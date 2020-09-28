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"Якщо хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон залишається прихильником політики підтримки діалогу з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - заявив Макрон у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви. При цьому він зазначив, що в цьому процесі Європа "не є наївною".

Президент Франції додав, що Європа має з Росією спільну географію та історію.

"Ми не можемо діяти так, ніби Європа є ізольованим від Росії островом", - пояснив свою позицію Макрон.

Президент Франції підтвердив, що зустрінеться у Вільнюсі з лідером білоруської опозиції, екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською. Макрон підтримав необхідність введення санкцій проти представників режиму Олександра Лукашенка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон проведе зустріч з Тіхановською

Автор: 

росія (65883) Франція (3098) Макрон Емманюель (1509)


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Топ коментарі
+75
как с Гитлером ...
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28.09.2020 23:53
+61
Макрон заслужив!
"Если хотим установить длительный мир, мы должны сотрудничать с Россией", - Макрон - Цензор.НЕТ 982
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29.09.2020 00:00
+58
только только по Виасат Хистори закончилась первая серия фильма "Цена империи". Как раз про приход гитлера к власти, чемберлена, версальский договор и первые аншлюсы и попытки "понять и простить" немецкого упыря. Из всех глав европы только Черчиль предупреждал об ошибки уступок гитлеру. все остальные утверждали что тот точно остановится после Австрии и Чехословакии. ну вот обещал и они ему верят.
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28.09.2020 23:59
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а с той иглою могли, хоть целый день прицеливаясь, рыбачить "рыбаки" на ставку в километре от трассы
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29.09.2020 08:15 Відповісти
ДУРАК
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29.09.2020 02:01 Відповісти
Вата вона і в Африці вата..
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29.09.2020 02:14 Відповісти
Макрон другими словами :'Я боюсь Россию,поэтому вынужден лизать ей задницу".
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29.09.2020 03:03 Відповісти
ось ТУТ ОСЬ цей МАКАРОН ДУЖЕ СИЛЬНО ПОМИЛЯЄТЬСЯ!!!!!!! Якщо хочуть встановити мир, то ПОТРБІНО РОЗВАЛИТИ КАЦАПСТАН!!!! ПЕРЕТВОРИТИ ********* В РАДІОАКТИВНИЙ ПОПІЛ!!!!!
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29.09.2020 04:34 Відповісти
Горе, горе всему миру что такие ничтожества у руля Запада в такие времена.
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29.09.2020 05:25 Відповісти
"Якщо хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з паРашей ,заявив переляканий і напевно з самого дитинства ",кореш фашиста )(уйла - Мокряк.
А співпрацювати це мабуть помагати паРаші у веденні її кривавих окупаційних загарбницьких війнах проти багатьох в тому числі і України країн світу....?
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29.09.2020 05:45 Відповісти
Прямо Макрон як Чемберлен перед Другою світовою війною, теж папірцем розмахував, казав ну ось я вам привіз мир від Адольфа Алоизовича, добре, що був в Англії адекватний Черчіль. Ось так вони ходять по колу стопами Петена і уряду в Віші. Може Путіну і Нобелівську премію миру щоб вже маразм довести до досконалості. І вручити її (на вибір) в Мюнхені чи Нюрнбергу. А що можна очікувати від цих євроскопців, які жоден конфлік не вирішили, крім нав'язування парадів пердрилів?
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29.09.2020 05:46 Відповісти
#ялягушатник
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29.09.2020 06:02 Відповісти
Если глубже копнуть - почти вся Европа уже такая, как Макрон. Или она такой и была, а мы не замечали.
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29.09.2020 06:38 Відповісти
Тоже в глаза пУТИНУ заглядывал, наивный?
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29.09.2020 06:44 Відповісти
Отримаєте і ганьбу і війну, значить...
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29.09.2020 06:50 Відповісти
Похоже, под миром подразумевается физиологическая жизнь все равно в каком качестве.
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29.09.2020 07:31 Відповісти
Турция показала как надо сотрудничать с РФ.
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29.09.2020 07:39 Відповісти
Геронтофилия это болезнь.
Не слушайте его. Он странненький.
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29.09.2020 07:41 Відповісти
