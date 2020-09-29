Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян 28 вересня о 20:00 провів телефонну розмову з канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс".

Як повідомили в Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю апарату прем'єр-міністра Вірменії, Нікол Пашинян представив ситуацію в регіоні. Він зазначив, що Арцах зазнав агресії Азербайджану і висловив серйозну заклопотаність триваючими бойовими діями, які загрожують безпеці Арцаху і Республіки Вірменія. Він додав, що Туреччина після липневих подій виявляє безпрецедентну активність у регіоні. Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлерку Німеччини докласти всіх зусиль, щоб приборкати агресивну і деструктивну позицію Туреччини та унеможливити її залученість у регіон.

Канцлерка Німеччини висловила глибоку стурбованість ситуацією, що склалася. Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках мінської групи ОБСЄ.

Також читайте: Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у вівторок у форматі закритих консультацій.

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.