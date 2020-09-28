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Новости Революция в Беларуси
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Макрон проведет встречу с Тихановской

Макрон проведет встречу с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Елисейский дворец.

Встреча состоится во вторник в Вильнюсе, где Макрон находится с официальным визитом.

Ранее такая встреча не была запланирована программой визита французского лидера в Литву.

Сама Тихановская публично заявила, что хочет встретиться с Макроном и попросить его о помощи и посредничестве по налаживанию политического диалога между белорусской протестной оппозицией и режимом Александра Лукашенко. При этом Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин.

Президент Франции заявил, что Лукашенко, по его мнению, должен оставить власть в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси на выходных планируют провести "народную инаугурацию" Тихановской. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7915) Макрон Эмманюэль (1355) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+6
А если без опознавательных знаков, то это что ни есть самые настоящие бандиты.
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28.09.2020 20:55
+5
А его не смущает, что белорусская женщина уже перед первым свиданием предлагает попробовать втроем?

"Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин."
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28.09.2020 21:09
+3
"При этом Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин.Источник:https://censor.net/ru/n3221697"
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28.09.2020 20:56
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В Минске неизвестные в серо-зеленой форме без опознавательных знаков начали задерживать протестующих.
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28.09.2020 20:53 Ответить
А если без опознавательных знаков, то это что ни есть самые настоящие бандиты.
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28.09.2020 20:55 Ответить
Протестующих ОМОНовцев?
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28.09.2020 21:15 Ответить
Так Бабада! Чому б і не провести? І чоловік не застукає.
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28.09.2020 20:55 Ответить
"При этом Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин.Источник:https://censor.net/ru/n3221697"
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28.09.2020 20:56 Ответить
Макрон проведет встречу с Тихановской - Цензор.НЕТ 9224
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28.09.2020 21:13 Ответить
Молодец, Макрон, не испугался угроз Бульбопитека устроить грандиозный секмейный скандал за "приставание" к беларусской женщине Светлане. Бульбаноид до сих пор мыслит категориями совкового парткома... Ужас!
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28.09.2020 20:56 Ответить
А его не смущает, что белорусская женщина уже перед первым свиданием предлагает попробовать втроем?

"Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин."
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28.09.2020 21:09 Ответить
Как французская масонерия отпевает Европу.
youtube.com/watch?v=Hz3MGzxMS9M
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28.09.2020 21:06 Ответить
youtube.com/watch?v=h8TTMDb7w98
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28.09.2020 21:25 Ответить
Макрон выслушал от белорусского цыгана весь бред на который он был способен и решил встретиться с более удачным конкурентом на пост президента.
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28.09.2020 21:07 Ответить
страшненькая она, как мужик...
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28.09.2020 21:13 Ответить
Обычная домохозяйка. Лицо, не обремененное мышлением.
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28.09.2020 21:15 Ответить
я бы даже сказал так - лицо не обезображенное интеллектом
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28.09.2020 21:17 Ответить
Ну эта "домохозяйка" встречается с европейскими лидерами. А форумные "мыслители" лишь обсуждают ее внешность как бабы-неудачницы.))
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28.09.2020 21:21 Ответить
Одна неадекватная шведская девочка по всему Миру летала на встречи с Мировыми лидерами.
А один клоун-наркоман даже президентом стал.

Это скорее минус европейским лидерам, чем плюс домохозяйке.
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28.09.2020 21:33 Ответить
клоун пресидент , завклубом президент , совхозный директор тоже президент . на их фоне домохозяйка выглядит вполне презентабельно .
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28.09.2020 21:43 Ответить
Да точно так же и выглядит.

Это все равно, что параноидальная недоучка Грета Тумберг стала бы президентом Швеции.
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28.09.2020 21:49 Ответить
За Тихановскую проголосовало 68% населения . Грету Тунберг арендовали глобалисты желающие чтобы граждане платили непомерные налоги и сборы за альтернативную энергетику . Разницу ощущаешь ?
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28.09.2020 21:53 Ответить
Никакой разницы. Идиотам нравятся идиоты.
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28.09.2020 21:56 Ответить
И в чём же её неадекватность?
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29.09.2020 13:14 Ответить
Почитай про нее.
Посмотри видео с ее выступлениями.
Подумай над уровнем ее мотивации и требований.
По ней реально детский психиатр и социальная служба плачет.
Но такое бывает, когда недоразвитый ребенок вместо школы строит планы о том, как управлять планетой.

