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Новини Коронавірус і карантин
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Офіційні показники смертності від COVID-19 швидше за все занижені, - ВООЗ

Офіційні показники смертності від COVID-19 швидше за все занижені, - ВООЗ

ВООЗ в понеділок заявили, що реальна кількість смертей людей з COVID-19 вище, ніж про це свідчить офіційна статистика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижче за реальні", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про кількість смертей, помилково пов'язаних з коронавірусом.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей інфікованих COVID-19 перевищила позначку в 1 млн. Всього з початку пандемії в світі діагностували понад 33,3 млн випадків зараження коронавірусом.

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Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Слово ВОЗ стало ругательным и кроме омерзения никакой другой реакции не вызывает. Какое уж тут доверие к их "мнениям" приходящим откуда-то из глухих провинций Китая.
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29.09.2020 08:19 Відповісти
скорее всего процент сильно завышен. случаи смерти, как ни крути, фиксируются практически все, а вот количество болеющих и переболевших "короной" в несколько раз выше количества выявленных тестированием и внесенных в статистику.
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29.09.2020 08:03 Відповісти
Вирусолог считает, что мир вернется к нормальной жизни уже весной

Вирусолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса и мир вернется к жизни без масок. По мнению специалиста, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной. По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.

Врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире Апостроф Live рассказала, что коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.

"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - говорит Мироненко.

Также вирусолог рассказала, как человечество сможет победить коронавирус, если появления вакцины не произойдет. По ее мнению, если переболеет 80% населения планеты, потребности в ней не будет для нормализации жизни на планете.
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29.09.2020 08:15 Відповісти
Зникне непотрібна ВОЗ, зникне і короновірус.
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29.09.2020 08:37 Відповісти
Задрали своим самодельным вирусом твари. Строят электронный концлагерь.
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29.09.2020 08:24 Відповісти
Ковид воскрес и больше на этом ВОЗу ничего не умеют, окромя как Лебедь Щуку раком.
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29.09.2020 08:48 Відповісти
 
 