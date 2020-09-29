Премьер-министр Армении Пашинян попросил Меркель "обуздать" Турцию

Премьер-министр Никол Пашинян 28 сентября в 20:00 провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил ситуацию в регионе. Он отметил, что Арцах подвергся агрессии Азербайджана и выразил серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, которые угрожают безопасности Арцаха и Республики Армения. Он добавил, что Турция после июльских событий проявляет беспрецедентную активность в регионе. Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион.

Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Азербайджан показал тела убитых армянских солдат на захваченном наблюдательном пункте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.