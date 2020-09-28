Государственный спиртзавод выставлен на продажу во Львовской области, - ФГИ

Фонд государственного имущества выставил на продажу объект корпорации "Укрспирт" во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ФГИУ.

В сообщении отмечается: "Объявили аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода! Место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" находится во Львовской области - в 90 км от областного центра. Мощности завода могут быть применены для изготовления этилового (ректификованный зерновой, зерновой высшей очистки) и пищевого спирта.

Проведение аукциона запланировано на 28 октября, а стартовая цена объекта приватизации составляет 18,7 млн гривен.

Новый владелец получит немало недвижимости, оборудование и транспортные средства".

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