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Новини Агресія Росії проти України
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"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв, виступаючи на засіданні Ради безпеки, повідомив про перехід під контроль азербайджанських підрозділів кількох населених пунктів у Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нaqqin.az

Алієв зазначив, що азербайджанська армія проводить контрнаступ.

"Можу сказати, що операція відбувається успішно. Адміністрації президента і Міністерству оборони доручено інформувати громадян. Можу сказати, що в результаті успішної операції завдано великої шкоди збройним силам ворогам. В результаті контрнаступу звільнені кілька населених пунктів, які перебували під окупацією. У зв'язку з цим вітаю азербайджанський народ.

Подивіться на руїни Агдама і Фізулі. Подивіться на зруйновані мечеті. Все це зробили вірменські кати. Правда на нашому боці, зробимо все можливе, щоб повернути вас на рідні землі", - заявив президент Азербайджану.

"Азербайджанський народ має жити на своїй землі. Вигнані вірменами люди хочуть повернутися до своїх рідних домівок", - додав Алієв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війна в Карабасі: Удар безпілотників Азербайджану по системах ППО ЗС Вірменії. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Алієв Ільхам (153) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+68
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет.
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
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27.09.2020 17:17
+44
У вас был президент, но вы захотели клоуна!
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27.09.2020 16:47
+40
Азербайджану удачи в освобождении своей территории от армянско-московских оккупантов.
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27.09.2020 17:20
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Спасибо за подсказку для тех, кто сомневается чью сторону принять!
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28.09.2020 09:44 Відповісти
Армения как и Белорусь дефакто не является субьектом международной политики, увы Украина при зеленых тоже начала трансформацию в обьект(
а так да, наш стратегический союзник Турция давний союзник официального Баку. Того Баку который отлично понимает нашу ситуацию ибо анексии ихтамнетами територий схожи
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28.09.2020 13:04 Відповісти
РЕСПЕКТ АЛИЕВУ! АЛЛАХ В ПОМОЩЬ!
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27.09.2020 17:00 Відповісти
Министр обороны Турции ****** Акар заявил, что https://twitter.com/hashtag/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F?src=hashtag_click #Турция готова до последнего поддерживать https://twitter.com/hashtag/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD?src=hashtag_click #Азербайджан по обеспечению территориальной целостности страны
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27.09.2020 17:04 Відповісти
Физулинский район отвоевали
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27.09.2020 17:05 Відповісти
Где то год назад я здесь замечал, что для маленькой но замечательной войны на границах Империи, слабое место по прежнему остается Грузия,
Если боевые действия продлятся 3-7 дней, а уж если у Азербайджана что то получится, кацапы потребуют у Грузии коридор, а если нет то оккупацию Аджарии как минимум, Армянам здесь отведена роль мужественных смертников для имперских амбиций,
И сейчас можно наглядно увидеть, что лучше, старый совковый тиран, или молодая циничная вата, как в Армении так и в Белоруси,
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27.09.2020 17:08 Відповісти
Заноза в сраку сРашке. Понятно, что гибнут люди, но лучше уж они чем мы
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27.09.2020 17:08 Відповісти
Щоб уникнути повного руйнування гарнізону збройних сил Вірменії в населеному пункті Агдере і зростання бойових втрат військове командування Азербайджану запропонувало дислокованому на цьому напрямку вірменському командуванню припинити опір, скласти зброю і здатися

Про це повідомляє Міноборони Азербайджану, пише oxu.az

"Командування азербайджанської армії також повідомляє, що з військовополоненими і цивільними полоненими поводитися будуть відповідно до вимог Женевської конвенції та іншими нормами міжнародного права.

