На всій лінії зіткнення у Карабасі тривають бої, - прем'єр Вірменії Пашинян

Обстановка в зоні карабаського конфлікту залишається напруженою, на всій лінії зіткнення тривають бої.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Армія оборони Нагірного Карабаху по всій протяжності лінії зіткнення, зокрема, на півночі, північному сході і південному сході веде бої. Ситуація напружена. Є жертви як серед військовослужбовців, так і цивільного населення", - сказав Пашинян на спеціальному засіданні парламенту в неділю.

За його словами, ситуація постійно розвивається. "Наші військові кажуть, що ситуація напружена, але остаточну оцінку давати поки рано", - зазначив Пашинян.

Прем'єр Вірменії повідомив, що завдані удари по столиці Степанакерт, іншим населеним пунктам в Карабасі.

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"Армія оборони виконує завдання щодо припинення агресії Азербайджану", - сказав Пашинян.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".