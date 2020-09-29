Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян попросив Меркель "приборкати" Туреччину
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян 28 вересня о 20:00 провів телефонну розмову з канцлеркою Федеративної Республіки Німеччина Ангелою Меркель.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Арменпресс".
Як повідомили в Департаменті інформації та зв'язків з громадськістю апарату прем'єр-міністра Вірменії, Нікол Пашинян представив ситуацію в регіоні. Він зазначив, що Арцах зазнав агресії Азербайджану і висловив серйозну заклопотаність триваючими бойовими діями, які загрожують безпеці Арцаху і Республіки Вірменія. Він додав, що Туреччина після липневих подій виявляє безпрецедентну активність у регіоні. Прем'єр-міністр Пашинян закликав канцлерку Німеччини докласти всіх зусиль, щоб приборкати агресивну і деструктивну позицію Туреччини та унеможливити її залученість у регіон.
Канцлерка Німеччини висловила глибоку стурбованість ситуацією, що склалася. Вона зазначила, що мирне врегулювання нагірно-карабаського конфлікту не має альтернативи, і наголосила на необхідності відновлення мирного процесу в рамках мінської групи ОБСЄ.
Нагадаємо, Рада Безпеки ООН збереться на екстрене обговорення ситуації в Нагірному Карабасі у вівторок у форматі закритих консультацій.
Вранці 27 вересня Вірменія та Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.
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Азербайджан показал на практике, что альтернатива очень даже имееется.
ЗЕкоманда в Украине показала, что "мирное урегулирование" - это поражение в войне.
А если шо не так и ары на протесты выйдут - кацапы им зимой на недельку свет и газ отключат - и все сразу всё поймут
Нам же нужно помнить (ну, типа за кого "болеть"), кто и признал Крым за "той стороной", а кто отказался. Вот оно и вылезло. Кстати, Украина НКАО за Арменией, насколько мне помниться, не признало.
https://www.rbc.ua/ukr/news/merkel-pogovorila-liderami-armenii-azerbaydzhana-1601370496.html Меркель поговорила з лідерами Вірменії і Азербайджану та закликала їх до діалогу
https://www.youtube.com/watch?v=ppP-ym3I_iI Везде и сразу: Турция ударила по ахиллесовой пяте Кремля