У разі чинення опору кожна озброєна особа буде нами знешкоджена ", - відзначили в оборонному відомстві Азербайджану.
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27.09.2020 17:12 Відповісти
Не слежу за новостями, может мне кто-нибудь сказать: министр мвд арсен аваакян уже полетел спасать свою историческую родину?
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27.09.2020 17:13 Відповісти
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27.09.2020 17:18 Відповісти
Зачем, ему здесь да и в Италии неплохо.
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27.09.2020 18:23 Відповісти
звісно полєтєл рятувати)) тільки не відомо куди)))
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27.09.2020 22:20 Відповісти
Он в Украине харчуется. Что ему родина
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28.09.2020 09:46 Відповісти
********* нужно как втягивать в как можно бОльшее количество конфликтов. Пусть гробы идут в Астрахань, Питер и Новость.
Ненавижу этих скотов - везде им надо сунуть свое смердячее рашизмом жало
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27.09.2020 17:16 Відповісти
Армения признала Крым кацапским, Азербайджан - нет.
Это для тех, кто не знает, за кого болеть !!
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27.09.2020 17:17 Відповісти
Поэтому то и Алиева вынудили поставить на себе крест.
Это для тех, кто вообще не понимает для чего, и почему, всё это происходит. Был Алиев- будет Алёшкин.
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27.09.2020 17:58 Відповісти
нет, официально не признала.
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27.09.2020 22:29 Відповісти
Алиев не увидел мир в глазах Пашиняна.
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27.09.2020 17:19 Відповісти
Азербайджану удачи в освобождении своей территории от армянско-московских оккупантов.
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27.09.2020 17:20 Відповісти
І знову правду видалили.
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27.09.2020 17:20 Відповісти
Испуганный наступлением азербайджанской армии, Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал армян как можно скорее покинуть территорию оккупированного Карабаха и переселиться оттуда на территорию Армении.
"Прежде всего, руководствуясь ответственностью вашей же безопасности, рекомендую немедленно покинуть города и посёлки, в которых вы проживаете и переселиться на территорию Армении", - говорится в обращении Пашиняна.
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27.09.2020 17:26 Відповісти
Пусть начинают с Ханкенди.
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27.09.2020 17:32 Відповісти
Так би кацапи на сході України повернулись на історичну родіну кудись у Воркуту
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27.09.2020 17:58 Відповісти
Погоди...с каких болтов Воркута кацапская...??? После развала рашки она нам еще пригодиться, как и Норильск...будем работать вахтовым методом вывозить сырье и вредные производства размещать...кацапам песто в глубинке под иваново
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27.09.2020 20:04 Відповісти
Головне- не зупинятись та нікого не слухати.Зокрема,кацапів.Вперед,до повної перемоги!
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27.09.2020 17:26 Відповісти
Не,зоернма кацапів, а кацапів в першу чергу.
Не вестись ни на какие договоры с кацапами. Обманут!
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28.09.2020 09:49 Відповісти
а чего мирные переговоры не ведут?как наш зеЛеный упырь
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27.09.2020 17:30 Відповісти
Україна це не Карабах..Рашці тільки дай привід і вона створить хаос в усій Європі ,на своє населення Кремлю наплювати,там сидить кримінал..Переговори потрібні,бо ОРДЛО нам зараз як чиряк непотрібний..
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27.09.2020 17:43 Відповісти
Ты недолугий, рашка не может сотворить хаос в Европе на территории одной Украины как не может вести успешную войну против Штатов и блока НАТО, это знает каждый у кого в голове есть мозги а не то шо из сраки вылазит.
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27.09.2020 18:55 Відповісти
Сам телепень...Україна це не Карабах..Україна велика країна,якщо буде відкрита війна,Європу так трясоне,що мало не покажеться..
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27.09.2020 19:00 Відповісти
На мой взгляд, то, что происходит в Карабахе, должно было быть прикрытием вторжения в Украину. Учения совместно с НАТО этому воспрепятствовали, а операция прикрытия развивается по инерции. Это остановить очень сложно.
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27.09.2020 17:32 Відповісти
чушь не лепи
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27.09.2020 17:42 Відповісти
Я думаю подходящее время выбрали для освобождения. Дальше зима, карантины....
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27.09.2020 17:34 Відповісти
Милли Меджлис на внеочередном заседании обсудил вопрос о введении военного положения на территории Азербайджана.
Парламент принял решение о введении военного положения в ряде городов и районов.
Данное решение будет утверждено президентом страны в течение 48 часов.
МВД переданы полномочия об объявлении комендантского часа.
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27.09.2020 17:38 Відповісти
Армянская церковь не признала наш Томос?
Вот и получайте меткую азербайджанскую пулю, тостозадые хачики!!!
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27.09.2020 17:48 Відповісти
Армянская церковь не православная. Поэтому она не может признавать или не признавать Томос.
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27.09.2020 18:33 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь

