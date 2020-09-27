"Операция проходит успешно. Освобождены несколько населенных пунктов", - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на заседании Совета безопасности, сообщил о переходе под контроль азербайджанских подразделений нескольких населенных пунктов в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Нaqqin.az

Алиев отметил, что азербайджанская армия проводит контрнаступление.

"Могу сказать, что операция проходит успешно. Администрации президента и Министерству обороны поручено информировать граждан. Могу сказать, что в результате успешной операции нанесен большой урон вооруженным силам врагам. В результате контрнаступления освобождены несколько населенных пунктов, находившихся под оккупацией. В связи с этим поздравляю азербайджанский народ.

Посмотрите на руины Агдама и Физули. Посмотрите на разрушенные мечети. Все это совершили армянские палачи. Правда на нашей стороне, сделаем все возможное, чтобы вернуть вас на родные земли", - заявил президент Азербайджана.

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"Азербайджанский народ должен жить на своей земле. Изгнанные армянами люди хотят вернуться в свои родные дома", - добавил Алиев.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

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