Макрон проведе зустріч з Тіхановською

Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з лідеркою білоруської опозиції, екскандидаткою на пост президента Білорусі Світланою Тіхановською.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Єлисейський палац.

Зустріч відбудеться у вівторок у Вільнюсі, де Макрон перебуває з офіційним візитом.

Раніше така зустріч не була запланована програмою візиту французького лідера в Литву.

Сама Тіхановська публічно заявила, що хоче зустрітися з Макроном і попросити його про допомогу і посередництво у налагодженні політичного діалогу між білоруською протестною опозицією і режимом Олександра Лукашенка. При цьому Тіхановська вважає, що в такому діалозі має взяти участь президент РФ Володимир Путін.

Президент Франції заявив, що Лукашенко, на його думку, має залишити владу в Білорусі.

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