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Государственный спиртзавод выставлен на продажу во Львовской области, - ФГИ

Государственный спиртзавод выставлен на продажу во Львовской области, - ФГИ

Фонд государственного имущества выставил на продажу объект корпорации "Укрспирт" во Львовской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ФГИУ.

В сообщении отмечается: "Объявили аукцион по продаже Лопатинского спиртового завода! Место осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" находится во Львовской области - в 90 км от областного центра. Мощности завода могут быть применены для изготовления этилового (ректификованный зерновой, зерновой высшей очистки) и пищевого спирта.

Проведение аукциона запланировано на 28 октября, а стартовая цена объекта приватизации составляет 18,7 млн гривен.
Новый владелец получит немало недвижимости, оборудование и транспортные средства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На приватизацию первой волны готовят 41 спиртзавод, ожидается, что за них государство получит 2 млрд грн, - Фонд госимущества

Автор: 

приватизация (1043) Укрспирт (158) ФГИУ (664) Львовская область (2929)


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Топ комментарии
+7
Певно Беня прикупить.
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28.09.2020 19:39
+3
Це така стратегія у держви - продати всі прибуткові активи, а збиткові залишити на шиях платників податків?
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28.09.2020 19:44
+3
Садовий - мер Львова і жодного відношення до майна в області не має
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28.09.2020 19:57
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Певно Беня прикупить.
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28.09.2020 19:39 Ответить
клоуны 95 не трогайте спирт и сигареты, почку свою продайте лучше, вам ***** осталось дотянуть до нового года и рвёте на Израиль, а нам тут жить.
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29.09.2020 09:17 Ответить
зеЛеные мрази уже знают,что садовой пролетит.хотят как можно больше нагадить!и продать все!
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28.09.2020 19:41 Ответить
Садовий - мер Львова і жодного відношення до майна в області не має
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28.09.2020 19:57 Ответить
Це така стратегія у держви - продати всі прибуткові активи, а збиткові залишити на шиях платників податків?
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28.09.2020 19:44 Ответить
І які з спиртзаводів прибуткові? З 48 працює менше половини і то періодично, час від часу... І майже всі- збиткові..
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28.09.2020 20:34 Ответить
Бо країна в нас така. У нас навіть газ з нафтою можуть зробити збитковими. А в сьогоднішніх реаліях, спирту забагато не буває.
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28.09.2020 23:32 Ответить
якщо ти не вкурсі, то всі спиртзаводи, за дивним збігом обставин збиткові, а деякі навіть банкрутують вже дуже багато років. хоча був один прутковий ДУСі належав, в Житомирі, що зараз не вкурсі.
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28.09.2020 23:16 Ответить
Все продолжается по накатанной, ладно, были коммунисты, барыги, уже выбрали артиста, кого следующего?
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28.09.2020 19:47 Ответить
А до цього був виставлений завод у Вінницькій області........ І-що?!
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28.09.2020 19:47 Ответить
Ще не відбувся конкурс..
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28.09.2020 20:35 Ответить
коронавирус, эпидемия и госпредприятие по производству фактически антисептиков продают. афигительные "реформы". ничего другого в принципе и не ожидалось. но и результат будет соответствующий.
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28.09.2020 19:53 Ответить
Україні досить 5-6 спиртзаводів. Існуючі мають старі енергозбиткові технології. Ці гіганти нікому не потрібні.На світому ринку ми не гравці... Нормальні горілчані компанії скоріш побудують оптимальні заводи на новому технологічному рівні поруч з основним виробництвом, щоб заощадити на логістиці.. А спирту вдосталь ...
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28.09.2020 20:40 Ответить
у нас нет нефти\газа (в достаточном количестве) так что "много спиртзаводов" - это ни о чем. спирт это топливо как минимум, еще и более менее экологическое, еще и возобновляемое. при правильном подходе у нас заправялись\обогревались бы давно не бензином а спиртом. но конечно проще все продать и поделить попилить. а частники (подмазанные, знакомые и родственники всем известных людей, скажем, с преференциями) будут гнать исключительно ходовой товар, алкоголь, может, конечно, проапгрейдят для этого как-нибудь, продав ненужное и купив одноразовое, но развития (в правильном направлении) не будет. задача бизнеса - получить максимум бабла при минимуме вложений. если к примеру все засрут отходами - бизнес банкротится и фирма сваливает в туман оставляя местное население в говне (где оно и останется). поэтому политика и бизнес несовместимы. у нас - политика пока исключительно бизнес на крови и костях поэтому везде такая ж...
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28.09.2020 22:32 Ответить
к тому же, к примеру, те же штаты во время коронавируса успешно помогали баблом населению (и весьма прилично помогали). у нас - явно никто ничего не даст, так хоть спирт\антисептики бы раздавали для вида - там себестоимость наверняка копейки, но даже тут зажали.
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28.09.2020 23:02 Ответить
так, і чому ж не побудували? а скільки вистачить, визначить ринок.
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28.09.2020 23:17 Ответить
вместе с продажей госпредприятий нужно сокращать\распускать как минимум 100 - 500 чиновников. да и министерства тоже - нахрена они нужны?
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28.09.2020 19:55 Ответить
а де родичі, коханки і інший зброд прислуг урода будуть працювати?
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28.09.2020 23:18 Ответить
А що вы хотите ,спиртзавод всегда был убыточный ,це водка кому она нада,так само як Облэнерго.
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28.09.2020 19:58 Ответить
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (с)
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28.09.2020 20:02 Ответить
Ну и без горілки можна ВИЖИТИ.
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28.09.2020 20:09 Ответить
Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ - Цензор.НЕТ 2093
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28.09.2020 21:36 Ответить
Что не украдут, то продадут за бесценок.
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28.09.2020 20:11 Ответить
купи дорого
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28.09.2020 23:19 Ответить
в 90 та 2000 роки всі підприємства в Галичині були приватизовані та закриті навіки, хто вижив тих добивають.
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28.09.2020 22:17 Ответить
ось з цього у Львові садовий і розпочинав свою "трудову кар"єру"у Львові - з створення "Галицьких інвестицій",куди трудящі вносили свої "ваучери"...
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28.09.2020 22:55 Ответить
 
 