Премьер-министр Армении Пашинян попросил Меркель "обуздать" Турцию
Премьер-министр Никол Пашинян 28 сентября в 20:00 провел телефонный разговор с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Арменпресс".
Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян представил ситуацию в регионе. Он отметил, что Арцах подвергся агрессии Азербайджана и выразил серьезную озабоченность продолжающимися боевыми действиями, которые угрожают безопасности Арцаха и Республики Армения. Он добавил, что Турция после июльских событий проявляет беспрецедентную активность в регионе. Премьер-министр Пашинян призвал канцлера Германии приложить все усилия, чтобы обуздать агрессивную и деструктивную позицию Турции и исключить ее вовлеченность в регион.
Канцлер Германии выразила глубокую озабоченность сложившейся ситуацией. Она отметила, что мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта не имеет альтернативы, и подчеркнула необходимость возобновления мирного процесса в рамках минской группы ОБСЕ.
Напомним, Совет Безопасности ООН соберется на экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник в формате закрытых консультаций.
Утром 27 сентября Армения и Азербайджан возобновили боевые действия в Нагорном Карабахе, взаимно обвинив друг друга в обстрелах приграничных территорий и провоцировании насилия.
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Азербайджан показал на практике, что альтернатива очень даже имееется.
ЗЕкоманда в Украине показала, что "мирное урегулирование" - это поражение в войне.
А если шо не так и ары на протесты выйдут - кацапы им зимой на недельку свет и газ отключат - и все сразу всё поймут
Нам же нужно помнить (ну, типа за кого "болеть"), кто и признал Крым за "той стороной", а кто отказался. Вот оно и вылезло. Кстати, Украина НКАО за Арменией, насколько мне помниться, не признало.
https://www.rbc.ua/ukr/news/merkel-pogovorila-liderami-armenii-azerbaydzhana-1601370496.html Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу
https://www.youtube.com/watch?v=ppP-ym3I_iI Везде и сразу: Турция ударила по ахиллесовой пяте Кремля