Вот смотрю я на этого пуделька и диву даюсь ,КАК ЖЕ ПОРОХУ УДАЛОСЬ ХОТЬ КАКИЕ-ТО САНКЦИИ ПРОТИВ ПЫНИ ОРГАНИЗОВАТЬ ????????
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29.09.2020 07:51 Відповісти
Санкции гибридные, все удивляются, как можно с ними сотрудничать, а товарооборот с ними у многих только растет. Вон даже наша, вроде как, оппозиция - и та ничего против не имеет. сюр какой-то.
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29.09.2020 08:19 Відповісти
Еще один .....придурок( правильное слово, проверил!), который верит, что з меленьким зеленым можно договорится.
Видать шаман Габышев не дошел ..до Франции...
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29.09.2020 07:52 Відповісти
Господин Макрон просто глуп.
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29.09.2020 08:00 Відповісти
довбаний тупий макарон(
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29.09.2020 08:21 Відповісти
Хто співпрацює з Московією той має вічні проблеми і війни.
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29.09.2020 08:24 Відповісти
і що ЦІКАВО... воно ж не каже що пукін це не фєдєрастія і не Росія...
А, оминаючи та замовчуючи ПРИЧИНИ агресивності пукінської фєдєрастії, НЕМОЖЛИВО прийняти вірної тактики в співіснуванні з ними..
Саме такого дитячого сприйняття дійсності і досягають пукінські гебельси від діпломатії при спілкуванні з недоумками..
НАВІЯНА ДІЙСНІСТЬ - ідеологічна зброя фашиста пукіна в війні з ЛЮДСТВОМ
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29.09.2020 10:06 Відповісти
З попереднім Адольфом чудово "тривалий мир" встановили?
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29.09.2020 08:39 Відповісти
Ох и идиот, ему только что членом по губам ***** поводил, а он грит ... Давай сотрудничать, ммда
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29.09.2020 08:42 Відповісти
Таке враження, що Макрон ляпнув про "сотрудничать с Россией", наче переляканий школяр, добре розуміючи ситуацію насправді. Напевно, потужно попрацювали спецслужби ерефії, заволоділи компроматом, щоб тримати в руках французького лідера. Не вірю, що він такий дурний або наївний. Нехай почитає свого земляка Маркіза де Кюстена, освіжить в пам'яті або дізнається про те,що він писав ще 30-х рр. ХІХ ст. про кацапстан! Не міг же Макрон відстати на 180 років від французької думки про московію і не знати, що Оноре де Бальзаку спеціально дозволили три поїздки на тоді підросійську Українську Волинь (через Броди, Житомир, Бердичів) до "коханої" у Верхівню, щоб він відбілив негатив про московщину. Але його "Листи з Києва" (до якого він так і не потрапив), просочені сарказмом, здивованістю від побаченого і далекоглядним віщуванням розвалу імперії та самодержавної системи.
Маркрон! Почитайте ВАШИХ Оноре де Бальзака і Маркіза де Кюстена! Час розумнішати!
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29.09.2020 08:56 Відповісти
этот жабоед уже раз показал как он готов валяться под Рашкой ради её бабла .
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29.09.2020 08:57 Відповісти
мудак, запомни раз и навсегда, установить мир возможно только находясь на развалинах кремля, жабоед ты млять зарыганный!
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29.09.2020 09:10 Відповісти
Ой, який цікавий хлопчик. Ой, молодець!
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29.09.2020 09:10 Відповісти
всё что сейчас происходит это массонский проект перезегрузки мировой элиты, миропорядка,
глобальной экономики и заодно и территориальный передел мира..........
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29.09.2020 09:15 Відповісти
Макрон, еще тот...макрон
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29.09.2020 09:18 Відповісти
он ещё не понял, что мир с Москвой просто невозможен.
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29.09.2020 09:26 Відповісти
Для "чёткого мира" Мордор должен быть уничтожен...
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29.09.2020 09:46 Відповісти
УСЕ воно розуміє...
"примушення до миру","мишибратья","захист русцькоязикатих" впарювання пересічним дебілам, що країни між собою розмовляють-"фєдєрастія сказала а франція вітповіла", впарювання новосуржа та"навіяної реальності"(все це за Орвелл1984)= ЦЕ і є ОСНОВОЮ ІДЕОЛОГІЇ ватного фашизма пукіна, провідником якого є герантофіл=емануель з Франції та камсомолка анька мєркєлєва з ФРН. САМЕ ЦЕ і Є ІДЕОЛОГІЧНОЮ складовою ҐІБРІДНОЇ ВІЙНИ совкових бастардів на чолі з пукіним(шоломовим). Бувші номенклатурщики переважно змішаного походження ашкєназі-+та їхні нащадки марять повернути історію навідворіт, а такоґо НЕ БУВАЄ
«совкове ж-ське щастя» луснуло і його більше не буде
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29.09.2020 09:57 Відповісти
