Макрон проведет встречу с Тихановской

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил Елисейский дворец.

Встреча состоится во вторник в Вильнюсе, где Макрон находится с официальным визитом.

Ранее такая встреча не была запланирована программой визита французского лидера в Литву.

Сама Тихановская публично заявила, что хочет встретиться с Макроном и попросить его о помощи и посредничестве по налаживанию политического диалога между белорусской протестной оппозицией и режимом Александра Лукашенко. При этом Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин.

Президент Франции заявил, что Лукашенко, по его мнению, должен оставить власть в Беларуси.

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