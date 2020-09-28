Государственный спиртзавод выставлен на продажу во Львовской области, - ФГИ
Фонд государственного имущества выставил на продажу объект корпорации "Укрспирт" во Львовской области.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ФГИУ.
В сообщении отмечается: "Объявили аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода! Место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" находится во Львовской области - в 90 км от областного центра. Мощности завода могут быть применены для изготовления этилового (ректификованный зерновой, зерновой высшей очистки) и пищевого спирта.
Проведение аукциона запланировано на 28 октября, а стартовая цена объекта приватизации составляет 18,7 млн гривен.
Новый владелец получит немало недвижимости, оборудование и транспортные средства".
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поделитьпопилить. а частники (подмазанные, знакомые и родственники всем известных людей, скажем, с преференциями) будут гнать исключительно ходовой товар, алкоголь, может, конечно, проапгрейдят для этого как-нибудь, продав ненужное и купив одноразовое, но развития (в правильном направлении) не будет. задача бизнеса - получить максимум бабла при минимуме вложений. если к примеру все засрут отходами - бизнес банкротится и фирма сваливает в туман оставляя местное население в говне (где оно и останется). поэтому политика и бизнес несовместимы. у нас - политика пока исключительно бизнес на крови и костяхпоэтому везде такая ж...
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (с)