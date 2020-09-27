На всей линии соприкосновения в Карабахе идут бои, - премьер Армении Пашинян

Обстановка в зоне карабахского конфликта остается напряженной, на всей линии соприкосновения идут бои.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Армия обороны Нагорного Карабаха по всей протяженности линии соприкосновения, в частности, на севере, северо-востоке и юго-востоке ведет бои. Ситуация напряженная. Есть жертвы как среди военнослужащих, так и гражданского населения", - сказал Пашинян на специальном заседании парламента в воскресенье.

По его словам, ситуация постоянно развивается. "Наши военные говорят, что ситуация напряженная, но окончательную оценку давать пока рано", - отметил Пашинян.

Премьер Армении сообщил, что нанесены удары по столице Степанакерту, другим населенным пунктам в Карабахе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Армении объявлено военное положение и общая мобилизация, - Пашинян

"Армия обороны выполняет задачу по пресечению агрессии Азербайджана", - сказал Пашинян.

Ранее сообщалось, что Азербайджан и Армения возобновили боевые действия. Позже Минобороны Армении обнародовало кадры уничтожения азербайджанских танков и кадры уничтожения военной техники Азербайджана.

Тем временем, в Армении было объявлено военное положение и общая мобилизация. А президент Азербайджана Алиев заявил, что военная операция в Карабахе является ответом на артиллерийский обстрел со стороны Армении.

Напомним, непризнанная "Нагорно-Карабахская республика" находится на юго-западе Азербайджана: официальный Баку считает ее оккупированной территорией. В 1994-м после шести лет войны был подписан Бишкекский протокол, по которому Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. На линии столкновения время от времени вспыхивают конфликты.

12 июля 2020 г. на границе Армении и Азербайджана начались бои: Баку обвинил армянскую сторону в нарушении режима прекращения огня, а Ереван – азербайджанскую в пересечении границы "без видимых причин". Во время вооруженных столкновений подтверждена гибель 13 военных, среди них генерал-майор Полад Хашимов и пять офицеров. 15 июня в Баку прошел митинг с призывом начать войну с Арменией. 20 сентября президент Азербайджана обвинил Армению в подготовке к "новой большой войне".

Также смотрите: Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан заявил о взятии под свой контроль шести поселков. Армения опровергает. ВИДЕО