"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв
Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на засіданні Ради безпеки, повідомив про перехід під контроль азербайджанських підрозділів кількох населених пунктів у Нагірному Карабасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нaqqin.az
Алієв зазначив, що азербайджанська армія проводить контрнаступ.
"Можу сказати, що операція відбувається успішно. Адміністрації президента і Міністерству оборони доручено інформувати громадян. Можу сказати, що в результаті успішної операції завдано великої шкоди збройним силам ворогам. В результаті контрнаступу звільнені кілька населених пунктів, які перебували під окупацією. У зв'язку з цим вітаю азербайджанський народ.
Подивіться на руїни Агдама і Фізулі. Подивіться на зруйновані мечеті. Все це зробили вірменські кати. Правда на нашому боці, зробимо все можливе, щоб повернути вас на рідні землі", - заявив президент Азербайджану.
"Азербайджанський народ має жити на своїй землі. Вигнані вірменами люди хочуть повернутися до своїх рідних домівок", - додав Алієв.
Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.
Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.
Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а так да, наш стратегический союзник Турция давний союзник официального Баку. Того Баку который отлично понимает нашу ситуацию ибо анексии ихтамнетами територий схожи
Если боевые действия продлятся 3-7 дней, а уж если у Азербайджана что то получится, кацапы потребуют у Грузии коридор, а если нет то оккупацию Аджарии как минимум, Армянам здесь отведена роль мужественных смертников для имперских амбиций,
И сейчас можно наглядно увидеть, что лучше, старый совковый тиран, или молодая циничная вата, как в Армении так и в Белоруси,
Про це повідомляє Міноборони Азербайджану, пише oxu.az
"Командування азербайджанської армії також повідомляє, що з військовополоненими і цивільними полоненими поводитися будуть відповідно до вимог Женевської конвенції та іншими нормами міжнародного права.
У разі чинення опору кожна озброєна особа буде нами знешкоджена ", - відзначили в оборонному відомстві Азербайджану.
Ненавижу этих скотов - везде им надо сунуть свое смердячее рашизмом жало
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
Это для тех, кто вообще не понимает для чего, и почему, всё это происходит. Был Алиев- будет Алёшкин.
"Прежде всего, руководствуясь ответственностью вашей же безопасности, рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении", - говорится в обращении Пашиняна.
Не вестись ни на какие договоры с кацапами. Обманут!
Парламент принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.
Данное решение будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.
МВД переданы полномочия об объявлении комендантского часа.
Вот и получайте меткую азербайджанскую пулю, тостозадые хачики!!!
Относится к группе дохалкидонских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Древневосточных православных церквей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C#cite_note-3 [3] .
К Древним восточным церквям относятся:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Ассирийская церковь Востока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Древняя Ассирийская церковь Востока
И древневосточные православные:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Коптская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эфиопская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эритрейская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Сирийская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Маланкарская православная церковь
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/366-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ устроили в г.Ходжалы массовую резню мирных жителей.
Корреспондент газеты «Известия» Вадим Белых рассказывал«Время от времени в Агдам привозят обменянные на живых
заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится:
выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы…
Издевательствам предела нет.»Могила 62-летней Марузы Абышовой из Ходжалы на Аллее Шехидов
в БакуСвидетельство пилота вертолёта майора Леонида Кравца:«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался
обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на
земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: "Смотрите, там женщины и
дети". Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону. Потом
мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел
там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком.
Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».По данным американского журнала «Newsweek», многие были
убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены
лица.По мнению обозревателя журнала «Time» Джилл Смолоу,В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые
настаивают, что безвинные люди были убиты не специально, совсем не веритсяРоссийский телеоператор Юрий Романов описывает шестилетнюю
девочку-ходжалинку, глаза которой были выжжены сигаретными окурками.Хелен Уомак, журналист британской газеты «The Independent»,
сообщала с мест событий:Когда вечером во вторник я прибыла в Агдам, я видела 75
свежих могил на одном из кладбищ и четыре изувеченных трупа в мечети. В полевом
госпитале, устроенном в вагонах на железнодорожной станции, я также видела
женщин и детей с пулевыми ранениями.Журналист Фрэнсис Клайнс, находясь в Агдаме, приводил в «The
New York Times» свидетельство выжившего мальчика:«Они пришли в наш дом и сказали нам, бегите, либо сгорите
заживо», - рассказал Ахмед Мамедов, 11-летний беженец из Ходжалы, раненный в
руку. «Они ломали всё вокруг и бросили гранату, которая ранила моего старшего
брата и маму. Я видел, как Натаван Усубова погибла со своей матерью от другой
гранаты», - говорил он, имея в виду 4-летнюю девочку
Кстати о птичках арендаторы холодильников турки, азеры на рознице
в Грузии в селении где проживали грузины, армяне , азербайджанцы, греки.
Так вот самыми заносчивыми были армяне, которые считали себя высшей рассой среди всех.
Давайте не отвлекаться и займемся своими проблемами.