Кстати в простоте мировоззрения она чем-то напоминает ЗЕ и известного героя Булгакова:
"А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…"
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29.09.2020 17:20 Ответить
Будет ватная ТИбаба в изгнании.
Почетно и не так отвратительно, как ватная ЗЕбуба на Банковой.
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28.09.2020 21:13 Ответить
И Тихановской

Посулил дней радужных

Мисье из франков
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28.09.2020 21:44 Ответить
Макрон проведет встречу с Тихановской - Цензор.НЕТ 3892
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28.09.2020 21:15 Ответить
Читаю комментарии идиотов и ......
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28.09.2020 21:17 Ответить
Если подумать, то некислый такой социальный лифт получился у ватной домохозяйки.

С другой стороны, после упоротой Греты Тумбер я уже ничему не удивляюсь.
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28.09.2020 21:18 Ответить
Короче, борьба предвещает быть долгой и бессмысленной.
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28.09.2020 21:26 Ответить
Да не завидуй ты так . Может у тебя тоже жизнь наладиться .
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28.09.2020 21:38 Ответить
Чему завидовать? Тому, что ее используют и выкинут в лучшем случае, а в худшем убьют?

quod licet non licet bovi

Я хорошо и прочно занимаю свое место. И оно лучше, чем у большинства из 73%.
Моя жизнь распланирована, стабильна и переезд в ЕС на ПМЖ - вопрос времени..

Зачем мне завидовать ватной идиотке, которая пытается засунуть в рот больше, чем может проглотить только потому, что кто-то что-то ей пообещал?
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28.09.2020 21:54 Ответить
Пока это только планы . Когда поедешь на ПМЖ тогда поговорим , а то похоже ты Тихановской завидуешь что она там а ты еще нет .
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28.09.2020 22:02 Ответить
Поверь - у меня сейчас в Украине положение намного прочнее и обеспеченее, чем у Тихановской в Литве.
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28.09.2020 22:03 Ответить
znacit ejio uze priznali kak lidera Belorus i celoveka kotory vygral vybori takze.Samozvanec proruski sestiorka nekomu neinteresen krome kremlia, tak nado poniat
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28.09.2020 21:30 Ответить
Макрон проведет встречу с Тихановской - Цензор.НЕТ 4353
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28.09.2020 21:31 Ответить
Ха-ха, после заявления Луки надо как-то себя показать. Поумнее Зё, но не очень. Не далеко ушел
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28.09.2020 21:33 Ответить
недалеко
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29.09.2020 13:17 Ответить
Ну а як жиж курва без Путена ?? Рєволюціонєрка хрінова..
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28.09.2020 21:42 Ответить
Вся дипломатия и использование беларуских активов на Западе - через Тихоновскую и координационный совет.
Луке и его хунвейбинам - приговоры Уголовного Трибунала. Международный розыск и премии за головы верхушки ОПГ.
Всем остальным займется беларуский народ.
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28.09.2020 21:44 Ответить
Света же ясно сказала, что через нее, координационный совет и Путина.
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28.09.2020 21:51 Ответить
Ты, если не совсем примитивный - должен понимать, что путена привлекать придется. Лука не самостоятельная фигура и даже не пахан ОПГ - попка вроде ваших Пушилиных и Пасечников.
Именно по этому у вас в Минских, Нормандских, трехсторонних форматах
тоже путен сидит. И если он в нарушение будущих обязательств и договоренностей всунет рыло напрямую в Беларусь - получит еще болше полезных санкций. Ну и "благодарность" по роже от беларуского народа.
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28.09.2020 22:22 Ответить
Народ вааще просто стадо , направленное пастухом то на Шархана, то на бойню....Нифига народ не решает, проверено в Украине!
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28.09.2020 21:56 Ответить
Может ей просто нравится Путин.
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28.09.2020 21:55 Ответить
В общем нашли "замену" Лукашенку. И чего то анекдот про шапку вспомнился.
Стоит пьяный мужик на остановке качается. Ему женщина (осудительно) - Нажрался! А ещё таксист! Мужик: - Какой таксист? Женщина: Шапка таксистская! Мужик (с удивлением трогая шапку): Да? А была норковая...
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28.09.2020 21:59 Ответить
Oni ne xocet sssr,vot potomu i xocet smenit lukosenko.Oni xocet zit kak sosedi Polsa ili Litva gde zyzn na 10 raz luce.
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28.09.2020 22:19 Ответить
Польша и Литва не едят столько картошки - потому и живут в 10 раз лучше.
Картофель из породы паслёновых, при обильном длительном употреблении
стирает вековую память, превращая человека в безинициативное покорное
создание.
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29.09.2020 01:05 Ответить
Да уж сябры..... и в Европу хочется, но без ваты никак, совок крепко держит...
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28.09.2020 22:41 Ответить
если просит,что бы участие принял рашист,тогда пущай остается бацька,которого поддержал и признал оккупант Украины...
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28.09.2020 23:17 Ответить
Єврочмо зустрінеться з ФСБешним чмом. Як мило.
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29.09.2020 06:27 Ответить
 
 