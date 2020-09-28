Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность

28 сентября, на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принято распоряжение, предусматривающее создание правовых оснований для заключения соглашения между Правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Актом предлагается одобрить проект Соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между Правительством Украины и Европейской Комиссией, которая действует от имени Европейского Союза.

Проектом Соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В соответствии с Соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией. Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих риски.

Отмечается, что подписание Соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

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