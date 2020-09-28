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Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет

Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет

Виконувач обов'язків міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет заявив, що протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили в пресслужбі Міносвіти.

"Доходи вчителів вже виросли з 1 вересня на 5,8%. У зв'язку з підвищенням заробітної плати з 1 січня доходи збільшаться ще на 20%, з 1 липня - ще на 8%. Тобто протягом 2021 року зарплати педагогів порівняно з серпнем 2020 року збільшаться майже на 30%", - повідомив Шкарлет.

Керівник міністерства висловив стурбованість низьким рівнем зарплати педагогів.

"Зарплата вчителів і не тільки вчителів, але і педагогів дошкільної, шкільної, професійно-технічної, професійної перед вищою, вищої освіти, майстрів виробничого навчання, наукових працівників в частині формування доходів педагогів системно, 29 років, так і не змінилися. Хоча були певні зрушення в питаннях деяких надбавок і доплат. Сьогодні ми намагаємося це змінити", - додав Шкарлет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міносвіти планує реформувати систему дошкільної освіти

Автор: 

Міносвіти (1420) вчитель (399) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+21
В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4560
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28.09.2020 10:10
+17
Я конечно с уважением отношусь к профессии учителя но, извините меня, 4000$ зарплаты им должно быть вполне достаточно. Это когда вся страна в нужде, учителям повышают зарплату на 1200$ Это будет 5200$! WTF? Я не читаю новостей если я ничего не перепутал. Зеленский же выполнил обещание? Давайте побеспокоимся теперь о врачах наконец!
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28.09.2020 10:13
+15
Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2032
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28.09.2020 10:14
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а хто знае - 30 % це вже скоро 4 000 ойро....
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28.09.2020 10:05 Відповісти
В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4560
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28.09.2020 10:10 Відповісти
Думаю нам намечают, что будет инфляция процентов на 40
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28.09.2020 10:24 Відповісти
4000 Евро вчителям не проблема.
Але тоді треба змінювати систему освіти. В ній на одного вчителя буде не 7 учнів як зараз. А десь 50-70. Відповідно і вчителів повинно бути в 8-10 разів менше
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28.09.2020 10:24 Відповісти
Ха!7 учнів на вчителя це в містах,а в селах буває ситуація,коли на одного вчителя приходиться один учень.І що найцікавіше,часто при зменшенні навантаження на вчителя знижується якість навчання.Парадокс!
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28.09.2020 12:09 Відповісти
7 учнів на вчителя? Це де так є? У школах міста від 20 до 35 дітей у класі...
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28.09.2020 14:43 Відповісти
А що,в класі,крім молодших 1-4-х,один вчитель по всіх предметах?Плюс позакласна робота,психологи.У нас в школі на 230 учнів близько 40 педагогів.Згоден,у містах навантаження значно більше,але не 20 учнів.
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28.09.2020 18:29 Відповісти
еще и младшему техперсоналу бы по 1250 евро- как по- мне , заслуживают...
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29.09.2020 15:03 Відповісти
ржака в том, что при Порохе и Гройсмане зарплаты учителей запланировали повысить на 70% к концу 2019 года(по сравнению с весной 2019) - и деньги на это были в бюджете..
но тут 73% (включая "УЧИТЕЛЕЙ") выбрали шмарклю и шмаркля с гончаруком повышение - отменили..
теперь, перед ВЫБОРАМИ, обещают 30% "к осени 2021".. т.е. - когда-нибудь
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28.09.2020 12:12 Відповісти
или не увеличатся
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28.09.2020 10:06 Відповісти
В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4692
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28.09.2020 10:08 Відповісти
Вже буде 5200 долярів. Урря!
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28.09.2020 10:09 Відповісти
Не в обиду, но это будет равно царским 5-ти копейкам.
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28.09.2020 10:50 Відповісти
в 2021 году, почти на 30%, может быть, половину, если врачи не вымрут и при условии, что будут деньги. Ура!!!
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28.09.2020 10:10 Відповісти
В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 1586
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28.09.2020 10:10 Відповісти
Тобто Лєнка більше субсидію не отримає?
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28.09.2020 10:12 Відповісти
Лэнка офіційно нібито ж безхатько вже? на держ дачі живуть бо свого житла нема
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28.09.2020 10:41 Відповісти
То он яким діткам він держдачу віддав...
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28.09.2020 10:48 Відповісти
В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 6577
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28.09.2020 10:10 Відповісти
https://uprom.info/news/vpk/u-proyekti-byudzhetu-na-2021-rik-zmenshuyut-finansuvannya-ministerstva-oborony/ У проєкті бюджету на 2021 рік зменшують фінансування Міністерства оборони

