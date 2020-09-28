"Якщо хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон залишається прихильником політики підтримки діалогу з Москвою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Якщо ми хочемо встановити тривалий мир, ми маємо співпрацювати з Росією", - заявив Макрон у Вільнюсі на спільній пресконференції з президентом Литви. При цьому він зазначив, що в цьому процесі Європа "не є наївною".
Президент Франції додав, що Європа має з Росією спільну географію та історію.
"Ми не можемо діяти так, ніби Європа є ізольованим від Росії островом", - пояснив свою позицію Макрон.
Президент Франції підтвердив, що зустрінеться у Вільнюсі з лідером білоруської опозиції, екскандидатом у президенти Білорусі Світланою Тіхановською. Макрон підтримав необхідність введення санкцій проти представників режиму Олександра Лукашенка.
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А співпрацювати це мабуть помагати паРаші у веденні її кривавих окупаційних загарбницьких війнах проти багатьох в тому числі і України країн світу....?
Не слушайте его. Он странненький.
Видать шаман Габышев не дошел ..до Франции...
А, оминаючи та замовчуючи ПРИЧИНИ агресивності пукінської фєдєрастії, НЕМОЖЛИВО прийняти вірної тактики в співіснуванні з ними..
Саме такого дитячого сприйняття дійсності і досягають пукінські гебельси від діпломатії при спілкуванні з недоумками..
НАВІЯНА ДІЙСНІСТЬ - ідеологічна зброя фашиста пукіна в війні з ЛЮДСТВОМ
Маркрон! Почитайте ВАШИХ Оноре де Бальзака і Маркіза де Кюстена! Час розумнішати!
глобальной экономики и заодно и территориальный передел мира..........
"примушення до миру","мишибратья","захист русцькоязикатих" впарювання пересічним дебілам, що країни між собою розмовляють-"фєдєрастія сказала а франція вітповіла", впарювання новосуржа та"навіяної реальності"(все це за Орвелл1984)= ЦЕ і є ОСНОВОЮ ІДЕОЛОГІЇ ватного фашизма пукіна, провідником якого є герантофіл=емануель з Франції та камсомолка анька мєркєлєва з ФРН. САМЕ ЦЕ і Є ІДЕОЛОГІЧНОЮ складовою ҐІБРІДНОЇ ВІЙНИ совкових бастардів на чолі з пукіним(шоломовим). Бувші номенклатурщики переважно змішаного походження ашкєназі-+та їхні нащадки марять повернути історію навідворіт, а такоґо НЕ БУВАЄ
«совкове ж-ське щастя» луснуло і його більше не буде
це як несправне авто
Санкції доб'ють заСраху потроху
сотрудничество с террористами не приводит к миру, а легитимизирует насилие..