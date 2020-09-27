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Новости Агрессия России против Украины
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"Операция проходит успешно. Освобождены несколько населенных пунктов", - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности, сообщил о переходе под контроль азербайджанских подразделений нескольких населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нaqqin.az

Алиев отметил, что азербайджанская армия проводит контрнаступление.

"Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации президента и Министерству обороны поручено информировать граждан. Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врагам. В результате контрнаступления освобождены несколько населенных пунктов, находившихся под оккупацией. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ.

Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли", - заявил президент Азербайджана.

Также читайте: Военная операция Азербайджана в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении, - Алиев

"Азербайджанский народ должен жить на своей земле. Изгнанные армянами люди хотят вернуться в свои родные дома", - добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Алиев Ильхам (163) Армения (829) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+68
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет.
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
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27.09.2020 17:17
+44
У вас был президент, но вы захотели клоуна!
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27.09.2020 16:47
+40
Азербайджану удачи в освобождении своей территории от армянско-московских оккупантов.
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27.09.2020 17:20
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Страница 2 из 2
Спасибо за подсказку для тех, кто сомневается чью сторону принять!
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28.09.2020 09:44 Ответить
Армения как и Белорусь дефакто не является субьектом международной политики, увы Украина при зеленых тоже начала трансформацию в обьект(
а так да, наш стратегический союзник Турция давний союзник официального Баку. Того Баку который отлично понимает нашу ситуацию ибо анексии ихтамнетами територий схожи
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28.09.2020 13:04 Ответить
РЕСПЕКТ АЛИЕВУ! АЛЛАХ В ПОМОЩЬ!
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27.09.2020 17:00 Ответить
Министр обороны Турции ****** Акар заявил, что https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Турция готова до последнего поддерживать https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан по обеспечению территориальной целостности страны
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27.09.2020 17:04 Ответить
Физулинский район отвоевали
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27.09.2020 17:05 Ответить
Где то год назад я здесь замечал, что для маленькой но замечательной войны на границах Империи, слабое место по прежнему остается Грузия,
Если боевые действия продлятся 3-7 дней, а уж если у Азербайджана что то получится, кацапы потребуют у Грузии коридор, а если нет то оккупацию Аджарии как минимум, Армянам здесь отведена роль мужественных смертников для имперских амбиций,
И сейчас можно наглядно увидеть, что лучше, старый совковый тиран, или молодая циничная вата, как в Армении так и в Белоруси,
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27.09.2020 17:08 Ответить
Заноза в сраку сРашке. Понятно, что гибнут люди, но лучше уж они чем мы
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27.09.2020 17:08 Ответить
Щоб уникнути повного руйнування гарнізону збройних сил Вірменії в населеному пункті Агдере і зростання бойових втрат військове командування Азербайджану запропонувало дислокованому на цьому напрямку вірменському командуванню припинити опір, скласти зброю і здатися

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану, пише oxu.az

"Командування азербайджанської армії також повідомляє, що з військовополоненими і цивільними полоненими поводитися будуть відповідно до вимог Женевської конвенції та іншими нормами міжнародного права.

