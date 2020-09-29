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Офіційні показники смертності від COVID-19 швидше за все занижені, - ВООЗ
ВООЗ в понеділок заявили, що реальна кількість смертей людей з COVID-19 вище, ніж про це свідчить офіційна статистика.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.
"Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижче за реальні", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про кількість смертей, помилково пов'язаних з коронавірусом.
Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей інфікованих COVID-19 перевищила позначку в 1 млн. Всього з початку пандемії в світі діагностували понад 33,3 млн випадків зараження коронавірусом.
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Вирусолог рассказала, когда закончится пандемия коронавируса и мир вернется к жизни без масок. По мнению специалиста, постепенная отмена всех карантинных ограничений в мире произойдет уже следующей весной. По словам вирусолога, ношение масок и соблюдение социальной дистанции, к которым уже привыкли люди, приносят позитивные плоды.
Врач-вирусолог Алла Мироненко в эфире Апостроф Live рассказала, что коронавирус станет обычным респираторным возбудителем, которых насчитывается около 200 единиц.
"Все уже привыкли носить маски и соблюдать дистанцию - и это очень хорошо. Мы с этим справимся. Еще пройдет зима, и дальше весь мир будет возвращаться к нормальной жизни. Этот возбудитель станет обычным респираторным возбудителем, каких мы знаем около 200. С этим будут сталкиваться дети, а взрослые не будут болеть. Но надо еще дойти до этого", - говорит Мироненко.
Также вирусолог рассказала, как человечество сможет победить коронавирус, если появления вакцины не произойдет. По ее мнению, если переболеет 80% населения планеты, потребности в ней не будет для нормализации жизни на планете.