Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 вересня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областях.

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Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.