В течение 2021 года зарплаты педагогов увеличатся почти на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 4087
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28.09.2020 10:12 Відповісти
Роблять Україну безпечною для фуйла.
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28.09.2020 10:15 Відповісти
Дик таваріщ Путєн приказалі-с
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28.09.2020 10:35 Відповісти
Это 5200$ ?!
Педагогов уважаю, но не слипнется?
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28.09.2020 10:13 Відповісти
Чого перед виборами не пообіцяєш? На майбутнє. Неосяжне.
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28.09.2020 10:13 Відповісти
а чому не цитують попереднього супер-прем'єра? Де +40% до ввп?
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28.09.2020 10:27 Відповісти
Или Королевскую с её 500 евро пенсии и 1000 евро минималки.
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28.09.2020 10:54 Відповісти
Я конечно с уважением отношусь к профессии учителя но, извините меня, 4000$ зарплаты им должно быть вполне достаточно. Это когда вся страна в нужде, учителям повышают зарплату на 1200$ Это будет 5200$! WTF? Я не читаю новостей если я ничего не перепутал. Зеленский же выполнил обещание? Давайте побеспокоимся теперь о врачах наконец!
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28.09.2020 10:13 Відповісти
Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 2032
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28.09.2020 10:14 Відповісти
30% от $4000 = $1200 итого они должны получать $5200
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28.09.2020 10:16 Відповісти
Та да! У 2021 році нас очікує економічний прорив! Всі станемо мільйонерами, а вчителі "збагатіють" лише на 30 відсотків. 😁 У Шкарлета не вийшло писати наукові праці - думок розумних власних не вистачало, тому вирішив мабудь писати казки для дорослих - низькопробну фантастику. От для чого їм треба було Смолія позбутися.
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28.09.2020 10:16 Відповісти
что они такое забористое курят... ?
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28.09.2020 10:19 Відповісти
В велюровых штабах.
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28.09.2020 12:12 Відповісти
Халва, халва. Сколько не говори халва во рту слаще нестанет.
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28.09.2020 10:19 Відповісти
а цены на 40%
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28.09.2020 10:22 Відповісти
Но потом, после выборов, после установления результатов голосования в комиссиях избирательных участок. Четыре тысячи долларов ЗЕ уже не обещает, это уже отработало, теперь обещает Шкарлет. Все потом, вы, главное, правильно проголосуйте - за "Слугу Урода".
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28.09.2020 10:23 Відповісти
там такий "елітний" 72% піддослідний виборець, що очікувати на здоровий глузд марно.
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28.09.2020 10:34 Відповісти
Ні. Тут він уже перевиконує. Бо буде $5200.
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28.09.2020 10:42 Відповісти
десь я це вже чув)))) перед виборами президента мабуть) а ну да, в нас знову скоро вибори ж)))))
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28.09.2020 10:43 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/28/7267916/ Володимир Зеленський отримав 7 650 грн за наліпки "Велике будівництво"


Протягом 2021 року зарплати педагогів збільшаться майже на 30%, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 8940

Управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Харківської області 6 липня без тендеру уклало угоду з ФОП Володимир Олександрович Зеленський на виготовлення наліпок "Велике будівництво" на 7 650 гривень.
Джерело: http://nashigroshi.org/2020/09/28/volodymyru-zelens-komu-zaplatyly-7-650-hryven-za-nalipky-velyke-budivnytstvo/?fbclid=IwAR2sLBQgsB0hFapKTS9GJUyqlWK14qzsLZyvErp9x3Ggn-qMwUgTR8D5QIs "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро"
Деталі: Повідомляється, що 5 сотень наліпок формату А5 коштували по 10 гривень, однак наліпка формату 2000мм х 3000мм обійшлась у 2 650 гривень.
ФОП Володимир Олександрович Зеленський з Харківської області є повним однофамільцем президента України. Відзначається, що цей дрібний підприємець регулярно отримує незначні підряди на поставки канцтоварів.
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28.09.2020 10:53 Відповісти
Спочатку розказуй, як колись все буде класно, а потім знаходь причини, через які не склалось.
Задовбали "політики", які вихваляються майбутніми досягненнями.
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28.09.2020 10:55 Відповісти
А что ещё пообещают на День учителя?
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28.09.2020 11:04 Відповісти
этак скоро все олигархи переквалифицируются в учителей и забудут про роттердам плюс, калифорнию минус, томас и сдадкую жизнь
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28.09.2020 11:13 Відповісти
Зелебенські зесранці, хоча б хоч не варнякали перед виборами, що буде через рік!
Ще треба рік прожить з такими "рукавадителями"!
О Всесвіте!!!
А іще ж терпіти оце 73% непорозуміння 3,5 роки, не вистачить сил!!!
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28.09.2020 11:36 Відповісти
ага, до 4 тыс$
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28.09.2020 13:48 Відповісти
Мразь.
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28.09.2020 14:16 Відповісти
 
 