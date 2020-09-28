Державний спиртзавод виставлено на продаж у Львівській області, - ФДМ

Фонд державного майна виставив на продаж об'єкт корпорації "Укрспирт" у Львівській області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці ФДМУ.

У повідомленні зазначається: "Оголосили аукціон з продажу Лопатинського спиртового заводу! Місце здійснення діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" розташовано у Львівській області - за 90 км від обласного центру. Потужності заводу можуть бути застосовані для виготовлення етилового (ректифікований зерновий, зерновий вищого очищення ) і харчового спирту.

Проведення аукціону заплановано на 28 жовтня, а стартова ціна об'єкта приватизації становить 18,7 млн ​​гривень.

Новий власник отримає чимало нерухомості, обладнання і транспортні засоби".

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