"Операция проходит успешно. Освобождены несколько населенных пунктов", - Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности, сообщил о переходе под контроль азербайджанских подразделений нескольких населенных пунктов в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нaqqin.az
Алиев отметил, что азербайджанская армия проводит контрнаступление.
"Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации президента и Министерству обороны поручено информировать граждан. Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врагам. В результате контрнаступления освобождены несколько населенных пунктов, находившихся под оккупацией. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ.
Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли", - заявил президент Азербайджана.
"Азербайджанский народ должен жить на своей земле. Изгнанные армянами люди хотят вернуться в свои родные дома", - добавил Алиев.
Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.
Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.
Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.
12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".
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а так да, наш стратегический союзник Турция давний союзник официального Баку. Того Баку который отлично понимает нашу ситуацию ибо анексии ихтамнетами територий схожи
Если боевые действия продлятся 3-7 дней, а уж если у Азербайджана что то получится, кацапы потребуют у Грузии коридор, а если нет то оккупацию Аджарии как минимум, Армянам здесь отведена роль мужественных смертников для имперских амбиций,
И сейчас можно наглядно увидеть, что лучше, старый совковый тиран, или молодая циничная вата, как в Армении так и в Белоруси,
Про це повідомляє Міноборони Азербайджану, пише oxu.az
"Командування азербайджанської армії також повідомляє, що з військовополоненими і цивільними полоненими поводитися будуть відповідно до вимог Женевської конвенції та іншими нормами міжнародного права.
У разі чинення опору кожна озброєна особа буде нами знешкоджена ", - відзначили в оборонному відомстві Азербайджану.
Ненавижу этих скотов - везде им надо сунуть свое смердячее рашизмом жало
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
Это для тех, кто вообще не понимает для чего, и почему, всё это происходит. Был Алиев- будет Алёшкин.
"Прежде всего, руководствуясь ответственностью вашей же безопасности, рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении", - говорится в обращении Пашиняна.
Не вестись ни на какие договоры с кацапами. Обманут!
Парламент принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.
Данное решение будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.
МВД переданы полномочия об объявлении комендантского часа.
Вот и получайте меткую азербайджанскую пулю, тостозадые хачики!!!
Относится к группе дохалкидонских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Древневосточных православных церквей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C#cite_note-3 [3] .
К Древним восточным церквям относятся:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Ассирийская церковь Востока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Древняя Ассирийская церковь Востока
И древневосточные православные:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Коптская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эфиопская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эритрейская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Сирийская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Маланкарская православная церковь
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/366-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ устроили в г.Ходжалы массовую резню мирных жителей.
Корреспондент газеты «Известия» Вадим Белых рассказывал«Время от времени в Агдам привозят обменянные на живых
заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится:
выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы…
Издевательствам предела нет.»Могила 62-летней Марузы Абышовой из Ходжалы на Аллее Шехидов
в БакуСвидетельство пилота вертолёта майора Леонида Кравца:«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался
обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на
земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: "Смотрите, там женщины и
дети". Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону. Потом
мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел
там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком.
Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».По данным американского журнала «Newsweek», многие были
убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены
лица.По мнению обозревателя журнала «Time» Джилл Смолоу,В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые
настаивают, что безвинные люди были убиты не специально, совсем не веритсяРоссийский телеоператор Юрий Романов описывает шестилетнюю
девочку-ходжалинку, глаза которой были выжжены сигаретными окурками.Хелен Уомак, журналист британской газеты «The Independent»,
сообщала с мест событий:Когда вечером во вторник я прибыла в Агдам, я видела 75
свежих могил на одном из кладбищ и четыре изувеченных трупа в мечети. В полевом
госпитале, устроенном в вагонах на железнодорожной станции, я также видела
женщин и детей с пулевыми ранениями.Журналист Фрэнсис Клайнс, находясь в Агдаме, приводил в «The
New York Times» свидетельство выжившего мальчика:«Они пришли в наш дом и сказали нам, бегите, либо сгорите
заживо», - рассказал Ахмед Мамедов, 11-летний беженец из Ходжалы, раненный в
руку. «Они ломали всё вокруг и бросили гранату, которая ранила моего старшего
брата и маму. Я видел, как Натаван Усубова погибла со своей матерью от другой
гранаты», - говорил он, имея в виду 4-летнюю девочку
Кстати о птичках арендаторы холодильников турки, азеры на рознице
в Грузии в селении где проживали грузины, армяне , азербайджанцы, греки.
Так вот самыми заносчивыми были армяне, которые считали себя высшей рассой среди всех.
Давайте не отвлекаться и займемся своими проблемами.