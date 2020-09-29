Офіційні показники смертності від COVID-19 швидше за все занижені, - ВООЗ

ВООЗ в понеділок заявили, що реальна кількість смертей людей з COVID-19 вище, ніж про це свідчить офіційна статистика.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Интерфакс.

"Коли ви щось рахуєте, ви ніколи не порахуєте ідеально, але я можу вас запевнити, що нинішні показники, ймовірно, нижче за реальні", - сказав директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Майкл Раян, відповідаючи на прохання прокоментувати інформацію про кількість смертей, помилково пов'язаних з коронавірусом.

Згідно з даними статистичного сайту Worldometer, кількість смертей інфікованих COVID-19 перевищила позначку в 1 млн. Всього з початку пандемії в світі діагностували понад 33,3 млн випадків зараження коронавірусом.

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