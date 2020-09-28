Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

28 вересня, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яке передбачає створення правових підстав для укладення угоди між Урядом України та Єврокомісією в сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Актом пропонується схвалити проєкт Угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу.

Проєктом Угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС – 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України. Бенефіціаром проєкту є Державне агентство України з питань управління зоною відчуження.

Відповідно до Угоди, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією. Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Урядова комісія до 25 жовтня надасть звіт про причини авіакатастрофи на Харківщині, - Шмигаль

Зазначається, що підписання Угоди сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.