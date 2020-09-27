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На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян

На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян

Обстановка в зоне карабахского конфликта остается напряженной, на всей линии соприкосновения идут бои.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Армия обороны Нагорного Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения, в частности, на севере, северо-востоке и юго-востоке ведет бои. Ситуация напряженная. Есть жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения", - сказал Пашинян на специальном заседании парламента в воскресенье.

По его словам, ситуация постоянно развивается. "Наши военные говорят, что ситуация напряженная, но окончательную оценку давать пока рано", - отметил Пашинян.

Премьер Армении сообщил, что нанесены удары по столице Степанакерту, другим населенным пунктам в Карабахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

"Армия обороны выполняет задачу по пресечению агрессии Азербайджана", - сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО

Автор: 

Азербайджан (794) Армения (829) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+65
Нечего было оккупировать азербайджанские земли а потом нить что вас обижают.
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27.09.2020 17:33
+62
Победы Азербайджану На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян - Цензор.НЕТ 3233
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27.09.2020 17:35
+55
Так здавайся бородатая обезьяна. Падай на пол и расставляй ноги как ето ты делаешь перед ******.
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27.09.2020 17:33
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Страница 3 из 3
це війна двох диктаторів.шкода вірмен.
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27.09.2020 18:53 Ответить
Проблема еще в том, что Турки после 1915 армян за людей не считают, и договариваться не будут. Для турка армянин - недочеловек и подлежит уничтожению. Такая вот хорошая страна, входящая в НАТО.
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27.09.2020 19:21 Ответить
Если армяне такие святые, то почему оккупировали чужую землю?
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27.09.2020 19:43 Ответить
Тут наверное турки правы, судя по резне, устроенной армянами в г. Хаджалы в 1992 году./выжигание сигаретами глаз, отрезание живым ушей и носов в основном женщинам и детям и далее по списку/ депортацией миллионов азербайджанцев с родных мест и заселения оккупированных территорий армянами. Напоминает Чечню, Грузию, Сирию и Украину.
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27.09.2020 20:20 Ответить
Вы думаете,что многие знают о той трагедии в Ходжалы? Это Сумгаит у всех был на слуху, а когда говоришь, что зачинщиком беспорядков был армянин не верят, пока в нос не сунешь документальное подтверждение материалов суда.
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27.09.2020 21:47 Ответить
Тусик с путинским интерфаксом опять врёт,нет в Карабахе никакой линии соприкосновения,армяшки,при помощи засрашки, глубоко вклинились в территорию Азербайджана и оккупируют помимо Карабаха все прилегающие к Карабаху районы.
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27.09.2020 19:21 Ответить
ари щурячі підлабузники расєї як і білорасєяни...
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27.09.2020 19:41 Ответить
Можно не сомневаться, что режиссируется конфликт из кремля.
Зато можно отвлечься от прокола с Навальным, от санкций, и прочих заморочек
и заняться традиционной ловлей рыбки в мутной водичке.
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27.09.2020 19:55 Ответить
Между прочим, еще когда мэром Москвы был Лужков, он официально заявлял, что в Москве проживает 1 млн. азербайжанцев.
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27.09.2020 21:46 Ответить
Ну шо писдецЬ армянАм пришел? Подождем...
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27.09.2020 22:30 Ответить
Мая мама варит кофе...
Падаждем... маю мать?
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28.09.2020 00:57 Ответить
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