Относится к группе дохалкидонских https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B8 Древневосточных православных церквей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C#cite_note-3 [3] .
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27.09.2020 21:47 Відповісти
Христианских, но не православных. Армения первой в мире приняла христианство еще до Константинополя и Рима. Эта церковь всегда и сейчас отдельно от Константинополя и Рима, то есть от православия и от католицизма. И обряды у них свои.
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02.10.2020 10:02 Відповісти
Древние восточные церкви
К Древним восточным церквям относятся:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Ассирийская церковь Востока
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0 Древняя Ассирийская церковь Востока
И древневосточные православные:https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Армянская апостольская церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Коптская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эфиопская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Эритрейская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Сирийская православная церковь
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C Маланкарская православная церковь
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02.10.2020 18:27 Відповісти
Так у них какая-то особая церковь, вообще пофигу шо они там признают
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27.09.2020 18:57 Відповісти
Они организовали свою церьков раньше раскола...но в данном случае это не имеет значения...имеет значение ее внешнея политика...
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27.09.2020 20:06 Відповісти
Война - это всегда плохо, но посмотреть как опускают "славу рюзъге оружия" никогда не зазорно.
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27.09.2020 17:49 Відповісти
Кацапские и Армянские оккупанты должны быть уничтожены в Карабахе
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27.09.2020 17:58 Відповісти
Вот один эпизод нацизма армян при захватах азербайджанской территории.
В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооружённые формирования, при участии некоторых военнослужащих https://ru.wikipedia.org/wiki/366-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA 366-го гвардейского мотострелкового полка Объединённых сил СНГ устроили в г.Ходжалы массовую резню мирных жителей.
Корреспондент газеты «Известия» Вадим Белых рассказывал«Время от времени в Агдам привозят обменянные на живых
заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится:
выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы…
Издевательствам предела нет.»Могила 62-летней Марузы Абышовой из Ходжалы на Аллее Шехидов
в БакуСвидетельство пилота вертолёта майора Леонида Кравца:«26 февраля я вывозил из Степанакерта раненых и возвращался
обратно через Аскеранские ворота. В глаза бросились какие-то яркие пятна на
земле. Снизился, и тут мой бортмеханик закричал: "Смотрите, там женщины и
дети". Да я и сам уже видел около двухсот убитых, разбросанных по склону. Потом
мы летали, чтобы забрать трупы. С нами был местный капитан милиции. Он увидел
там своего четырёхлетнего сына с раздробленным черепом и тронулся рассудком.
Изувеченные тела женщин, детей и стариков я видел повсюду».По данным американского журнала «Newsweek», многие были
убиты с близкого расстояния при попытке бежать, у некоторых были обезображены
лица.По мнению обозревателя журнала «Time» Джилл Смолоу,В простое объяснение, данное нападающими армянами, которые
настаивают, что безвинные люди были убиты не специально, совсем не веритсяРоссийский телеоператор Юрий Романов описывает шестилетнюю
девочку-ходжалинку, глаза которой были выжжены сигаретными окурками.Хелен Уомак, журналист британской газеты «The Independent»,
сообщала с мест событий:Когда вечером во вторник я прибыла в Агдам, я видела 75
свежих могил на одном из кладбищ и четыре изувеченных трупа в мечети. В полевом
госпитале, устроенном в вагонах на железнодорожной станции, я также видела
женщин и детей с пулевыми ранениями.Журналист Фрэнсис Клайнс, находясь в Агдаме, приводил в «The
New York Times» свидетельство выжившего мальчика:«Они пришли в наш дом и сказали нам, бегите, либо сгорите
заживо», - рассказал Ахмед Мамедов, 11-летний беженец из Ходжалы, раненный в
руку. «Они ломали всё вокруг и бросили гранату, которая ранила моего старшего
брата и маму. Я видел, как Натаван Усубова погибла со своей матерью от другой
гранаты», - говорил он, имея в виду 4-летнюю девочку

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27.09.2020 18:10 Відповісти
Правда на стороне Азербайджана !
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27.09.2020 18:16 Відповісти
Интересно за кого болеет Аваков?)
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27.09.2020 18:47 Відповісти
За свою итальянскую виллу.
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27.09.2020 19:07 Відповісти
Класс. Алиев, получивший от папашки коммуняцкий трон по наследству, стал оплотом демократии

"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв - Цензор.НЕТ 5929

"Операція відбувається успішно. Звільнено кілька населених пунктів", - Алієв - Цензор.НЕТ 5551
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27.09.2020 18:50 Відповісти
Война и демократия в постсовке ну никак не совмещаются.
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27.09.2020 19:08 Відповісти
Брежнев дивиться на губи,хоче присмоктатись
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27.09.2020 19:11 Відповісти
кто сказал слово демократия ? поддерживаемые Турцией айзера пи..дячат поддерживаемых Россией армян . восстанавливают территориальную целостность государства . все . ни о какой демократии речь не идет
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27.09.2020 19:14 Відповісти
Враг моего врага мой друг? Согласен. Ситуативная поддержка. Просто тошнит уже от - территориальная целостность, историческая справедливость, коренные народы..... Понимаю, что лох не мамонт..., но все же
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27.09.2020 19:35 Відповісти
Мочите курносых любителей руссссского мира!
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27.09.2020 19:00 Відповісти
Так вроде и тех и тех природа носами не обидела
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27.09.2020 19:12 Відповісти
Аллах в помощь
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27.09.2020 19:26 Відповісти
Якось звучить цинічно "за кого вболівати", але однозначно, що друг мого ворога, тобто Вірменія мені - недруг . Але скажіть, чи хтось радий бачити азербайджанців у наших містах ( на ринках ) ? Ті, що зустрічались мені запам'ятались своєю наглою поведінкою, і зверхнім ставленням до місцевого населення( мається на увазі в Україні) і т.п.
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27.09.2020 19:41 Відповісти
Собрать шоблу и отправить на фронт )))) восстанавливать целостность азербайджана....
Кстати о птичках арендаторы холодильников турки, азеры на рознице
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27.09.2020 20:10 Відповісти
Привелось некоторое время пожить
в Грузии в селении где проживали грузины, армяне , азербайджанцы, греки.
Так вот самыми заносчивыми были армяне, которые считали себя высшей рассой среди всех.
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28.09.2020 09:57 Відповісти
Получите подкацапники пенделя!
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27.09.2020 19:56 Відповісти
Давай Алиев!! даёшь ЕРЕВАН!!
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28.09.2020 13:32 Відповісти
Украина и украинцы не в том состоянии чтобы резко оценивать отношения этих двух стран. А также событиями в Беларуси.
Давайте не отвлекаться и займемся своими проблемами.
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02.10.2020 10:10 Відповісти
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