Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"Доходи вчителів вже виросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня - ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%", - повідомив Шкарлет.

Керівник міністерства висловив стурбованість низьким рівнем зарплати педагогів.

"Зарплата вчителів і не тільки вчителів, але і педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, професійної перед вищою, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників в частині формування доходів педагогів системно, 29 років, так і не змінилися. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат. Сьогодні ми намагаємося це змінити", - додав Шкарлет.

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