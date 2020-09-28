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Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ

Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ

Фонд державного майна виставив на продаж об'єкт корпорації "Укрспирт" у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ФДМУ.

У повідомленні зазначається: "Оголосили аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу! Місце здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" розташовано у Львівській області - за 90 км від обласного центру. Потужності заводу можуть бути застосовані для виготовлення етилового (ректифікований зерновий, зерновий вищого очищення ) і харчового спирту.

Проведення аукціону заплановано на 28 жовтня, а стартова ціна об'єкта приватизації становить 18,7 млн ​​гривень.

Новий власник отримає чимало нерухомості, обладнання і транспортні засоби".

Читайте також: Перше спиртове підприємство планують приватизувати 15 жовтня, - Мінекономіки

Автор: 

приватизація (1682) Укрспирт (301) ФДМУ (1610) Львівська область (2454)


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Топ коментарі
+7
Певно Беня прикупить.
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28.09.2020 19:39
+3
Це така стратегія у держви - продати всі прибуткові активи, а збиткові залишити на шиях платників податків?
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28.09.2020 19:44
+3
Садовий - мер Львова і жодного відношення до майна в області не має
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28.09.2020 19:57
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Певно Беня прикупить.
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28.09.2020 19:39 Відповісти
клоуны 95 не трогайте спирт и сигареты, почку свою продайте лучше, вам ***** осталось дотянуть до нового года и рвёте на Израиль, а нам тут жить.
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29.09.2020 09:17 Відповісти
зеЛеные мрази уже знают,что садовой пролетит.хотят как можно больше нагадить!и продать все!
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28.09.2020 19:41 Відповісти
Садовий - мер Львова і жодного відношення до майна в області не має
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28.09.2020 19:57 Відповісти
Це така стратегія у держви - продати всі прибуткові активи, а збиткові залишити на шиях платників податків?
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28.09.2020 19:44 Відповісти
І які з спиртзаводів прибуткові? З 48 працює менше половини і то періодично, час від часу... І майже всі- збиткові..
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28.09.2020 20:34 Відповісти
Бо країна в нас така. У нас навіть газ з нафтою можуть зробити збитковими. А в сьогоднішніх реаліях, спирту забагато не буває.
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28.09.2020 23:32 Відповісти
якщо ти не вкурсі, то всі спиртзаводи, за дивним збігом обставин збиткові, а деякі навіть банкрутують вже дуже багато років. хоча був один прутковий ДУСі належав, в Житомирі, що зараз не вкурсі.
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28.09.2020 23:16 Відповісти
Все продолжается по накатанной, ладно, были коммунисты, барыги, уже выбрали артиста, кого следующего?
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28.09.2020 19:47 Відповісти
А до цього був виставлений завод у Вінницькій області........ І-що?!
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28.09.2020 19:47 Відповісти
Ще не відбувся конкурс..
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28.09.2020 20:35 Відповісти
коронавирус, эпидемия и госпредприятие по производству фактически антисептиков продают. афигительные "реформы". ничего другого в принципе и не ожидалось. но и результат будет соответствующий.
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28.09.2020 19:53 Відповісти
Україні досить 5-6 спиртзаводів. Існуючі мають старі енергозбиткові технології. Ці гіганти нікому не потрібні.На світому ринку ми не гравці... Нормальні горілчані компанії скоріш побудують оптимальні заводи на новому технологічному рівні поруч з основним виробництвом, щоб заощадити на логістиці.. А спирту вдосталь ...
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28.09.2020 20:40 Відповісти
у нас нет нефти\газа (в достаточном количестве) так что "много спиртзаводов" - это ни о чем. спирт это топливо как минимум, еще и более менее экологическое, еще и возобновляемое. при правильном подходе у нас заправялись\обогревались бы давно не бензином а спиртом. но конечно проще все продать и поделить попилить. а частники (подмазанные, знакомые и родственники всем известных людей, скажем, с преференциями) будут гнать исключительно ходовой товар, алкоголь, может, конечно, проапгрейдят для этого как-нибудь, продав ненужное и купив одноразовое, но развития (в правильном направлении) не будет. задача бизнеса - получить максимум бабла при минимуме вложений. если к примеру все засрут отходами - бизнес банкротится и фирма сваливает в туман оставляя местное население в говне (где оно и останется). поэтому политика и бизнес несовместимы. у нас - политика пока исключительно бизнес на крови и костях поэтому везде такая ж...
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28.09.2020 22:32 Відповісти
к тому же, к примеру, те же штаты во время коронавируса успешно помогали баблом населению (и весьма прилично помогали). у нас - явно никто ничего не даст, так хоть спирт\антисептики бы раздавали для вида - там себестоимость наверняка копейки, но даже тут зажали.
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28.09.2020 23:02 Відповісти
так, і чому ж не побудували? а скільки вистачить, визначить ринок.
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28.09.2020 23:17 Відповісти
вместе с продажей госпредприятий нужно сокращать\распускать как минимум 100 - 500 чиновников. да и министерства тоже - нахрена они нужны?
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28.09.2020 19:55 Відповісти
а де родичі, коханки і інший зброд прислуг урода будуть працювати?
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28.09.2020 23:18 Відповісти
А що вы хотите ,спиртзавод всегда был убыточный ,це водка кому она нада,так само як Облэнерго.
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28.09.2020 19:58 Відповісти
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;
Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что он руку поднимал!.. (с)
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28.09.2020 20:02 Відповісти
Ну и без горілки можна ВИЖИТИ.
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28.09.2020 20:09 Відповісти
Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ - Цензор.НЕТ 2093
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28.09.2020 21:36 Відповісти
Что не украдут, то продадут за бесценок.
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28.09.2020 20:11 Відповісти
купи дорого
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28.09.2020 23:19 Відповісти
в 90 та 2000 роки всі підприємства в Галичині були приватизовані та закриті навіки, хто вижив тих добивають.
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28.09.2020 22:17 Відповісти
ось з цього у Львові садовий і розпочинав свою "трудову кар"єру"у Львові - з створення "Галицьких інвестицій",куди трудящі вносили свої "ваучери"...
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28.09.2020 22:55 Відповісти
 
 