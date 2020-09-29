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Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян 28 вересня о 20:00 провів телефонну розмову з канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на  "Арменпресс".

Як повідомили в Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю апарату прем'єр-міністра Вірменії, Нікол Пашинян представив ситуацію в регіоні. Він зазначив, що Арцах зазнав агресії Азербайджану і висловив серйозну заклопотаність триваючими бойовими діями, які загрожують безпеці Арцаху і Республіки Вірменія. Він додав, що Туреччина після липневих подій виявляє безпрецедентну активність у регіоні. Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлерку Німеччини докласти всіх зусиль, щоб приборкати агресивну і деструктивну позицію Туреччини та унеможливити її залученість у регіон.

Канцлерка Німеччини висловила глибоку стурбованість ситуацією, що склалася. Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках мінської групи ОБСЄ.

Також читайте: Азербайджан показав тіла убитих вірменських солдатів на захопленому спостережному пункті. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у вівторок у форматі закритих консультацій.

Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

Автор: 

Азербайджан (858) Вірменія (738) Меркель Ангела (1139) Нагірний Карабах (466) Пашинян Нікол (134)


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Топ коментарі
+65
Заскулил.
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29.09.2020 07:39
+64
Ещё одна страна доверилась расии.
Отдали всё ценное, голосовали в ООН, как прикажут...
Ничему не учит жизнь!
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29.09.2020 07:45
+59
Армяне - подрашистники , признаёте оккупацию Крыма , получайте заслуженный бумеранг
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29.09.2020 07:57
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Не Меркель уговаривать надо, а срочно армян вывозить из Карабаха!
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29.09.2020 10:00 Відповісти
Данная ситуация в Нагорном Карабахе воочию показывает, что замороженные конфликты не решение проблемы. Это как нарыв. И уносят они не меньше жизней за годы, когда он заморожен, чем открытая горячая война с освобождением своих территорий. Т.е. еще покуда никому не удалось умиротворить агрессора мирным путем. Даже наоборот, тот чувствуя свою безнаказанность, продолжает наглеть. Это очень хорошо видно по поведению кацапни. По тем подобным конфликтам, которые они разожгли со времен начала конфликта в Нагорном Карабахе. Так что нужно сделать неутешительные выводы. Мирное урегулирование в отношении агрессора не работает от слова СОВСЕМ.
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29.09.2020 10:05 Відповісти
Она отметила, что мирное урегулирование конфликта не имеет альтернативы

Азербайджан показал на практике, что альтернатива очень даже имееется.

ЗЕкоманда в Украине показала, что "мирное урегулирование" - это поражение в войне.
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29.09.2020 10:28 Відповісти
Главный вопрос - потеряет ли власть Пашинян вместе с потерей Нагорного Карабаха. Там на входе путинская "Процветающая Армения". Ситуация очень напоминает Грузию с Иванишвилли.
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29.09.2020 10:35 Відповісти
Та нема там никакого секрета. Будет там там керувать только тот, кто кацапов устраивает (как сейчас Пашинян).
А если шо не так и ары на протесты выйдут - кацапы им зимой на недельку свет и газ отключат - и все сразу всё поймут
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29.09.2020 11:42 Відповісти
Вспомнил ситаацию средины 2014 года:поехал по работе на предприятие в Черкассы,владельцами которого,как оказалось были два "клюндера"- армяне:вот эти "граждане" Украины ни с того,ни с сего начали ржать,показывая свои зубы-как хорошо Тупин "**..шит" "хохлов и как они заждались его в Украине..Плюнул в лицо этим "хазяинам арам" и ушел.И вот это быдло н**ось сейчас также свои "клюндеры" издалека показывают,как надо "**..шить" азербайджанцев...сидя в теплом,уютном городк Черкассы.
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29.09.2020 10:52 Відповісти
А что за предприятие, если не секрет? В Че прорашистких гандонов не терпят.
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29.09.2020 11:17 Відповісти
Название и адресок фирмы можно?.В Черкассах есть немало желающих спросить с кавказских советников.
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29.09.2020 11:53 Відповісти
Интересно, а каким образом Меркель обуздает Турцию??? Это чудо вообще в курсе, что турецкая община в Германии самая большая. И именно она может существенно усложнить вопросы выборов в Бундестаг для действующей партии и не только в Бундестаг. Выборы в землях тоже могут существенно усложниться. Я не говорю о том, что именно Германия отказала Турции вхождение в Евросоюз. А это точно никто не забыл. Так что это глас вопиющего в пустыне.
Нам же нужно помнить (ну, типа за кого "болеть"), кто и признал Крым за "той стороной", а кто отказался. Вот оно и вылезло. Кстати, Украина НКАО за Арменией, насколько мне помниться, не признало.
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29.09.2020 11:05 Відповісти
Интересно, а армяне просили о помощи или разрешении у Германии, когда вторглись на территорию Азербайджана и захватили территоию Карабаха?
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29.09.2020 11:33 Відповісти
надо было у меркель просить разрешение на оккупацию карабаха, а не скулить сейчас.
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29.09.2020 12:05 Відповісти
Не зовсім так :
https://www.rbc.ua/ukr/news/merkel-pogovorila-liderami-armenii-azerbaydzhana-1601370496.html Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу

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29.09.2020 12:40 Відповісти
Что пашинян Обосрался, когда страшно!! И где теперь твой пуйло? которому ты так вылизал одно место!!
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29.09.2020 13:12 Відповісти
Поки сосисочна частина Європи вичухується від летаргії та виказує занепокоєність, справжній воїн Ердоган вирішив розірвати лаптестан не тільки в Карабвхі...
https://www.youtube.com/watch?v=ppP-ym3I_iI Везде и сразу: Турция ударила по ахиллесовой пяте Кремля

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину - Цензор.НЕТ 9332
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29.09.2020 14:50 Відповісти
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