"Если хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон остается сторонником политики поддержания диалога с Москвой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мы хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - заявил Макрон в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы. При этом он отметил, что в этом процессе Европа "не является наивной".
Президент Франции добавил, что Европа имеет с Россией совместную географию и историю.
"Мы не можем действовать, как будто Европа является изолированным от России островом", - пояснил свою позицию Макрон.
Президент Франции подтвердил, что встретится в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Макрона поддержал необходимость введения санкций против представителей режима Александра Лукашенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А співпрацювати це мабуть помагати паРаші у веденні її кривавих окупаційних загарбницьких війнах проти багатьох в тому числі і України країн світу....?
Не слушайте его. Он странненький.
Видать шаман Габышев не дошел ..до Франции...
А, оминаючи та замовчуючи ПРИЧИНИ агресивності пукінської фєдєрастії, НЕМОЖЛИВО прийняти вірної тактики в співіснуванні з ними..
Саме такого дитячого сприйняття дійсності і досягають пукінські гебельси від діпломатії при спілкуванні з недоумками..
НАВІЯНА ДІЙСНІСТЬ - ідеологічна зброя фашиста пукіна в війні з ЛЮДСТВОМ
Маркрон! Почитайте ВАШИХ Оноре де Бальзака і Маркіза де Кюстена! Час розумнішати!
глобальной экономики и заодно и территориальный передел мира..........
"примушення до миру","мишибратья","захист русцькоязикатих" впарювання пересічним дебілам, що країни між собою розмовляють-"фєдєрастія сказала а франція вітповіла", впарювання новосуржа та"навіяної реальності"(все це за Орвелл1984)= ЦЕ і є ОСНОВОЮ ІДЕОЛОГІЇ ватного фашизма пукіна, провідником якого є герантофіл=емануель з Франції та камсомолка анька мєркєлєва з ФРН. САМЕ ЦЕ і Є ІДЕОЛОГІЧНОЮ складовою ҐІБРІДНОЇ ВІЙНИ совкових бастардів на чолі з пукіним(шоломовим). Бувші номенклатурщики переважно змішаного походження ашкєназі-+та їхні нащадки марять повернути історію навідворіт, а такоґо НЕ БУВАЄ
«совкове ж-ське щастя» луснуло і його більше не буде
це як несправне авто
Санкції доб'ють заСраху потроху
сотрудничество с террористами не приводит к миру, а легитимизирует насилие..