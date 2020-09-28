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Новости Коронавирус и карантин
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Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 28 сентября Киев и 23 области Украины не соответствуют всем необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах первой волны пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусною болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Кроме того, заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Таким образом, требованиям для смягчение карантина соответствует лишь Кировоградская область.

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Требованиям для смягчения карантина отвечает лишь Кировоградщина, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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пока ворье из минздрава не получит пиз..лин - этот лохотрон не прекратится
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28.09.2020 10:40 Ответить
Отвечает лишь Кировоградщина, а Киев из оранжевой зоны сделали желтой
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28.09.2020 10:41 Ответить
Нагадаю, що московсько-комуністична Кіровоградщина - це українська земля Уличів. То ж можна було написати про Уличівщину. Але ні, московсько-комуністичне воно какось сєрдцу бліжє...
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28.09.2020 10:54 Ответить
та тут все просто можно решить -каждому ураинцу выдать скафандр и и к нему куклу зоряну в нагрузку
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28.09.2020 10:59 Ответить
Дак Елисаветград находится в урановой зоне
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28.09.2020 11:00 Ответить
 
 