У разі чинення опору кожна озброєна особа буде нами знешкоджена ", - відзначили в оборонному відомстві Азербайджану.
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27.09.2020 17:12 Ответить
Не слежу за новостями, может мне кто-нибудь сказать: министр мвд арсен аваакян уже полетел спасать свою историческую родину?
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27.09.2020 17:13 Ответить
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27.09.2020 17:18 Ответить
Зачем, ему здесь да и в Италии неплохо.
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27.09.2020 18:23 Ответить
звісно полєтєл рятувати)) тільки не відомо куди)))
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27.09.2020 22:20 Ответить
Он в Украине харчуется. Что ему родина
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28.09.2020 09:46 Ответить
********* нужно как втягивать в как можно бОльшее количество конфликтов. Пусть гробы идут в Астрахань, Питер и Новость.
Ненавижу этих скотов - везде им надо сунуть свое смердячее рашизмом жало
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27.09.2020 17:16 Ответить
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет.
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
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27.09.2020 17:17 Ответить
Поэтому то и Алиева вынудили поставить на себе крест.
Это для тех, кто вообще не понимает для чего, и почему, всё это происходит. Был Алиев- будет Алёшкин.
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27.09.2020 17:58 Ответить
нет, официально не признала.
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27.09.2020 22:29 Ответить
Алиев не увидел мир в глазах Пашиняна.
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27.09.2020 17:19 Ответить
Азербайджану удачи в освобождении своей территории от армянско-московских оккупантов.
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27.09.2020 17:20 Ответить
І знову правду видалили.
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27.09.2020 17:20 Ответить
Испуганный наступлением азербайджанской армии, Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян как можно скорее покинуть территорию оккупированного Карабаха и переселиться оттуда на территорию Армении.
"Прежде всего, руководствуясь ответственностью вашей же безопасности, рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении", - говорится в обращении Пашиняна.
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27.09.2020 17:26 Ответить
Пусть начинают с Ханкенди.
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27.09.2020 17:32 Ответить
Так би кацапи на сході України повернулись на історичну родіну кудись у Воркуту
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27.09.2020 17:58 Ответить
Погоди...с каких болтов Воркута кацапская...??? После развала рашки она нам еще пригодиться, как и Норильск...будем работать вахтовым методом вывозить сырье и вредные производства размещать...кацапам песто в глубинке под иваново
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27.09.2020 20:04 Ответить
Головне- не зупинятись та нікого не слухати.Зокрема,кацапів.Вперед,до повної перемоги!
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27.09.2020 17:26 Ответить
Не,зоернма кацапів, а кацапів в першу чергу.
Не вестись ни на какие договоры с кацапами. Обманут!
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28.09.2020 09:49 Ответить
а чего мирные переговоры не ведут?как наш зеЛеный упырь
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27.09.2020 17:30 Ответить
Україна це не Карабах..Рашці тільки дай привід і вона створить хаос в усій Європі ,на своє населення Кремлю наплювати,там сидить кримінал..Переговори потрібні,бо ОРДЛО нам зараз як чиряк непотрібний..
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27.09.2020 17:43 Ответить
Ты недолугий, рашка не может сотворить хаос в Европе на территории одной Украины как не может вести успешную войну против Штатов и блока НАТО, это знает каждый у кого в голове есть мозги а не то шо из сраки вылазит.
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27.09.2020 18:55 Ответить
Сам телепень...Україна це не Карабах..Україна велика країна,якщо буде відкрита війна,Європу так трясоне,що мало не покажеться..
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27.09.2020 19:00 Ответить
На мой взгляд, то, что происходит в Карабахе, должно было быть прикрытием вторжения в Украину. Учения совместно с НАТО этому воспрепятствовали, а операция прикрытия развивается по инерции. Это остановить очень сложно.
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27.09.2020 17:32 Ответить
чушь не лепи
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27.09.2020 17:42 Ответить
Я думаю подходящее время выбрали для освобождения. Дальше зима, карантины....
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27.09.2020 17:34 Ответить
Милли Меджлис на внеочередном заседании обсудил вопрос о введении военного положения на территории Азербайджана.
Парламент принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.
Данное решение будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.
МВД переданы полномочия об объявлении комендантского часа.
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27.09.2020 17:38 Ответить
Армянская церковь не признала наш Томос?
Вот и получайте меткую азербайджанскую пулю, тостозадые хачики!!!
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27.09.2020 17:48 Ответить
Армянская церковь не православная. Поэтому она не может признавать или не признавать Томос.
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27.09.2020 18:33 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь

