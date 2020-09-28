"Если хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон остается сторонником политики поддержания диалога с Москвой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мы хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - заявил Макрон в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом Литвы. При этом он отметил, что в этом процессе Европа "не является наивной".

Президент Франции добавил, что Европа имеет с Россией совместную географию и историю.

"Мы не можем действовать, как будто Европа является изолированным от России островом", - пояснил свою позицию Макрон.

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Президент Франции подтвердил, что встретится в Вильнюсе с лидером белорусской оппозиции, экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Макрона поддержал необходимость введения санкций против представителей режима Александра Лукашенко.