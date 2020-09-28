В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет
Исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в пресс-службе Минобразования.
"Доходы учителей уже выросли с 1 сентября на 5,8%. В связи с повышением заработной платы с 1 января доходы увеличатся еще на 20%, с 1 июля - еще на 8%. То есть в течение 2021 года зарплаты педагогов по сравнению с августом 2020 года увеличатся почти на 30%", - сообщил Шкарлет.
Руководитель министерства высказал обеспокоенность низким уровнем зарплаты педагогов.
"Зарплата учителей и не только учителей, но и педагогов дошкольного, школьного, профессионально-технического, профессионального перед высшими, высшего образования, мастеров производственного обучения, научных работников в части формирования доходов педагогов системно, 29 лет, так и не изменились. Хотя были определенные сдвиги в вопросах некоторых надбавок и доплат. Сегодня мы пытаемся это изменить", - добавил Шкарлет.
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Але тоді треба змінювати систему освіти. В ній на одного вчителя буде не 7 учнів як зараз. А десь 50-70. Відповідно і вчителів повинно бути в 8-10 разів менше
но тут 73% (включая "УЧИТЕЛЕЙ") выбрали шмарклю и шмаркля с гончаруком повышение - отменили..
теперь, перед ВЫБОРАМИ, обещают 30% "к осени 2021".. т.е. - когда-нибудь
Педагогов уважаю, но не слипнется?
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області 6 липня без тендеру уклало угоду з ФОП Володимир Олександрович Зеленський на виготовлення наліпок "Велике будівництво" на 7 650 гривень.
Джерело: http://nashigroshi.org/2020/09/28/volodymyru-zelens-komu-zaplatyly-7-650-hryven-za-nalipky-velyke-budivnytstvo/?fbclid=IwAR2sLBQgsB0hFapKTS9GJUyqlWK14qzsLZyvErp9x3Ggn-qMwUgTR8D5QIs "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"
Деталі: Повідомляється, що 5 сотень наліпок формату А5 коштували по 10 гривень, однак наліпка формату 2000мм х 3000мм обійшлась у 2 650 гривень.
ФОП Володимир Олександрович Зеленський з Харківської області є повним однофамільцем президента України. Відзначається, що цей дрібний підприємець регулярно отримує незначні підряди на поставки канцтоварів.
Задовбали "політики", які вихваляються майбутніми досягненнями.
Ще треба рік прожить з такими "рукавадителями"!
О Всесвіте!!!
А іще ж терпіти оце 73% непорозуміння 3,5 роки, не вистачить сил!!!