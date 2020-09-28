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"Если хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон остается сторонником политики поддержания диалога с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"Если мы хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - заявил Макрон в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы. При этом он отметил, что в этом процессе Европа "не является наивной".

Президент Франции добавил, что Европа имеет с Россией совместную географию и историю.

"Мы не можем действовать, как будто Европа является изолированным от России островом", - пояснил свою позицию Макрон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси

Президент Франции подтвердил, что встретится в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Макрона поддержал необходимость введения санкций против представителей режима Александра Лукашенко.

Автор: 

россия (96038) Франция (3540) Макрон Эмманюэль (1355)


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Топ комментарии
+75
как с Гитлером ...
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28.09.2020 23:53
+61
Макрон заслужив!
"Если хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - Макрон - Цензор.НЕТ 982
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29.09.2020 00:00
+58
только только по Виасат Хистори закончилась первая серия фильма "Цена империи". Как раз про приход гитлера к власти, чемберлена, версальский договор и первые аншлюсы и попытки "понять и простить" немецкого упыря. Из всех глав европы только Черчиль предупреждал об ошибки уступок гитлеру. все остальные утверждали что тот точно остановится после Австрии и Чехословакии. ну вот обещал и они ему верят.
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28.09.2020 23:59
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а с той иглою могли, хоть целый день прицеливаясь, рыбачить "рыбаки" на ставку в километре от трассы
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29.09.2020 08:15 Ответить
ДУРАК
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29.09.2020 02:01 Ответить
Вата вона і в Африці вата..
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29.09.2020 02:14 Ответить
Макрон другими словами :'Я боюсь Россию,поэтому вынужден лизать ей задницу".
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29.09.2020 03:03 Ответить
ось ТУТ ОСЬ цей МАКАРОН ДУЖЕ СИЛЬНО ПОМИЛЯЄТЬСЯ!!!!!!! Якщо хочуть встановити мир, то ПОТРБІНО РОЗВАЛИТИ КАЦАПСТАН!!!! ПЕРЕТВОРИТИ ********* В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!!
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29.09.2020 04:34 Ответить
Горе, горе всему миру что такие ничтожества у руля Запада в такие времена.
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29.09.2020 05:25 Ответить
"Якщо хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з паРашей ,заявив переляканий і напевно з самого дитинства ",кореш фашиста )(уйла - Мокряк.
А співпрацювати це мабуть помагати паРаші у веденні її кривавих окупаційних загарбницьких війнах проти багатьох в тому числі і України країн світу....?
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29.09.2020 05:45 Ответить
Прямо Макрон як Чемберлен перед Другою світовою війною, теж папірцем розмахував, казав ну ось я вам привіз мир від Адольфа Алоизовича, добре, що був в Англії адекватний Черчіль. Ось так вони ходять по колу стопами Петена і уряду в Віші. Може Путіну і Нобелівську премію миру щоб вже маразм довести до досконалості. І вручити її (на вибір) в Мюнхені чи Нюрнбергу. А що можна очікувати від цих євроскопців, які жоден конфлік не вирішили, крім нав'язування парадів пердрилів?
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29.09.2020 05:46 Ответить
#ялягушатник
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29.09.2020 06:02 Ответить
Если глубже копнуть - почти вся Европа уже такая, как Макрон. Или она такой и была, а мы не замечали.
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29.09.2020 06:38 Ответить
Тоже в глаза пУТИНУ заглядывал, наивный?
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29.09.2020 06:44 Ответить
Отримаєте і ганьбу і війну, значить...
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29.09.2020 06:50 Ответить
Похоже, под миром подразумевается физиологическая жизнь все равно в каком качестве.
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29.09.2020 07:31 Ответить
Турция показала как надо сотрудничать с РФ.
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29.09.2020 07:39 Ответить
Геронтофилия это болезнь.
Не слушайте его. Он странненький.
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29.09.2020 07:41 Ответить
