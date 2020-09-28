УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12316 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 237 5

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 28 вересня Київ і 23 областей України не відповідають всім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Завантаженість ліжок у лікарнях першої хвилі пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях.

Крім того, захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській , Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської областях.

Читайте: COVID-19: у трійці лідерів з добового приросту нових випадків Харківщина - 339, Київ - 328 і Одещина - 203

Таким чином, вимогам для пом'якшення карантину відповідає лише Кіровоградська область.

Вимогам для помякшення карантину відповідає лише Кіровоградщина, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5400) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пока ворье из минздрава не получит пиз..лин - этот лохотрон не прекратится
показати весь коментар
28.09.2020 10:40 Відповісти
Отвечает лишь Кировоградщина, а Киев из оранжевой зоны сделали желтой
показати весь коментар
28.09.2020 10:41 Відповісти
Нагадаю, що московсько-комуністична Кіровоградщина - це українська земля Уличів. То ж можна було написати про Уличівщину. Але ні, московсько-комуністичне воно какось сєрдцу бліжє...
показати весь коментар
28.09.2020 10:54 Відповісти
та тут все просто можно решить -каждому ураинцу выдать скафандр и и к нему куклу зоряну в нагрузку
показати весь коментар
28.09.2020 10:59 Відповісти
Дак Елисаветград находится в урановой зоне
показати весь коментар
28.09.2020 11:00 Відповісти
 
 