Макрон проведе зустріч з Тіхановською
Президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться з лідеркою білоруської опозиції, екскандидаткою на пост президента Білорусі Світланою Тіхановською.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив Єлисейський палац.
Зустріч відбудеться у вівторок у Вільнюсі, де Макрон перебуває з офіційним візитом.
Раніше така зустріч не була запланована програмою візиту французького лідера в Литву.
Сама Тіхановська публічно заявила, що хоче зустрітися з Макроном і попросити його про допомогу і посередництво у налагодженні політичного діалогу між білоруською протестною опозицією і режимом Олександра Лукашенка. При цьому Тіхановська вважає, що в такому діалозі має взяти участь президент РФ Володимир Путін.
Президент Франції заявив, що Лукашенко, на його думку, має залишити владу в Білорусі.
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"Тихановская считает, что в таком диалоге должен принять участие президент РФ Владимир Путин."
youtube.com/watch?v=Hz3MGzxMS9M
А один клоун-наркоман даже президентом стал.
Это скорее минус европейским лидерам, чем плюс домохозяйке.
Это все равно, что параноидальная недоучка Грета Тумберг стала бы президентом Швеции.
Посмотри видео с ее выступлениями.
Подумай над уровнем ее мотивации и требований.
По ней реально детский психиатр и социальная служба плачет.
Но такое бывает, когда недоразвитый ребенок вместо школы строит планы о том, как управлять планетой.
Кстати в простоте мировоззрения она чем-то напоминает ЗЕ и известного героя Булгакова:
"А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить…"
Почетно и не так отвратительно, как ватная ЗЕбуба на Банковой.
Посулил дней радужных
Мисье из франков
С другой стороны, после упоротой Греты Тумбер я уже ничему не удивляюсь.
quod licet non licet bovi
Я хорошо и прочно занимаю свое место. И оно лучше, чем у большинства из 73%.
Моя жизнь распланирована, стабильна и переезд в ЕС на ПМЖ - вопрос времени..
Зачем мне завидовать ватной идиотке, которая пытается засунуть в рот больше, чем может проглотить только потому, что кто-то что-то ей пообещал?
Луке и его хунвейбинам - приговоры Уголовного Трибунала. Международный розыск и премии за головы верхушки ОПГ.
Всем остальным займется беларуский народ.
Именно по этому у вас в Минских, Нормандских, трехсторонних форматах
тоже путен сидит. И если он в нарушение будущих обязательств и договоренностей всунет рыло напрямую в Беларусь - получит еще болше полезных санкций. Ну и "благодарность" по роже от беларуского народа.
Стоит пьяный мужик на остановке качается. Ему женщина (осудительно) - Нажрался! А ещё таксист! Мужик: - Какой таксист? Женщина: Шапка таксистская! Мужик (с удивлением трогая шапку): Да? А была норковая...
Картофель из породы паслёновых, при обильном длительном употреблении
стирает вековую память, превращая человека в безинициативное покорное
создание.