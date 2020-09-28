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Новости
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Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность

Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность

28 сентября, на внеочередном заседании Кабинет Министров Украины принято распоряжение, предусматривающее создание правовых оснований для заключения соглашения между Правительством Украины и Еврокомиссией в сфере ядерной безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Актом предлагается одобрить проект Соглашения о финансировании годовой программы действий по сотрудничеству в сфере ядерной безопасности между Правительством Украины и Европейской Комиссией, которая действует от имени Европейского Союза.

Проектом Соглашения предусматривается реализация проекта с бюджетом 6,6 млн евро (вклад ЕС - 5,9 млн евро), который состоит из двух частей: интегрирование культуры безопасности и операционной эффективности в сфере обращения с радиоактивными отходами в Украине и поддержка в создании интегрированной автоматизированной системы радиационного мониторинга, охватывающая всю территорию Украины. Бенефициаром проекта является Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

В соответствии с Соглашением, создание автоматизированной системы радиационного мониторинга будет достигаться путем интеграции существующих объектовых систем мониторинга в единую систему и с помощью модернизации устаревшего оборудования, пунктов наблюдения и создания эффективных процедур обмена информацией. Соответствующие шаги будут способствовать расширению возможностей реагирования на радиологические риски в Украине и раннему предупреждению европейских стран о соответствующих риски.

Отмечается, что подписание Соглашения будет способствовать совершенствованию безопасного обращения с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом, а также экологической реабилитации бывших ядерных объектов.

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Автор: 

Еврокомиссия (1468) Кабмин (14033) Евросоюз (17245) ядерная безопасность (496)


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Бабосики, ну наконец дожались.
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28.09.2020 13:25 Ответить
Не дождались, а создали правовые основания.

Но история выполнения ЗЕкомандой своих предыдущих обязательств перед ЕС и МВФ говорят, что "ЕС - не банкомат".
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28.09.2020 13:30 Ответить
Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку - Цензор.НЕТ 9455
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28.09.2020 13:53 Ответить
Очередная какая то кабала для Украины? ЕС дает нашей власти миллиарды на раздеребан а *наша* власть в благодарность закрывает все енергоблоки на радость Ахметову и КО?
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28.09.2020 13:27 Ответить
Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность - Цензор.НЕТ 6987
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28.09.2020 13:28 Ответить
Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность - Цензор.НЕТ 188
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28.09.2020 13:31 Ответить
Знов розтягнуть бабло і скажуть ХЗ де воно поділось.
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28.09.2020 13:29 Ответить
 
 