Вот смотрю я на этого пуделька и диву даюсь ,КАК ЖЕ ПОРОХУ УДАЛОСЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО САНКЦИИ ПРОТИВ ПЫНИ ОРГАНИЗОВАТЬ ????????
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29.09.2020 07:51 Ответить
Санкции гибридные, все удивляются, как можно с ними сотрудничать, а товарооборот с ними у многих только растет. Вон даже наша, вроде как, оппозиция - и та ничего против не имеет. сюр какой-то.
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29.09.2020 08:19 Ответить
Еще один .....придурок( правильное слово, проверил!), который верит, что з меленьким зеленым можно договорится.
Видать шаман Габышев не дошел ..до Франции...
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29.09.2020 07:52 Ответить
Господин Макрон просто глуп.
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29.09.2020 08:00 Ответить
довбаний тупий макарон(
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29.09.2020 08:21 Ответить
Хто співпрацює з Московією той має вічні проблеми і війни.
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29.09.2020 08:24 Ответить
і що ЦІКАВО... воно ж не каже що пукін це не фєдєрастія і не Росія...
А, оминаючи та замовчуючи ПРИЧИНИ агресивності пукінської фєдєрастії, НЕМОЖЛИВО прийняти вірної тактики в співіснуванні з ними..
Саме такого дитячого сприйняття дійсності і досягають пукінські гебельси від діпломатії при спілкуванні з недоумками..
НАВІЯНА ДІЙСНІСТЬ - ідеологічна зброя фашиста пукіна в війні з ЛЮДСТВОМ
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29.09.2020 10:06 Ответить
З попереднім Адольфом чудово "тривалий мир" встановили?
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29.09.2020 08:39 Ответить
Ох и идиот, ему только что членом по губам ***** поводил, а он грит ... Давай сотрудничать, ммда
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29.09.2020 08:42 Ответить
Таке враження, що Макрон ляпнув про "сотрудничать с Россией", наче переляканий школяр, добре розуміючи ситуацію насправді. Напевно, потужно попрацювали спецслужби ерефії, заволоділи компроматом, щоб тримати в руках французького лідера. Не вірю, що він такий дурний або наївний. Нехай почитає свого земляка Маркіза де Кюстена, освіжить в пам'яті або дізнається про те,що він писав ще 30-х рр. ХІХ ст. про кацапстан! Не міг же Макрон відстати на 180 років від французької думки про московію і не знати, що Оноре де Бальзаку спеціально дозволили три поїздки на тоді підросійську Українську Волинь (через Броди, Житомир, Бердичів) до "коханої" у Верхівню, щоб він відбілив негатив про московщину. Але його "Листи з Києва" (до якого він так і не потрапив), просочені сарказмом, здивованістю від побаченого і далекоглядним віщуванням розвалу імперії та самодержавної системи.
Маркрон! Почитайте ВАШИХ Оноре де Бальзака і Маркіза де Кюстена! Час розумнішати!
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29.09.2020 08:56 Ответить
этот жабоед уже раз показал как он готов валяться под Рашкой ради её бабла .
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29.09.2020 08:57 Ответить
мудак, запомни раз и навсегда, установить мир возможно только находясь на развалинах кремля, жабоед ты млять зарыганный!
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29.09.2020 09:10 Ответить
Ой, який цікавий хлопчик. Ой, молодець!
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29.09.2020 09:10 Ответить
всё что сейчас происходит это массонский проект перезегрузки мировой элиты, миропорядка,
глобальной экономики и заодно и территориальный передел мира..........
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29.09.2020 09:15 Ответить
Макрон, еще тот...макрон
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29.09.2020 09:18 Ответить
он ещё не понял, что мир с Москвой просто невозможен.
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29.09.2020 09:26 Ответить
Для "чёткого мира" Мордор должен быть уничтожен...
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29.09.2020 09:46 Ответить
УСЕ воно розуміє...
"примушення до миру","мишибратья","захист русцькоязикатих" впарювання пересічним дебілам, що країни між собою розмовляють-"фєдєрастія сказала а франція вітповіла", впарювання новосуржа та"навіяної реальності"(все це за Орвелл1984)= ЦЕ і є ОСНОВОЮ ІДЕОЛОГІЇ ватного фашизма пукіна, провідником якого є герантофіл=емануель з Франції та камсомолка анька мєркєлєва з ФРН. САМЕ ЦЕ і Є ІДЕОЛОГІЧНОЮ складовою ҐІБРІДНОЇ ВІЙНИ совкових бастардів на чолі з пукіним(шоломовим). Бувші номенклатурщики переважно змішаного походження ашкєназі-+та їхні нащадки марять повернути історію навідворіт, а такоґо НЕ БУВАЄ
«совкове ж-ське щастя» луснуло і його більше не буде
