..літаючий госпіталь вирушить за іхтамнетами. Цей літак... дуже яскравий факт... відсутності іхтаметів. Як тільки він у небо... значить десь іхтамнетів жарять і у хвіст і у гриву. Не треба слухати ЗМІ..виступи політиків... Як тільки RA-86906 у небо... до бабки не ходи.... кацапсін десь зажарили!!!)))) Так до чого тут рашка?????
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28.09.2020 14:23 Ответить
Параші нічого «подключать».
Вона оно в Ічкєрії обіралась іина Донбасі.
Куди їй проти Турції?
Хіба що помідори перестануть купляти.
'
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27.09.2020 18:45 Ответить
Азербайджану надо бить по всей территории оккупанта, особенно коммуникации, склады и базы. В перспективе экономические обьекты - тоже законная мишень.
Армения развязала войну и захватила территорию Азербайджана геноцидя местное население, попутно перекрывая поставки углеводородов в Европу при поддержке московщины.
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27.09.2020 18:42 Ответить
Ну что сказать, и в Азербайджане пророссийское правилельство любителей "русского мира" и и в Ереване прокремлевское провительство любителей "русского мира".
В 1988 году россия ночами бомбила города и села и тех и других, что-бы они друг друга возннавидели. Вот они теперь и имеют то, что имеют. За то россия "друг" и тем и другим.
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27.09.2020 18:48 Ответить
Интересно что Азербайджан не объявил мобилизацию. Похоже ближайшие дни будут решающими. А может и сегодняшняя ночь.
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27.09.2020 19:08 Ответить
В Азербайджані вводиться воєнний стан і комендантська година в низці регіонів - Цензор.НЕТ 6835
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27.09.2020 19:23 Ответить
Минская группа урегулирования конфликта в Карабахе(30 лет без малого),яркий пример в чем участвуют наши совковое пердуны-предатели Кравчук и Фокин в ТКГ по Донбассу!
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27.09.2020 19:53 Ответить
А https://www.facebook.com/flyuia.ua/posts/3863201427028728 МАУ відміняє рейси до Єревана
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27.09.2020 20:52 Ответить
Печально это всё.
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27.09.2020 22:39 Ответить
 
 