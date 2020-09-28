Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ
Фонд державного майна виставив на продаж об'єкт корпорації "Укрспирт" у Львівській області.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ФДМУ.
У повідомленні зазначається: "Оголосили аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу! Місце здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" розташовано у Львівській області - за 90 км від обласного центру. Потужності заводу можуть бути застосовані для виготовлення етилового (ректифікований зерновий, зерновий вищого очищення ) і харчового спирту.
Проведення аукціону заплановано на 28 жовтня, а стартова ціна об'єкта приватизації становить 18,7 млн гривень.
Новий власник отримає чимало нерухомості, обладнання і транспортні засоби".
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поделитьпопилить. а частники (подмазанные, знакомые и родственники всем известных людей, скажем, с преференциями) будут гнать исключительно ходовой товар, алкоголь, может, конечно, проапгрейдят для этого как-нибудь, продав ненужное и купив одноразовое, но развития (в правильном направлении) не будет. задача бизнеса - получить максимум бабла при минимуме вложений. если к примеру все засрут отходами - бизнес банкротится и фирма сваливает в туман оставляя местное население в говне (где оно и останется). поэтому политика и бизнес несовместимы. у нас - политика пока исключительно бизнес на крови и костяхпоэтому везде такая ж...
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (с)