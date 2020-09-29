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Новости Коронавирус и карантин
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Официальные показатели смертности от COVID-19 скорее всего занижены, - ВОЗ

Официальные показатели смертности от COVID-19 скорее всего занижены, - ВОЗ

В ВОЗ в понедельник заявили, что реальное число смертей людей с COVID-19 выше, чем об этом свидетельствует официальная статистика.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс.

"Когда вы что-то считаете, вы никогда не посчитаете идеально, но я могу вас заверить, что нынешние показатели, вероятно, ниже действительных", - сказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, отвечая на просьбу прокомментировать информацию о количестве смертей, ошибочно связанных с коронавирусом.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, число летальных исходов инфицированных COVID-19 превысило отметку в 1 млн. Всего с начала пандемии в мире диагностировали свыше 33,3 млн случаев заражения коронавирусом.

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ВОЗ (777) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Слово ВОЗ стало ругательным и кроме омерзения никакой другой реакции не вызывает. Какое уж тут доверие к их "мнениям" приходящим откуда-то из глухих провинций Китая.
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29.09.2020 08:19 Ответить
скорее всего процент сильно завышен. случаи смерти, как ни крути, фиксируются практически все, а вот количество болеющих и переболевших "короной" в несколько раз выше количества выявленных тестированием и внесенных в статистику.
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29.09.2020 08:03 Ответить
Вирусолог считает, что мир вернется к нормальной жизни уже весной

Вирусолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса и мир вернется к жизни без масок. По мнению специалиста, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной. По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

Врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире Апостроф Live рассказала, что коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - говорит Мироненко.

Также вирусолог рассказала, как человечество сможет победить коронавирус, если появления вакцины не произойдет. По ее мнению, если переболеет 80% населения планеты, потребности в ней не будет для нормализации жизни на планете.
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29.09.2020 08:15 Ответить
Зникне непотрібна ВОЗ, зникне і короновірус.
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29.09.2020 08:37 Ответить
Задрали своим самодельным вирусом твари. Строят электронный концлагерь.
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29.09.2020 08:24 Ответить
Ковид воскрес и больше на этом ВОЗу ничего не умеют, окромя как Лебедь Щуку раком.
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29.09.2020 08:48 Ответить
 
 