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29.09.2020 09:57 Ответить
ПАДЛО
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29.09.2020 10:01 Ответить
Дуже цинічно і неприємно це визнавати, але він правий з точки зору Європи. Це ми розуміємо, що Росія завжди була імперією, протягом усієї своєї історії. І нікуди її імперські замашки не зникнуть. Ну навіть якщо, дуже малоймовірно, після путіна стане президентом Росії адекватна людина, спробує провести більш-менш ліберальні реформи, віддасть Крим і тд. Ну ок, а за 6 років (чи навіть менше) оберуть нового путіна, бо ліберал "земли не собирал, а разбазаривает! не нужны нам эти реформы как в гейропе! а дальше что? гейпарады с солдатами НАТО?". А Європі на це взагалі пофіг, от тупо взагалі. Ніколи Росія не піде в атаку на Францію/Німеччину/Італію. Там це розуміють. А Литва, Угорщина, Польща навіть - ну таке, можна пожертвувати. Не кажучи вже про Україну, бо то взагалі де і що? Слабка Росія, при всьому для нас цинізмі цього факту, не потрібна Європі. Це страшно для них. Бо імперська Росія зникне лише при розвалі теперішньої федерації на національні країни. А цього Європа не допустить ніколи, хай навіть на території континенту залишиться 10-15 країн. Бо уявіть, за транзит газу доведеться домовлятися не з 1 країною, а з 8. І от якась там, не знаю, Башкірська Демократична Республіка не захоче підписувати контракт. А Тюменська Федерація підніме ціни в 100500 разів. І це ще квіточки. А ядерна зброя? Арсенали ж розкидані по всій території РФ. І от буде ядерна зброя не в 1 держави, а в 15. А потім якась Калмикія вирішить воювати з Татарстаном. Біженці, загроза ядерного удару. Воно їм треба? Тому нажаль так, якщо перед Європою, а давайте бути чесними, вирішують там все 2-3-5 країн, стане вибір між Україною, Білоруссю, Молдовою, Польщею, Латвією, Литвою, Естонією, Фінляндією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Чехією, Словенією, Балканськими країнами, навіть усіма ними разом взятими, і Росією, пожертвують всіма разом взятими. Бо не буде ніхто знищувати Росію.
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29.09.2020 10:29 Ответить
вона сама розвалиться, бо на брехн1 н1що не продержиться довго
це як несправне авто
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29.09.2020 12:00 Ответить
в раіссі нема адекватних людей
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29.09.2020 14:47 Ответить
+- бред, особенно по газу) газа щас на рынке столько, что Европа почти не закупает дорогой росийский газ, он не нужен, остальное тоже почти все бред) единственное не бред это проблема наличия ЯО и яркий пример договорняков аля будапештский меморандум. Навпаки за невеликим вийнятком французів та німецького бізнесу інші країни цілеспрямовано діють в напрямку поступового і м'якого розвалу скрєпостана на нові національні державні утворення.
Санкції доб'ють заСраху потроху
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29.09.2020 15:28 Ответить
А хтось може навести хоч один приклад співпраці з російською імперією, яка б забезпечила мир?
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29.09.2020 10:32 Ответить
ИДИОТ!!!
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29.09.2020 11:28 Ответить
Макрон - наивный идиот или барыга торгующий чужим
сотрудничество с террористами не приводит к миру, а легитимизирует насилие..
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29.09.2020 11:46 Ответить
артист, одним словом
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29.09.2020 11:58 Ответить
французский скоморох кремля, приехал в Литву с миром пуйла.
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29.09.2020 12:17 Ответить
Макрон хочет получить кусочек от Лугандонии и Крыма ?
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29.09.2020 13:20 Ответить
Во!! Ещё один ""Сотрудник"" с пуйлом Объявился,. не запылился!!
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29.09.2020 13:33 Ответить
Один французкий карлик -президент продал россии Грузию, а второй хочет получить популярность продав России и Беларусь и Карабах и Украину!!! Французы!! а может вы сначала разберётесь со своими жёлтыми беретами,. которых не можете успокоить уже три года подряд, а потом будете другим давать советы??
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29.09.2020 13:37 Ответить
Лукашенко так же говорит
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29.09.2020 21:20 Ответить
та він просто ізвращєнєц
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29.09.2020 14:44 Ответить
а какую часть Франции пуйло окупировал, что Макрону так хочеться договариваться с этим убийцей?)
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29.09.2020 15:20 Ответить
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