Относится к группе дохалкидонских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Древневосточных православных церквей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C#cite_note-3 [3] .
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27.09.2020 21:47 Ответить
Христианских, но не православных. Армения первой в мире приняла христианство еще до Константинополя и Рима. Эта церковь всегда и сейчас отдельно от Константинополя и Рима, то есть от православия и от католицизма. И обряды у них свои.
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02.10.2020 10:02 Ответить
Древние восточные церкви
К Древним восточным церквям относятся:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Ассирийская церковь Востока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Древняя Ассирийская церковь Востока
И древневосточные православные:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Коптская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эфиопская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эритрейская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Сирийская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Маланкарская православная церковь
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02.10.2020 18:27 Ответить
Так у них какая-то особая церковь, вообще пофигу шо они там признают
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27.09.2020 18:57 Ответить
Они организовали свою церьков раньше раскола...но в данном случае это не имеет значения...имеет значение ее внешнея политика...
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27.09.2020 20:06 Ответить
Война - это всегда плохо, но посмотреть как опускают "славу рюзъге оружия" никогда не зазорно.
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27.09.2020 17:49 Ответить
Кацапские и Армянские оккупанты должны быть уничтожены в Карабахе
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27.09.2020 17:58 Ответить
Вот один эпизод нацизма армян при захватах азербайджанской территории.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/366-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ устроили в г.Ходжалы массовую резню мирных жителей.
Корреспондент газеты «Известия» Вадим Белых рассказывал«Время от времени в Агдам привозят обменянные на живых
заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится:
выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы…
Издевательствам предела нет.»Могила 62-летней Марузы Абышовой из Ходжалы на Аллее Шехидов
в БакуСвидетельство пилота вертолёта майора Леонида Кравца:«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался
обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на
земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: "Смотрите, там женщины и
дети". Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону. Потом
мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел
там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком.
Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».По данным американского журнала «Newsweek», многие были
убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены
лица.По мнению обозревателя журнала «Time» Джилл Смолоу,В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые
настаивают, что безвинные люди были убиты не специально, совсем не веритсяРоссийский телеоператор Юрий Романов описывает шестилетнюю
девочку-ходжалинку, глаза которой были выжжены сигаретными окурками.Хелен Уомак, журналист британской газеты «The Independent»,
сообщала с мест событий:Когда вечером во вторник я прибыла в Агдам, я видела 75
свежих могил на одном из кладбищ и четыре изувеченных трупа в мечети. В полевом
госпитале, устроенном в вагонах на железнодорожной станции, я также видела
женщин и детей с пулевыми ранениями.Журналист Фрэнсис Клайнс, находясь в Агдаме, приводил в «The
New York Times» свидетельство выжившего мальчика:«Они пришли в наш дом и сказали нам, бегите, либо сгорите
заживо», - рассказал Ахмед Мамедов, 11-летний беженец из Ходжалы, раненный в
руку. «Они ломали всё вокруг и бросили гранату, которая ранила моего старшего
брата и маму. Я видел, как Натаван Усубова погибла со своей матерью от другой
гранаты», - говорил он, имея в виду 4-летнюю девочку

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27.09.2020 18:10 Ответить
Правда на стороне Азербайджана !
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27.09.2020 18:16 Ответить
Интересно за кого болеет Аваков?)
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27.09.2020 18:47 Ответить
За свою итальянскую виллу.
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27.09.2020 19:07 Ответить
Класс. Алиев, получивший от папашки коммуняцкий трон по наследству, стал оплотом демократии

"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв - Цензор.НЕТ 5929

"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв - Цензор.НЕТ 5551
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27.09.2020 18:50 Ответить
Война и демократия в постсовке ну никак не совмещаются.
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27.09.2020 19:08 Ответить
Брежнев дивиться на губи,хоче присмоктатись
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27.09.2020 19:11 Ответить
кто сказал слово демократия ? поддерживаемые Турцией айзера пи..дячат поддерживаемых Россией армян . восстанавливают территориальную целостность государства . все . ни о какой демократии речь не идет
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27.09.2020 19:14 Ответить
Враг моего врага мой друг? Согласен. Ситуативная поддержка. Просто тошнит уже от - территориальная целостность, историческая справедливость, коренные народы..... Понимаю, что лох не мамонт..., но все же
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27.09.2020 19:35 Ответить
Мочите курносых любителей руссссского мира!
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27.09.2020 19:00 Ответить
Так вроде и тех и тех природа носами не обидела
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27.09.2020 19:12 Ответить
Аллах в помощь
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27.09.2020 19:26 Ответить
Якось звучить цинічно "за кого вболівати", але однозначно, що друг мого ворога, тобто Вірменія мені - недруг . Але скажіть, чи хтось радий бачити азербайджанців у наших містах ( на ринках ) ? Ті, що зустрічались мені запам'ятались своєю наглою поведінкою, і зверхнім ставленням до місцевого населення( мається на увазі в Україні) і т.п.
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27.09.2020 19:41 Ответить
Собрать шоблу и отправить на фронт )))) восстанавливать целостность азербайджана....
Кстати о птичках арендаторы холодильников турки, азеры на рознице
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27.09.2020 20:10 Ответить
Привелось некоторое время пожить
в Грузии в селении где проживали грузины, армяне , азербайджанцы, греки.
Так вот самыми заносчивыми были армяне, которые считали себя высшей рассой среди всех.
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28.09.2020 09:57 Ответить
Получите подкацапники пенделя!
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27.09.2020 19:56 Ответить
Давай Алиев!! даёшь ЕРЕВАН!!
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28.09.2020 13:32 Ответить
Украина и украинцы не в том состоянии чтобы резко оценивать отношения этих двух стран. А также событиями в Беларуси.
Давайте не отвлекаться и займемся своими проблемами.
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02.10.2020 10:10 Ответить
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