"Якщо хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон залишається прихильником політики підтримки діалогу з Москвою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо ми хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - заявив Макрон у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви. При цьому він зазначив, що в цьому процесі Європа "не є наївною".

Президент Франції додав, що Європа має з Росією спільну географію та історію.

"Ми не можемо діяти так, ніби Європа є ізольованим від Росії островом", - пояснив свою позицію Макрон.

Президент Франції підтвердив, що зустрінеться у Вільнюсі з лідером білоруської опозиції, екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською. Макрон підтримав необхідність введення санкцій проти представників режиму Олександра Лукашенка.

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