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Новини
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Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку

28 вересня, на позачерговому засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження, яке передбачає створення правових підстав для укладення угоди між Урядом України та Єврокомісією в сфері ядерної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Актом пропонується схвалити проєкт Угоди про фінансування річної програми дій щодо співробітництва у сфері ядерної безпеки між Урядом України та Європейською Комісією, яка діє від імені Європейського Союзу.

Проєктом Угоди передбачається реалізація проєкту з бюджетом 6,6 млн євро (внесок ЄС – 5,9 млн євро), який складається з двох частин: інтегрування культури безпеки та операційної ефективності у сфері поводження з радіоактивними відходами в Україні та підтримка у створенні інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу, що охоплює всю територію України. Бенефіціаром проєкту є Державне агентство України з питань управління зоною відчуження.

Відповідно до Угоди, створення автоматизованої системи радіаційного моніторингу буде досягатися шляхом інтеграції існуючих об’єктових систем моніторингу в єдину систему та за допомогою модернізації застарілого обладнання, пунктів спостереження і створення ефективних процедур обміну інформацією. Відповідні кроки сприятимуть розширенню можливостей реагування на радіологічні ризики в Україні та ранньому попередженню європейських країн про відповідні ризики.

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Зазначається, що підписання Угоди сприятиме удосконаленню безпечного поводження з радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом, а також екологічній реабілітації колишніх ядерних об’єктів.

Автор: 

Єврокомісія (2175) Кабмін (14134) Євросоюз (13616) ядерна безпека (566)


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Бабосики, ну наконец дожались.
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28.09.2020 13:25 Відповісти
Не дождались, а создали правовые основания.

Но история выполнения ЗЕкомандой своих предыдущих обязательств перед ЕС и МВФ говорят, что "ЕС - не банкомат".
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28.09.2020 13:30 Відповісти
Кабмін ухвалив постанову для залучення 6 млн євро на ядерну безпеку - Цензор.НЕТ 9455
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28.09.2020 13:53 Відповісти
Очередная какая то кабала для Украины? ЕС дает нашей власти миллиарды на раздеребан а *наша* власть в благодарность закрывает все енергоблоки на радость Ахметову и КО?
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28.09.2020 13:27 Відповісти
Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность - Цензор.НЕТ 6987
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28.09.2020 13:28 Відповісти
Кабмин принял постановление для привлечения 6 млн евро на ядерную безопасность - Цензор.НЕТ 188
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28.09.2020 13:31 Відповісти
Знов розтягнуть бабло і скажуть ХЗ де воно поділось.
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28.09.2020 13:29 Відповісти
 
 