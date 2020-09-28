Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет
Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.
"Доходи вчителів вже виросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня - ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%", - повідомив Шкарлет.
Керівник міністерства висловив стурбованість низьким рівнем зарплати педагогів.
"Зарплата вчителів і не тільки вчителів, але і педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, професійної перед вищою, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників в частині формування доходів педагогів системно, 29 років, так і не змінилися. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат. Сьогодні ми намагаємося це змінити", - додав Шкарлет.
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Але тоді треба змінювати систему освіти. В ній на одного вчителя буде не 7 учнів як зараз. А десь 50-70. Відповідно і вчителів повинно бути в 8-10 разів менше
но тут 73% (включая "УЧИТЕЛЕЙ") выбрали шмарклю и шмаркля с гончаруком повышение - отменили..
теперь, перед ВЫБОРАМИ, обещают 30% "к осени 2021".. т.е. - когда-нибудь
Педагогов уважаю, но не слипнется?
Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області 6 липня без тендеру уклало угоду з ФОП Володимир Олександрович Зеленський на виготовлення наліпок "Велике будівництво" на 7 650 гривень.
Джерело: http://nashigroshi.org/2020/09/28/volodymyru-zelens-komu-zaplatyly-7-650-hryven-za-nalipky-velyke-budivnytstvo/?fbclid=IwAR2sLBQgsB0hFapKTS9GJUyqlWK14qzsLZyvErp9x3Ggn-qMwUgTR8D5QIs "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"
Деталі: Повідомляється, що 5 сотень наліпок формату А5 коштували по 10 гривень, однак наліпка формату 2000мм х 3000мм обійшлась у 2 650 гривень.
ФОП Володимир Олександрович Зеленський з Харківської області є повним однофамільцем президента України. Відзначається, що цей дрібний підприємець регулярно отримує незначні підряди на поставки канцтоварів.
Задовбали "політики", які вихваляються майбутніми досягненнями.
Ще треба рік прожить з такими "рукавадителями"!
О Всесвіте!!!
А іще ж терпіти оце 73% непорозуміння 3,5 роки, не вистачить сил!!!