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На всій лінії зіткнення у Карабасі тривають бої, - прем'єр Вірменії Пашинян

На всій лінії зіткнення у Карабасі тривають бої, - прем'єр Вірменії Пашинян

Обстановка в зоні карабаського конфлікту залишається напруженою, на всій лінії зіткнення тривають бої.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Армія оборони Нагірного Карабаху по всій протяжності лінії зіткнення, зокрема, на півночі, північному сході і південному сході веде бої. Ситуація напружена. Є жертви як серед військовослужбовців, так і цивільного населення", - сказав Пашинян на спеціальному засіданні парламенту в неділю.

За його словами, ситуація постійно розвивається. "Наші військові кажуть, що ситуація напружена, але остаточну оцінку давати поки рано", - зазначив Пашинян.

Прем'єр Вірменії повідомив, що завдані удари по столиці Степанакерт, іншим населеним пунктам в Карабасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війна в Карабасі: Удар безпілотників Азербайджану по системах ППО ЗС Вірменії. ВIДЕО

"Армія оборони виконує завдання щодо припинення агресії Азербайджану", - сказав Пашинян.

Раніше повідомлялося, що Азербайджан і Вірменія відновили бойові дії. Згодом Міністерство оборони Вірменії оприлюднило кадри знищення азербайджанських танків і кадри знищення військової техніки Азербайджану.

Тим часом у Вірменії було оголошено військовий стан і загальну мобілізацію. А президент Азербайджану Алієв заявив, що військова операція в Карабасі є відповіддю на артилерійський обстріл із боку Вірменії.

Нагадаємо, невизнана "Нагірно-Карабаська Республіка" розташована на південному заході Азербайджану, влада країни вважає її окупованою територією. У 1994-му після шести років війни був підписаний Бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. На лінії зіткнення час від часу спалахують конфлікти. 12 липня 2020 року на кордоні Вірменії та Азербайджану почалися бої: Баку звинувачує вірменську сторону в порушенні режиму припинення вогню, а Єреван - азербайджанську в перетині кордону "без видимих ​​причин". Під час збройних сутичок підтверджено загибель 13 військових, серед них - генерал-майор Полад Хашимов і п'ять офіцерів. 15 червня у Баку відбувся мітинг із закликом почати війну з Вірменією. 20 вересня президент Азербайджану звинуватив Вірменію в підготовці до "нової великої війни".

Азербайджан (858) Вірменія (738) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+65
Нечего было оккупировать азербайджанские земли а потом нить что вас обижают.
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27.09.2020 17:33
+62
Победы Азербайджану На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян - Цензор.НЕТ 3233
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27.09.2020 17:35
+55
Так здавайся бородатая обезьяна. Падай на пол и расставляй ноги как ето ты делаешь перед ******.
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27.09.2020 17:33
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це війна двох диктаторів.шкода вірмен.
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27.09.2020 18:53 Відповісти
Проблема еще в том, что Турки после 1915 армян за людей не считают, и договариваться не будут. Для турка армянин - недочеловек и подлежит уничтожению. Такая вот хорошая страна, входящая в НАТО.
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27.09.2020 19:21 Відповісти
Если армяне такие святые, то почему оккупировали чужую землю?
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27.09.2020 19:43 Відповісти
Тут наверное турки правы, судя по резне, устроенной армянами в г. Хаджалы в 1992 году./выжигание сигаретами глаз, отрезание живым ушей и носов в основном женщинам и детям и далее по списку/ депортацией миллионов азербайджанцев с родных мест и заселения оккупированных территорий армянами. Напоминает Чечню, Грузию, Сирию и Украину.
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27.09.2020 20:20 Відповісти
Вы думаете,что многие знают о той трагедии в Ходжалы? Это Сумгаит у всех был на слуху, а когда говоришь, что зачинщиком беспорядков был армянин не верят, пока в нос не сунешь документальное подтверждение материалов суда.
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27.09.2020 21:47 Відповісти
Тусик с путинским интерфаксом опять врёт,нет в Карабахе никакой линии соприкосновения,армяшки,при помощи засрашки, глубоко вклинились в территорию Азербайджана и оккупируют помимо Карабаха все прилегающие к Карабаху районы.
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27.09.2020 19:21 Відповісти
ари щурячі підлабузники расєї як і білорасєяни...
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27.09.2020 19:41 Відповісти
Можно не сомневаться, что режиссируется конфликт из кремля.
Зато можно отвлечься от прокола с Навальным, от санкций, и прочих заморочек
и заняться традиционной ловлей рыбки в мутной водичке.
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27.09.2020 19:55 Відповісти
Между прочим, еще когда мэром Москвы был Лужков, он официально заявлял, что в Москве проживает 1 млн. азербайжанцев.
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27.09.2020 21:46 Відповісти
Ну шо писдецЬ армянАм пришел? Подождем...
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27.09.2020 22:30 Відповісти
Мая мама варит кофе...
Падаждем... маю мать?
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28.09.2020 00:57 Відповісти
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