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Новости Агрессия России против Украины
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Премьер-министр Армении Пашинян попросил Меркель "обуздать" Турцию

Премьер-министр Армении Пашинян попросил Меркель

Премьер-министр Никол Пашинян 28 сентября в 20:00 провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил ситуацию в регионе. Он отметил, что Арцах подвергся агрессии Азербайджана и выразил серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, которые угрожают безопасности Арцаха и Республики Армения. Он добавил, что Турция после июльских событий проявляет беспрецедентную активность в регионе. Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион.

Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ.

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Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.

Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.

Азербайджан (794) Армения (829) Меркель Ангела (2125) Нагорный Карабах (471) Пашинян Никол (127)


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Топ комментарии
+65
Заскулил.
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29.09.2020 07:39
+64
Ещё одна страна доверилась расии.
Отдали всё ценное, голосовали в ООН, как прикажут...
Ничему не учит жизнь!
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29.09.2020 07:45
+59
Армяне - подрашистники , признаёте оккупацию Крыма , получайте заслуженный бумеранг
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29.09.2020 07:57
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Страница 2 из 2
Не Меркель уговаривать надо, а срочно армян вывозить из Карабаха!
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29.09.2020 10:00 Ответить
Данная ситуация в Нагорном Карабахе воочию показывает, что замороженные конфликты не решение проблемы. Это как нарыв. И уносят они не меньше жизней за годы, когда он заморожен, чем открытая горячая война с освобождением своих территорий. Т.е. еще покуда никому не удалось умиротворить агрессора мирным путем. Даже наоборот, тот чувствуя свою безнаказанность, продолжает наглеть. Это очень хорошо видно по поведению кацапни. По тем подобным конфликтам, которые они разожгли со времен начала конфликта в Нагорном Карабахе. Так что нужно сделать неутешительные выводы. Мирное урегулирование в отношении агрессора не работает от слова СОВСЕМ.
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29.09.2020 10:05 Ответить
Она отметила, что мирное урегулирование конфликта не имеет альтернативы

Азербайджан показал на практике, что альтернатива очень даже имееется.

ЗЕкоманда в Украине показала, что "мирное урегулирование" - это поражение в войне.
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29.09.2020 10:28 Ответить
Главный вопрос - потеряет ли власть Пашинян вместе с потерей Нагорного Карабаха. Там на входе путинская "Процветающая Армения". Ситуация очень напоминает Грузию с Иванишвилли.
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29.09.2020 10:35 Ответить
Та нема там никакого секрета. Будет там там керувать только тот, кто кацапов устраивает (как сейчас Пашинян).
А если шо не так и ары на протесты выйдут - кацапы им зимой на недельку свет и газ отключат - и все сразу всё поймут
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29.09.2020 11:42 Ответить
Вспомнил ситаацию средины 2014 года:поехал по работе на предприятие в Черкассы,владельцами которого,как оказалось были два "клюндера"- армяне:вот эти "граждане" Украины ни с того,ни с сего начали ржать,показывая свои зубы-как хорошо Тупин "**..шит" "хохлов и как они заждались его в Украине..Плюнул в лицо этим "хазяинам арам" и ушел.И вот это быдло н**ось сейчас также свои "клюндеры" издалека показывают,как надо "**..шить" азербайджанцев...сидя в теплом,уютном городк Черкассы.
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29.09.2020 10:52 Ответить
А что за предприятие, если не секрет? В Че прорашистких гандонов не терпят.
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29.09.2020 11:17 Ответить
Название и адресок фирмы можно?.В Черкассах есть немало желающих спросить с кавказских советников.
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29.09.2020 11:53 Ответить
Интересно, а каким образом Меркель обуздает Турцию??? Это чудо вообще в курсе, что турецкая община в Германии самая большая. И именно она может существенно усложнить вопросы выборов в Бундестаг для действующей партии и не только в Бундестаг. Выборы в землях тоже могут существенно усложниться. Я не говорю о том, что именно Германия отказала Турции вхождение в Евросоюз. А это точно никто не забыл. Так что это глас вопиющего в пустыне.
Нам же нужно помнить (ну, типа за кого "болеть"), кто и признал Крым за "той стороной", а кто отказался. Вот оно и вылезло. Кстати, Украина НКАО за Арменией, насколько мне помниться, не признало.
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29.09.2020 11:05 Ответить
Интересно, а армяне просили о помощи или разрешении у Германии, когда вторглись на территорию Азербайджана и захватили территоию Карабаха?
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29.09.2020 11:33 Ответить
надо было у меркель просить разрешение на оккупацию карабаха, а не скулить сейчас.
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29.09.2020 12:05 Ответить
Не зовсім так :
https://www.rbc.ua/ukr/news/merkel-pogovorila-liderami-armenii-azerbaydzhana-1601370496.html Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу

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29.09.2020 12:40 Ответить
Что пашинян Обосрался, когда страшно!! И где теперь твой пуйло? которому ты так вылизал одно место!!
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29.09.2020 13:12 Ответить
Поки сосисочна частина Європи вичухується від летаргії та виказує занепокоєність, справжній воїн Ердоган вирішив розірвати лаптестан не тільки в Карабвхі...
https://www.youtube.com/watch?v=ppP-ym3I_iI Везде и сразу: Турция ударила по ахиллесовой пяте Кремля

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину - Цензор.НЕТ 9332
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29.09.2020 14:50 Ответить
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