ПАДЛО
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29.09.2020 10:01 Відповісти
Дуже цинічно і неприємно це визнавати, але він правий з точки зору Європи. Це ми розуміємо, що Росія завжди була імперією, протягом усієї своєї історії. І нікуди її імперські замашки не зникнуть. Ну навіть якщо, дуже малоймовірно, після путіна стане президентом Росії адекватна людина, спробує провести більш-менш ліберальні реформи, віддасть Крим і тд. Ну ок, а за 6 років (чи навіть менше) оберуть нового путіна, бо ліберал "земли не собирал, а разбазаривает! не нужны нам эти реформы как в гейропе! а дальше что? гейпарады с солдатами НАТО?". А Європі на це взагалі пофіг, от тупо взагалі. Ніколи Росія не піде в атаку на Францію/Німеччину/Італію. Там це розуміють. А Литва, Угорщина, Польща навіть - ну таке, можна пожертвувати. Не кажучи вже про Україну, бо то взагалі де і що? Слабка Росія, при всьому для нас цинізмі цього факту, не потрібна Європі. Це страшно для них. Бо імперська Росія зникне лише при розвалі теперішньої федерації на національні країни. А цього Європа не допустить ніколи, хай навіть на території континенту залишиться 10-15 країн. Бо уявіть, за транзит газу доведеться домовлятися не з 1 країною, а з 8. І от якась там, не знаю, Башкірська Демократична Республіка не захоче підписувати контракт. А Тюменська Федерація підніме ціни в 100500 разів. І це ще квіточки. А ядерна зброя? Арсенали ж розкидані по всій території РФ. І от буде ядерна зброя не в 1 держави, а в 15. А потім якась Калмикія вирішить воювати з Татарстаном. Біженці, загроза ядерного удару. Воно їм треба? Тому нажаль так, якщо перед Європою, а давайте бути чесними, вирішують там все 2-3-5 країн, стане вибір між Україною, Білоруссю, Молдовою, Польщею, Латвією, Литвою, Естонією, Фінляндією, Угорщиною, Румунією, Словаччиною, Чехією, Словенією, Балканськими країнами, навіть усіма ними разом взятими, і Росією, пожертвують всіма разом взятими. Бо не буде ніхто знищувати Росію.
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29.09.2020 10:29 Відповісти
вона сама розвалиться, бо на брехн1 н1що не продержиться довго
це як несправне авто
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29.09.2020 12:00 Відповісти
в раіссі нема адекватних людей
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29.09.2020 14:47 Відповісти
+- бред, особенно по газу) газа щас на рынке столько, что Европа почти не закупает дорогой росийский газ, он не нужен, остальное тоже почти все бред) единственное не бред это проблема наличия ЯО и яркий пример договорняков аля будапештский меморандум. Навпаки за невеликим вийнятком французів та німецького бізнесу інші країни цілеспрямовано діють в напрямку поступового і м'якого розвалу скрєпостана на нові національні державні утворення.
Санкції доб'ють заСраху потроху
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29.09.2020 15:28 Відповісти
А хтось може навести хоч один приклад співпраці з російською імперією, яка б забезпечила мир?
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29.09.2020 10:32 Відповісти
ИДИОТ!!!
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29.09.2020 11:28 Відповісти
Макрон - наивный идиот или барыга торгующий чужим
сотрудничество с террористами не приводит к миру, а легитимизирует насилие..
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29.09.2020 11:46 Відповісти
артист, одним словом
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29.09.2020 11:58 Відповісти
французский скоморох кремля, приехал в Литву с миром пуйла.
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29.09.2020 12:17 Відповісти
Макрон хочет получить кусочек от Лугандонии и Крыма ?
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29.09.2020 13:20 Відповісти
Во!! Ещё один ""Сотрудник"" с пуйлом Объявился,. не запылился!!
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29.09.2020 13:33 Відповісти
Один французкий карлик -президент продал россии Грузию, а второй хочет получить популярность продав России и Беларусь и Карабах и Украину!!! Французы!! а может вы сначала разберётесь со своими жёлтыми беретами,. которых не можете успокоить уже три года подряд, а потом будете другим давать советы??
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29.09.2020 13:37 Відповісти
Лукашенко так же говорит
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29.09.2020 21:20 Відповісти
та він просто ізвращєнєц
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29.09.2020 14:44 Відповісти
а какую часть Франции пуйло окупировал, что Макрону так хочеться договариваться с этим убийцей?)
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29.09.2020 15:20 Відповісти
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